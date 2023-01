[CES 2023] ASUS lance les tout nouveaux ordinateurs portables de jeu TUF.



ASUS annonce aujourd'hui le tout nouveau TUF Gaming A16 Advantage Edition, un ordinateur portable de jeu tout AMD avec un châssis redessiné et un écran de 16 pouces incroyablement immersif. Les ordinateurs portables TUF Gaming A15, A17, F15 et F17 font également un retour triomphal, équipés du dernier silicium d'AMD, Intel et NVIDIA pour propulser les joueurs dans la prochaine génération de performances de jeu.











Annonce du TUF A16 Advantage Edition



Construit pour le jeu sérieux avec un style subtil, le TUF Gaming A16 Advantage Edition est un ordinateur portable de jeu élégant construit pour démolir la concurrence. Entièrement motorisé par AMD, le TUF Gaming A16 est équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4 et d'une carte graphique mobile AMD Radeon RDNA 3. "AMD et ASUS se sont associés pour offrir nos dernières technologies Zen 4 et RDNA 3 dans les facteurs de forme les plus innovants ", a déclaré Jason Banta, CVP et GM OEM PC. " Le TUF Gaming A16 Advantage Edition offre des performances de jeu fulgurantes et une efficacité énergétique exceptionnelle dans un châssis portable élégant. "



En tant que machine AMD Advantage Edition, ASUS et AMD ont travaillé ensemble pour exploiter le matériel et le logiciel à leur plein potentiel, en s'assurant que le TUF Gaming A16 est entièrement compatible avec les dernières fonctionnalités d'AMD centrées sur le jeu. Des fonctions exclusives telles que les technologies AMD SmartShift et AMD Smart Access Memory améliorent les performances et l'efficacité du système, tandis que la technologie AMD SmartAccess Graphics permet de tirer le meilleur parti de chaque image en automatisant la commutation entre les cartes graphiques intégrées et discrètes ou en offrant un contrôle manuel total avec un commutateur MUX dédié.



Toute cette puissance alimente un écran immersif de 16 pouces avec des bords étroits et un rapport écran/corps de 90 %. Même dans les titres frénétiques, les taux de rafraîchissement QHD 240 Hz permettent au TUF Gaming A16 de suivre le rythme des professionnels. Avec la technologie AMD FreeSync Premium, le taux de rafraîchissement de l'écran se synchronise avec la sortie du GPU pour réduire le lag, minimiser le bégaiement et éliminer le déchirement visuel pour un gameplay ultra fluide et réaliste. L'écran au format 16:10 offre une immersion et des détails d'image incroyables dans les titres au rythme plus lent.



Le TUF Gaming A16 bénéficie d'encore plus d'améliorations sous le capot. La RAM DDR5 à 4800 MHz permet aux jeux et aux programmes d'être rapides et réactifs, tandis que jusqu'à 2 To de stockage PCIe Gen4 laissent beaucoup de place pour les plus grandes bibliothèques de jeux. La prise en charge de l'USB4 permet la compatibilité avec les derniers périphériques et le stockage externe à grande vitesse, tandis qu'une batterie de 90 Wh et l'alimentation par USB-C permettent au TUF Gaming A16 de fonctionner toute la journée.



La famille TUF Gaming a toujours été inspirée par la durabilité et la fiabilité des équipements de qualité militaire, et le A16 se penche davantage sur cette histoire avec le tout nouveau coloris Sandstorm. Inspirée des terrains vagues des champs de bataille, cette finition personnalisée en aluminium anodisé est la peinture parfaite pour un ordinateur portable de qualité militaire. Pour ceux qui cherchent à garder un profil plus bas, Off-Black fait également son retour pour aider les joueurs à se fondre dans la foule. La machine est également certifiée conforme à la norme MIL-STD-810H, garantissant sa fiabilité à travers une série de tests exigeants, prouvant que le TUF Gaming A16 est le mélange parfait de style et de durabilité.



Les ordinateurs portables 2023 ASUS TUF Gaming F15 et TUF Gaming F17 entrent dans la gamme de cette année avec un processeur Intel Core i9-13900H de 13e génération, avec un mélange de performance et d'efficacité, équilibrant soigneusement la puissance de jeu et de multitâche. Les modèles 2023 ASUS TUF Gaming A15 et TUF Gaming A17 sont équipés d'un processeur AMD Ryzen 9 Zen 4, offrant des performances de jeu incroyables et une grande autonomie. Les quatre modèles sont équipés des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series Laptop GPU avec support G-SYNC, et ont une puissance maximale de 140 W avec Dynamic Boost. Cette association de processeurs puissants et de GPU mobiles performants permet d'obtenir des performances de jeu incroyables dans tous les derniers titres.



Nouveauté pour 2023, les quatre modèles sont désormais équipés d'un MUX Switch avec NVIDIA Advanced Optimus, garantissant des performances de haut niveau. Un commutateur MUX permet à un ordinateur portable de contourner la carte graphique intégrée lorsqu'il joue, ce qui augmente les performances et réduit la latence. L'ajout de NVIDIA Advanced Optimus permet à ce processus de se produire automatiquement, offrant aux joueurs des performances accrues dans les jeux sans avoir à appuyer sur un seul bouton.



Le matériel de haute performance exige un refroidissement supérieur. Dans le cadre de son système de refroidissement, les deux ventilateurs Arc Flow sont dotés d'un design à 84 pales, avec des pales qui se rétrécissent à seulement 0,1 mm pour réduire les turbulences. Ces ventilateurs fournissent jusqu'à 13% de flux d'air en plus que leur prédécesseur, tout en étant plus silencieux que le design de l'année dernière, et l'accès à des cibles de puissance GPU plus élevées pour encore plus de performance. Avec sa conception de refroidissement, la famille TUF Gaming est sûre de donner aux joueurs tous les avantages en 2023.



