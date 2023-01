[CES 2023] Lenovo dévoile les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus puissants au monde et un écosystème de produits de jeu.



La toute nouvelle gamme 2023 Lenovo Legion de PC, d'écrans et d'accessoires prêts à l'emploi est dévoilée aujourd'hui. Elle établit une nouvelle norme en matière de jeux sur PC pour 2023 et donne aux joueurs l'avantage dont ils ont besoin pour être en tête des classements. Lenovo exploite la puissance pure du jeu sur PC avec sa nouvelle gamme pour le CES 2023, offrant la liberté de dominer le champ de bataille avec des performances ajustées par l'IA qui permettent aux joueurs d'écraser à la fois les fréquences d'images et la concurrence. La nouveauté de 2023 est la nouvelle puce Lenovo LA AI, la première puce d'IA dédiée à un ordinateur portable de jeu, installée sur les nouveaux ordinateurs portables Lenovo Legion Pro 7 et 7i (16", 8) et les ordinateurs portables Lenovo Legion Pro 5 et 5i (16", 8).







Lenovo AI Engine+, alimenté par la puce Lenovo LA AI, déploie un algorithme logiciel d'apprentissage automatique pour optimiser les performances du système. La puce utilise l'apprentissage automatique logiciel, déployé par Lenovo Vantage, pour aider à surveiller les FPS dans les jeux et les ajuster dynamiquement pour obtenir les meilleures performances.



Offrant un TDP jusqu'à 15% plus élevé, cette combinaison de puce et de logiciel d'apprentissage automatique permet aux ordinateurs portables de la série Legion Pro d'offrir des performances supérieures à celles des générations précédentes. Les ordinateurs portables Lenovo Legion Pro 7i et Lenovo Legion Pro 5 et 5i sont également équipés de Tobii Horizon, qui permet un suivi de la tête sans équipement et offre aux joueurs un niveau d'immersion supplémentaire lorsqu'ils jouent à leurs jeux préférés, ainsi que de Tobii Aware.







En ce qui concerne les ordinateurs de bureau, la nouvelle génération de tours Lenovo Legion se situe au sommet de la puissance et des performances extrêmes, avec les nouvelles Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) et Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) équipés de processeurs de bureau Intel Core de 13e génération et de GPU NVIDIA GeForce RTX 40, tandis que le nouveau Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 et de GPU AMD Radeon RX 7000 ou NVIDIA GeForce RTX 40. Pour compléter le portefeuille, les nouveaux moniteurs Lenovo Legion comprennent les nouveaux écrans 27 pouces Lenovo Legion Y27f-30 FHD et 27 pouces Lenovo Legion Y27qf-30 QHD qui sont conçus pour répondre aux exigences des joueurs et des créateurs de contenu.







Chaque PC Lenovo Legion est livré avec Windows 11 ainsi qu'un abonnement de trois mois à Xbox Game Pass Ultimate, afin que les joueurs puissent se lancer dans la bataille dès le départ. L'audio de la nouvelle gamme Legion est assuré par Nahimic de SteelSeries, qui offre un avantage supplémentaire grâce à un son 3D immersif permettant aux joueurs d'entendre plus clairement leurs coéquipiers tout en renforçant la conscience spatiale, si essentielle pour atteindre le sommet des classements. Les joueurs qui diffusent en continu apprécieront les commandes d'équilibrage et d'égalisation facilement réglables, ce qui leur permettra de se concentrer sur ce qu'ils doivent faire : gagner.



L'application logicielle Lenovo Vantage offre une suite d'outils supplémentaires tout-en-un, notamment des tableaux de bord des performances en temps réel, des commandes d'overclocking, ainsi que des commandes de ventilateur intelligentes avec un nouveau mode de ventilateur personnalisé qui permet aux joueurs de prendre le moindre avantage sur la concurrence. Chaque appareil Lenovo Legion est également livré avec Legion Arena, qui regroupe les jeux détenus sur plusieurs plates-formes et permet aux joueurs de rechercher toute leur bibliothèque à partir d'un seul endroit pour trouver rapidement le jeu auquel ils veulent jouer.



Legion Ultimate Support est également disponible pour les personnes qui souhaitent bénéficier d'un accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à un support technique avancé assuré par des experts ayant une connaissance spécifique des jeux pour aider les joueurs à tirer le meilleur parti de leurs appareils Lenovo Legion, avec des solutions à distance disponibles ainsi qu'un support sur site le jour ouvrable suivant.



"Lenovo Legion trace une nouvelle voie vers le sommet des performances de jeu, en tirant parti de l'IA alimentée par la puce et de l'apprentissage automatique pour pousser les framerates encore plus haut, donnant aux joueurs l'avantage ultime", a déclaré Ouyang Jun, vice-président et directeur général du segment des produits grand public de Lenovo, Intelligent Devices Group. "Les tout nouveaux appareils Legion de Lenovo établissent une nouvelle norme en matière de jeux plus intelligents et plus performants."



Des styles intelligents, des composants internes intelligents réglés par l'IA : Lenovo Legion Pro 7i et Lenovo Legion Pro 7



Les puissants Lenovo Legion Pro 7i et Lenovo Legion Pro 7 de 16 pouces - les ordinateurs portables de jeu de 16 pouces les plus puissants au monde, dotés de l'intelligence artificielle - permettent aux joueurs à la recherche d'un avantage de choisir leur voie vers la grandeur. Ils sont équipés au choix des derniers processeurs Intel Core de 13e génération ou des processeurs AMD Ryzen série 7000, et des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX série 40 pour ordinateurs portables.



Ces composants internes de haut niveau peuvent fonctionner plus dur et plus longtemps grâce à la technologie ColdFront 5.0 de Lenovo Legion, avec une chambre à vapeur extra-large qui couvre à la fois le CPU et le GPU sur les GPU pour portables NVIDIA GeForce RTX 4090 et RTX 4080, ou une chambre à vapeur dédiée au CPU avec un caloduc hybride pour les GPU pour portables NVIDIA GeForce RTX 4070. Les processeurs sont maintenus au frais grâce à une infusion de métal liquide, ce qui signifie qu'il n'y a pas d'étranglement, tandis que la chaleur est expulsée par les énormes évents d'échappement à l'arrière et sur les côtés du châssis, pour un total de 235 W de TDP. La puce Lenovo LA AI qui alimente le Lenovo AI Engine+ pousse les performances encore plus loin, maximisant les images par seconde pour une expérience de jeu incroyable.



Toute cette magie graphique signifie que chaque image d'une série de victoires épiques est affichée à la vitesse de l'éclair, avec des détails nets sur l'écran de jeu Lenovo PureSight avec écran WQXGA 2560×1600 16:10 qui prend en charge un taux de rafraîchissement variable de 240 Hz. Exploitez cette puissance du bout des doigts avec le clavier Lenovo Legion TrueStrike, rétroéclairé par l'éclairage personnalisable RVB Lenovo Legion Spectrum par touche.



Pour ceux qui sont en déplacement, la batterie à charge super rapide de 99,99 Whr, la plus grande batterie autorisée en avion, et la charge rapide permettent de poursuivre le jeu. Le tout est logé entre des capots supérieur et inférieur entièrement métalliques, disponibles en gris Onyx.



Prêt à travailler, impatient de jouer : Lenovo Legion Pro 5i et Lenovo Legion Pro 5



Lorsqu'il n'y a qu'un seul PC pour gérer le travail et les loisirs toute la journée, ne cherchez pas plus loin que les Lenovo Legion Pro 5i et Lenovo Legion Pro 5 de 16 pouces. Son style esports laisse entrevoir la puissance de jeu qui se cache en son cœur, disponible avec un processeur Intel Core de 13e génération ou AMD Ryzen série 7000 et un GPU NVIDIA GeForce RTX 4070 pour ordinateur portable qui permet aux gagnants de concourir au plus haut niveau.



Les composants internes sont maintenus au frais grâce à la technologie ColdFront 5.0 de Lenovo Legion, qui utilise des systèmes d'admission et d'échappement massifs, un système de double ventilateur turbocompressé, un composé thermique à changement de phase et des caloducs hybrides avancés pour évacuer davantage d'air par les bouches d'échappement incroyablement efficaces, afin de maintenir les sessions de jeu au frais et en silence.



La puce Lenovo LA AI surveille la charge du CPU et du GPU pour ajuster dynamiquement la gestion de la chaleur et tirer encore plus de performances des composants internes. Les réglages de la puce Lenovo LA1 peuvent être affinés par le biais de Lenovo Vantage, ce qui permet un contrôle total des ventilateurs, des commandes d'overclocking et d'autres fonctions nécessaires pour tirer pleinement parti de la puissance totale de 200 W du TGP afin d'écraser la concurrence sur le sol de l'arène et en dehors.



Cette production graphique épique sous le capot des Lenovo Legion Pro 5i et Lenovo Legion Pro 5 prend vie sur l'écran Lenovo PureSight Gaming Display de 16 pouces au format 16:10 WQXGA avec une fréquence de rafraîchissement variable allant jusqu'à 240 Hz, tandis que le clavier Lenovo Legion Spectrum RGB TrueStrike à 4 zones plonge l'utilisateur encore davantage dans l'action.



Pour un look plus épuré, le clavier TrueStrike est également disponible avec un rétroéclairage blanc. Le Lenovo Legion Pro 5 est équipé d'une batterie Super Rapid Charge Pro 80Whr pour alimenter l'informatique en classe ou pendant les trajets. L'ensemble est logé entre un couvercle supérieur en métal et un couvercle inférieur en polymère, disponibles en gris Onyx ou en bleu Abyss.



Exploitez l'énorme puissance du Lenovo Legion Tower 7i et dominez la journée



Il n'y a pas de porte qui puisse le retenir - cette bête est là, et elle est construite pour une puissance et des performances extrêmes. Pour ceux qui cherchent à équiper leur poste de combat à domicile, la toute dernière génération de Lenovo Legion Tower 7i 34L domine l'horizon du jeu avec les derniers processeurs Intel Core de 13e génération, qui confèrent à la machine des performances supérieures et la puissance nécessaire pour tout faire.



Les options de GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series donnent vie aux mondes virtuels en offrant des taux de trame haut de gamme, une latence ultra-faible et un ray tracing qui permettent aux joueurs et aux créateurs de découvrir de nouvelles façons révolutionnaires de jouer, de diffuser et de créer. Avec jusqu'à 64 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz pour surpasser la concurrence, les performances de jeu sont plus rapides, même en cas de charges multitâches intenses.



La puissance de ces processeurs est poussée à l'extrême, grâce à un dissipateur thermique VRM plus grand, jusqu'à six ventilateurs ARGB puissants mais silencieux, une lunette avant à motifs 3D qui amplifie le flux d'air et un système de refroidissement liquide en option, le tout pour un TDP de 260 W légendaire. Ces performances graphiques à vous couper le souffle sont complétées par les tout nouveaux effets lumineux Lenovo Legion 12-ARGB, entièrement personnalisables, qui s'affichent sur le panneau latéral en verre trempé et qui indiquent que l'on est là pour gagner - avec jusqu'à 6 To (3x 2 To SSD) qui peuvent stocker plus de 1000 titres AAA localement, nichés au-dessus d'un bloc d'alimentation de 1200 W qui alimente l'ensemble du système.



Le châssis du Lenovo Legion Tower 7i est disponible en Storm Grey, et présente sur sa face avant 2 ports USB-A 3.2, 2 ports USB-A 2.0 et 2 prises audio faciles d'accès. À l'arrière, on trouve 4 ports USB-A 3.2, 2 ports USB-A 2.0, 1 port USB-C (20 Gbps et 1 port USB-A 3.2 (10 Gbps), ainsi qu'une prise RJ45 et des prises audio stéréo.



Conçu pour les jeux de demain : Lenovo Legion Tower 5i et Lenovo Legion Tower 5



Les PC de bureau 26L Lenovo Legion Tower 5i et Lenovo Legion Tower 5 sont conçus pour apporter l'avenir du jeu au poste de combat domestique. Choisissez la voie des performances ultra-rapides avec les processeurs de bureau Intel Core de 13e génération du Lenovo Legion Tower 5i couplés aux GPU NVIDIA GeForce RTX 40, ou avec le processeur de bureau AMD Ryzen 7000 du Lenovo Legion Tower 5 couplé aux GPU NVIDIA GeForce RTX 40 ou AMD Radeon RX 7000, avec jusqu'à 32 Go de RAM DDR5 à 5600 MHz et jusqu'à 2 SSD de 1 To, le tout animé par un bloc d'alimentation modulaire de 850 W à 90 %.



Quelle que soit la charge, les nouveaux Lenovo Legion Tower 5i et Lenovo Legion Tower 5 peuvent tout gérer, des titres AAA aux sports extrêmes, tout en restant frais et silencieux grâce à cinq ventilateurs silencieux équipés d'un éclairage ARGB qui expulsent plus rapidement l'air chaud à travers les cadres frontaux du châssis, avec un panneau latéral en verre sans outil en option pour se prélasser dans la lumière RVB de la victoire. Les Lenovo Legion Tower 5i et Lenovo Legion Tower 5 sont disponibles en Storm Grey avec deux ports USB-A 3.2 (55 Gbps) faciles d'accès et une prise audio combo en façade.



La nouvelle génération de visuels pour le travail et les loisirs



Pour les joueurs à la recherche de résolutions, de taux de rafraîchissement et de temps de réponse plus performants dans le domaine de l'esport, ne cherchez pas plus loin que les moniteurs Lenovo Legion Y27qf-30 et Lenovo Legion Y27f-30 de 27 pouces. Ces deux modèles sont dotés de la technologie Eyesafe Certified 2.0 Natural Low Blue Light, qui permet de réduire la fatigue visuelle et de préserver la santé des yeux.



L'écran 2560×1440 du moniteur Lenovo Legion Y27qf-30 QHD a un temps de réponse de 0,5 ms, et un taux de rafraîchissement de 240 Hz overclockable à 250 Hz. La prise en charge d'AMD FreeSync Premium et Adaptive Sync garantit une expérience de jeu sans déchirure d'écran. La gamme de couleurs 125 % sRGB, 95 % DCI-P3, la prise en charge des couleurs 1,07b, la profondeur de couleurs 10 bits, la précision des couleurs Delta E ≦2 et la luminosité HDR 400 certifiée VESA de la dalle IPS du Lenovo Legion Y27qf-30 rendent des couleurs fidèles et une luminosité et un contraste excellents. Leurs haut-parleurs 2x 3 W ajoutent à l'atmosphère des mondes de jeu explorés. Le design ergonomique de l'écran comporte un support pour téléphone sur la base.



L'écran FHD 1920×1080 du Lenovo Legion Y27f-30 de 27 pouces offre également des performances de jeu fluides à un prix accessible, avec un taux de rafraîchissement de 240 Hz pouvant être overclocké à 280 Hz, la prise en charge d'AMD FreeSync Premium et Adaptive Sync. Les gammes de couleurs sRGB à 113 %, DCI-P3 à 90,7 %, la précision des couleurs Delta E ≦2 et la luminosité HDR 400 certifiée VESA de la dalle IPS assurent une reproduction des couleurs et un contraste éclatants qui donnent vie aux jeux.



Disponibilité et Prix



- Le Lenovo Legion Pro 7i (16", 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 1 999.99 euros et devrait être disponible à partir de mars 2023.

- Le Legion Pro 7 (16", 8) avec processeur AMD Ryzen sera proposé à partir de 2 699 euros. TVA comprise et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Pro 5i (16", 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 1 479.99 euros et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Pro 5 (16", 8) avec processeur AMD Ryzen sera proposé à partir de 1 459.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Tower 7i (34L, 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 2 479.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Tower 5i (26L, 8) avec processeur Intel Core sera proposé à partir de 1 199.99 Dollars et devrait être disponible à partir d'avril 2023.

- Le Lenovo Legion Tower 5 (26L, 8) avec processeur AMD Ryzen sera proposé à partir de 1 299.99 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2023.

- L'écran Lenovo Legion Y27f-30 sera proposé à partir de 399 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2023.

- Le moniteur Lenovo Legion Y27qf-30 sera proposé à partir de 599 Dollars et devrait être disponible à partir de mai 2023.



