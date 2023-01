[CES 2023] Blocs d'alimentation ADATA XPG : Fusion Titanium, Cybercore II Platinum et Core Reactor II Gold.



ADATA, lors de son exposition en marge du CES, a présenté le Fusion 1600 TITANIUM, un bloc d'alimentation de 1600 W destiné aux PC hautement overclockés. Conçu en collaboration avec Delta Electronics (connu pour ses alimentations pour serveurs et ses briques d'alimentation pour ordinateurs portables), le Fusion TITANIUM utilise des GaNFETs et un transformateur planaire dans ses circuits de commutation, et est certifié Cybenetics Titanium et 80 Plus Titanium. L'alimentation est conforme aux spécifications ATX 3.0 et PCIe Gen 5 en matière de tolérance d'excursion.











Le XPG Fusion 1600 TITANIUM offre deux connecteurs ATX 12VHPWR natifs à 16 broches qui sont chacun capables de délivrer une puissance continue de 600 W, avec des excursions de 200 % dans les limites spécifiées. Vous disposez également d'au moins douze connecteurs d'alimentation PCIe à 6+2 broches, et de plusieurs EPS à 4+4 broches. Une connexion USB 2.0 permet d'interfacer le PSU avec le logiciel, avec une application UWP dédiée qui vous permet de surveiller en temps réel et d'enregistrer les données du PSU.











ADATA a également développé de nouvelles versions de ses PSU XPG Cybercore et Core Reactor avec une conformité ATX 3.0 + PCIe Gen 5 et des connecteurs 12VHPWR natifs. Le Cybercore II Platinum, comme son nom l'indique, offre une efficacité de commutation 80 Plus Platinum et Cybenetics Platinum.











Il offre également une acoustique Cybenetics A++ grâce à un ventilateur Nidec Gentle Typhoon. Le Cybercore II Platinum offre un seul connecteur 12VHPWR délivrant 600 W en continu et une tolérance d'excursion conforme aux spécifications PCIe Gen 5. Il est disponible dans des variantes de 1000 W et 1300 W. Le XPG Core Reactor II Gold est une offre plus traditionnelle d'ADATA, disponible dans des variantes de 750 W et 850 W, répondant aux spécifications ATX 3.0 et PCIe Gen 5, et offrant une efficacité de commutation 80 Plus Gold. Vous obtenez un connecteur natif de 600 W 12VHPWR.



TECHPOWERUP