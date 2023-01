[CES 2023] La carte graphique ASUS x Noctua RTX 4080 a une épaisseur de 5 fentes, nous la mettons en pratique.



ASUS nous a montré sa carte graphique GeForce RTX 4080 Noctua Edition qu'elle a officiellement annoncée hier. Qualifier cette carte d'épaisse serait un euphémisme, car il s'agit probablement de la première carte graphique qui a 5 slots d'épaisseur ! La carte dépasse facilement ce qui constitue 4 slots, et est techniquement de 4,2 à 4,3 slots ; mais alors le nombre de slots d'extension sont des nombres entiers arrondis au chiffre suivant, malgré ce que le marketing dit.



















Cette carte combine un circuit imprimé ASUS ROG Strix RTX 4080 avec une solution de refroidissement par air conçue par Noctua. Le refroidisseur comporte deux grandes ailettes en aluminium qui ont été embrochées par huit caloducs en cuivre nickelé de 6 mm d'épaisseur, et ventilées par une paire de ventilateurs haut de gamme NF-A12x25 de 120 mm de Noctua, dotés de paliers à dynamique fluide. Le réglage des ventilateurs de cette carte est le fruit d'une collaboration entre Noctua et ASUS, et promet d'en faire la RTX 4080 refroidie par air la plus silencieuse que vous puissiez acheter.



TECHPOWERUP