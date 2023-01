Drivers NVIDIA GeForce Game Ready 528.02 pour le GPU GeForce RTX 4070 Ti.







NVIDIA a profité du salon CES 2023 qui se tient actuellement à Las Vegas pour annoncer plusieurs nouveaux produits à commencer par la carte graphique GeForce RTX 4070 Ti pour PC de bureau mais aussi les premiers GPU mobiles de la gamme GeForce 40 Series pour PC portables.







Ces GPU mobiles GeForce 40 Series basés sur la microarchitecture Ada Lovelace ont pour référence GeForce RTX 4050, 4060, 4070, 4080 et même un modèle 4090. Plusieurs fabricants ont déjà annoncé des PC portables équipés de ces nouvelles solutions graphiques. Ils seront disponibles dès le 8 février 2023 à partir de 2 599 € pour ceux basés sur les GeForce RTX 4080/4090 et dès le 22 février 2023 à partir de 1 199 € pour ceux équipés des GPU GeForce RTX 4050/4060/4070.



En ce qui concerne le GPU desktop GeForce RTX 4070 Ti, NVIDIA précise qu'il ne sera pas proposé en Founders Edition mais uniquement chez les partenaires OEM à un prix public commençant à 899 € contre 1 399 € pour la GeForce RTX 4080. Avec une telle différence de tarif, les spécifications sont évidemment bien moindres puisque le RTX 4070 Ti se borne à 7 680 cœurs CUDA contre 9 728 pour le RTX 4080. En revanche, la fréquence est légèrement supérieure avec une fréquence de base de 2,31 GHz et 2,61 GHz en mode Boost contre respectivement 2,21 GHz et 2,51 GHz pour le RTX 4080. La quantité de mémoire du RTX 4070 Ti est également revue à la basse puisqu'il faut se contenter de 12 Go de GDDR6X avec une largeur de bus de 192 bit alors que le RTX 4080 embarque 16 Go sur 256 bit. Le Total Graphics Power (TGP) tombe, lui, à 285 W au lieu de 320 W.



Pour le reste, les caractéristiques du GeForce RTX 4070 Ti sont identiques aux autres cartes Ada Lovelace comme des cœurs Ray Tracing et Tensor de dernière génération, le bus PCIe 4.0, la technologie DLSS 3 ou encore l'accélération de l'encodage vidéo AV1.



De nouveaux drivers GeForce 528.02



Qui dit nouveaux GPU dit bien évidemment nouveaux drivers graphiques. Si pour les PC portables à base de GeForce RTX 40 Mobile, il faudra sans doute attendre le mois de février pour que leurs drivers soient publiés, NVIDIA propose déjà les drivers du GPU GeForce RTX 4070 Ti puisque les cartes correspondantes sont disponibles dès aujourd'hui.



Ces nouveaux drivers se nomment plus exactement GeForce Game Ready Driver 528.02 WHQL et sont toujours basés sur la branche R525. Outre le strict support de la carte graphique GeForce RTX 4070 Ti, ils apportent quelques autres petites améliorations comme la compatibilité de la fonction Deep Learning Super-Sampling 3 avec les jeux Conqueror's Blade et Dakar Desert Rally même si ces derniers devront être mis à jour avec un patch courant janvier 2023 pour que le DLSS 3 fonctionne réellement. Plusieurs autres titres seront d'ailleurs aussi rendus compatibles avec DLSS 3 dans les prochaines semaines. Nous aurons l'occasion d'y revenir.



Sachez aussi que la dernière version 3.26.0.160 du logiciel GeForce Experience est désormais incluse dans l'installateur de ce pilote 528.02 même si la mise à jour peut de toute façon également se faire de manière automatique. A noter également la correction de quelques bugs comme le plantage de Portal RTX durant un enregistrement avec le GFE. Le problème de surexposition des vidéos ShadowPlay depuis un jeu DirectX 12 a aussi été corrigé tout comme le souci de luminosité sur certains ordinateurs portables.



Pour finir, NVIDIA annonce avoir ajouté plusieurs profils Optimal Playable Settings (OPS) supplémentaires pour optimiser automatiquement le rapport performances/qualité des jeux ci-dessous :



- Divine Knockout,

- IXION,

- Knights of Honor II : Sovereign,

- Marvel's Midnight Suns,

- Need For Speed Unbound,

- Nobody - The Turnaround,

- Predecessor,

- PROJECT : PLAYTIME,

- The Callisto Protocol.



Téléchargement



- Drivers NVIDIA GeForce Game Ready Driver 528.02 WHQL pour Windows 10/11 64 bits (x64) : Cliquez ICI.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



