Essayez cette solution rapide si une récente mise à jour de Windows fait des ravages sur votre PC AMD Ryzen.



Comme vous le savez déjà, il est important de mettre à jour et de corriger votre PC Windows afin de vous protéger contre les dernières menaces de sécurité et de vous assurer que vous avez accès aux dernières fonctions et capacités. Et comme vous le savez probablement aussi, les mises à jour de Microsoft causent parfois par inadvertance plus de problèmes qu'elles n'en résolvent. C'est le cas pour certains propriétaires d'AMD Ryzen en ce moment.







Le problème concerne la mise à jour cumulative du Patch Tuesday du mois dernier pour Windows 11 (KB5021255). Les mises à jour du Patch Tuesday sont diffusées le deuxième mardi de chaque mois et leur taille varie en fonction du nombre de problèmes à résoudre. Celle qui a été diffusée le 13 décembre 2022 visait à corriger un problème d'affichage lié au gestionnaire de tâches et comprenait divers correctifs pour Azure, Edge, Office, SharePoint et quelques autres éléments.



Il est également arrivé sans l'avantage d'une version préliminaire non sécurisée en raison des "opérations minimales pendant les vacances et la nouvelle année occidentale à venir."



Qui sait si une version préliminaire aurait changé quoi que ce soit, mais malheureusement, la mise à jour actuelle du Patch Tuesday qui a été livrée avec Windows 11 cause des problèmes sur certains PC Ryzen, selon diverses plaintes. Heureusement, le problème ne semble pas être très répandu.



Comme repéré par Windows Latest, certains propriétaires de Ryzen ont pris à Microsoft Feedback Hub et Reddit pour noter les rapports de comportement bizarre après l'application KB5021255.



"Après avoir installé cette mise à jour sur Windows 11 22H2, nos clients équipés de CPU AMD ont commencé à se figer complètement à des moments aléatoires pendant des minutes, puis à se dégeler à nouveau", a écrit un utilisateur sur Reddit. Il explique ensuite que le fait de débrancher puis de rebrancher les périphériques USB résout temporairement le problème, mais cette solution n'est, au mieux, qu'un pansement sur une plaie jaillissante.



Un autre utilisateur a déclaré que son PC Ryzen 9 5900X a commencé à geler et à débloquer de manière aléatoire après environ 10 à 20 secondes après l'application du patch. D'autres encore ont signalé des problèmes dans les jeux, tels que des bégaiements et des baisses de fréquence d'images, parmi d'autres comportements étranges (comme des difficultés à joindre un PC à un réseau).



Microsoft décrit effectivement quelques problèmes connus liés à KB5021255, tels que des copies de fichiers volumineux (plusieurs gigaoctets) prenant plus de temps que prévu et une bizarrerie dans le provisionnement des paquets, mais rien concernant les gels intermittents ou les performances de jeu.



Il est probable que tous les rapports de problèmes ne soient pas le résultat du patch. Cela dit, si vous rencontrez des problèmes sur votre PC Ryzen après avoir appliqué le patch, la solution rapide est de le désinstaller. Notez simplement qu'il s'agit d'une mesure d'atténuation temporaire, et que cela signifie que vous serez privé des mises à jour de sécurité que Microsoft a intégrées dans KB5021255.







Si vous décidez de suivre cette voie, vous pouvez désinstaller la mise à jour en allant dans les Paramètres et en naviguant dans Windows Update > Update history > Uninstall updates. Une fois là, trouvez KB5021255 et cliquez sur Désinstaller.



