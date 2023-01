TECHPOWERUP nous propose le test d'une nouvelle carte graphique : La MSI GeForce RTX 4070 Ti Suprim X.







La GeForce RTX 4070 Ti Suprim X de MSI est la carte graphique haut de gamme conçue sur mesure par la société et basée sur la dernière salve de NVIDIA sur le segment des cartes graphiques performantes à moins de 1000 $, avec la nouvelle RTX 4070 Ti "Ada" que nous examinons aujourd'hui. La marque de cartes graphiques Suprim X de MSI est née d'un besoin au sein de la société d'égaler la NVIDIA Founders Edition sur le plan esthétique, tout en offrant le meilleur overclock d'usine et la meilleure marge de manœuvre d'OC disponibles sur le marché ; tout en se différenciant de la marque Gaming X de la société (ce que Gaming Z a probablement moins bien réussi à faire). La GeForce RTX 4070 Ti est une proposition intéressante, qui vous permet de jouer au maximum à 1440p, ou à 4K Ultra HD avec des détails raisonnables, où vous pouvez profiter des nouvelles fonctionnalités introduites avec la série RTX 40, comme la génération d'images DLSS 3, pour augmenter encore plus l'attrait visuel.







La nouvelle GeForce RTX 4070 Ti "Ada" est un rebranding de ce qui aurait été la GeForce RTX 4080 12 GB, que NVIDIA a annulé face aux critiques de la presse et des joueurs sur les médias sociaux, sur la façon dont le SKU est très différent de la RTX 4080 16 GB. Non seulement la mémoire est différente, mais la RTX 4080 12 GB est censée être basée sur un silicium plus petit, avec 21% de cœurs CUDA et de cœurs RT en moins, et une interface mémoire 25% plus étroite. NVIDIA avait initialement l'intention de vendre cette carte à 900 $, mais une carte "x80" avec un bus mémoire de 192 bits aurait dépassé les bornes pour certains. La nouvelle RTX 4070 Ti est lancée à un prix réduit de 800 $ (prix de départ), et un numéro de modèle plus approprié pour un produit de cette catégorie.



La GeForce RTX 4070 Ti inaugure le nouveau silicium "AD104" de 4 nm, qu'elle exploite au maximum en activant les 60 multiprocesseurs (SM) physiquement présents. Cela représente 7 680 cœurs CUDA, 60 cœurs RT, 240 cœurs Tensor, 240 TMU et 80 ROP. La carte dispose de 12 Go de mémoire GDDR6X sur une interface mémoire de 192 bits de large, fonctionnant à 21 Gbps. Cela donne 504 Go/s de bande passante mémoire, ce qui est beaucoup moins que les 608 Go/s de la RTX 3070 Ti et les 760 Go/s de la RTX 3080 (prix de lancement comparable) ; mais NVIDIA affirme avoir amélioré le sous-système mémoire au niveau de l'architecture, avec des caches sur puce beaucoup plus grands.



La GeForce RTX 4070 Ti Suprim X de MSI est une tentative de la société d'égaler la carte NVIDIA Founders Edition en termes d'esthétique, tout en étant la carte la plus performante que vous pouvez acheter, avec l'une des plus grandes solutions de refroidissement que nous ayons vues aujourd'hui, et probablement le meilleur design de produit. L'aluminium bicolore constitue la coque du refroidisseur, avec un éclairage RVB bien exécuté. NVIDIA a standardisé le connecteur d'alimentation 12VHPWR à 16 broches, et la carte en est équipée, ainsi qu'un adaptateur qui convertit deux connecteurs d'alimentation PCIe à 8 broches (2x 150 W) en un de ces connecteurs. C'est juste un moyen d'indiquer à la carte graphique que le connecteur ne peut fournir plus de 300 W en continu, il n'y a pas de différence physique avec un 12VHPWR standard. MSI a également donné à la carte son meilleur overclock d'usine, avec le GPU Boost réglé à 2670 MHz, supérieur à la vitesse de référence de 2610 MHz de NVIDIA. MSI a fixé le prix de la carte à 880 $, une prime importante par rapport au prix de base de 800 $.



TECHPOWERUP