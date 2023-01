MSI publie des mises à jour du BIOS des cartes mères Socket AM5 pour prendre en charge les nouveaux processeurs.



MSI annonce aujourd'hui une nouvelle gamme de processeurs AMD Ryzen 7000 Series qui seront compatibles avec toutes les cartes mères X670 et B650 de MSI. Les nouveaux processeurs AMD Ryzen comprendront les AMD Ryzen 9 7900, Ryzen 7 7700 et Ryzen 5 7600 qui auront un TDP par défaut de 65 W. Même avec un TDP plus faible, ces processeurs auront jusqu'à 12 cœurs et 24 threads comme leurs processeurs respectifs et seront capables d'atteindre leur horloge de boost maximale théorique de plus de 5 GHz. Toutes les cartes mères X670 et B650 de MSI seront compatibles et prêtes au lancement avec la toute nouvelle version du BIOS "AGESA COMBO PI-1.0.0.4".







MSI propose 3 fonctions uniques pour aider les utilisateurs à overclocker leurs systèmes qui sont appelées Performance Switch, PBO Thermal Point, et Config TDP avec le nouveau lancement des processeurs AMD Ryzen 7000 Series. Plus tôt cette année, MSI a introduit une toute nouvelle fonction appelée Performance Switch dans le BIOS MSI. Performance Switch offre 3 niveaux de préréglage et une option avancée parmi lesquels les utilisateurs peuvent choisir. Il combine à la fois le PBO (Precision Boost Overdrive) par défaut d'AMD et les paramètres OC de MSI afin de fournir des performances de processeur beaucoup plus élevées en mode monocœur et multicœur.



La fonctionnalité suivante est appelée PBO Thermal Point. Il y aura plusieurs profils thermiques PBO de MSI qui permettront de faire fonctionner la température maximale du CPU qui seront les points thermiques fixés 85 °C, 75 °C et 65 °C. Avec ces paramètres de profil, le CPU fonctionnera à une tension inférieure pour rester dans la restriction de température, ce qui permettra à votre système de générer moins de chaleur et de fonctionner plus frais.



La dernière fonctionnalité, mais non la moindre, est la configuration TDP. Il s'agit d'une fonction soignée qui est extrêmement conviviale pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'overclocking de leur CPU. La Config TDP d'un MSI Exclusive offre plusieurs profils prédéfinis avec différents paramètres TDP dans le BIOS à choisir. Cela permet aux utilisateurs de ne pas s'inquiéter et de ne pas avoir à modifier les paramètres manuellement, la configuration se faisant d'un seul coup. La fonction Config TDP sera disponible pour toutes les cartes mères MSI X670 et B650.



Vous trouverez les mises à jour du BIOS dans la section Support des pages produits de votre carte mère Socket AM5 sur le site Web de MSI.



TECHPOWERUP