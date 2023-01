[CES 2023] Palit annonce les séries GeForce RTX 4070 Ti GameRock et GamingPro OC.



Palit Microsystems Ltd., en tant que principal fabricant de cartes graphiques, est heureux d'annoncer la série GeForce RTX 4070 Ti construite avec l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace. Le Palit GeForce RTX 4070 Ti GameRock fabriqué avec des cristaux Starlight Black ne présente pas seulement une apparence magnifique, mais possède une structure thermique exceptionnelle.















Le modèle est une pièce d'art délicate lorsque l'ARGB est désactivé, et un kaléidoscope scintillant lorsque l'ARGB est activé. Grâce à la technologie One Two Sync, qui ne nécessite pas de contrôle logiciel, l'éclairage de la carte peut être facilement synchronisé avec d'autres sources de signaux ARGB à l'aide d'un seul câble. Pour offrir une solution thermique indomptable, le tout nouveau système de refroidissement Gale Hunter Fan est accordé à la Palit GeForce RTX 4070 Ti. Les ailettes en Y moulées avec des angles de rotation élargissent la surface de contact et conduisent l'air à travers les ailettes en douceur.



Modèles de la série Palit RTX 4070 Ti GameRock :



- GeForce RTX 4070 Ti GameRock Premium,

- GeForce RTX 4070 Ti GameRock OC,

- GeForce RTX 4070 Ti GameRock.



Palit RTX 4070 Ti GamingPro Séries



Différente du contour éblouissant de la GameRock, la Palit GamingPro au design industriel est une alternative parfaite pour les utilisateurs qui préfèrent les cartes graphiques d'apparence rigide. Combinant les couleurs noir fer et gris argent avec un ARGB élégant, la GeForce RTX 4070 Ti GamingPro s'intègre facilement dans n'importe quel build.



Aussi puissant que le GameRock, le GamingPro est également équipé du ventilateur Gale Hunter et des ailettes Y Formula pour de superbes performances aérodynamiques. La plaque arrière en métal avec des découpes au ratio d'or offre non seulement une efficacité maximale en matière de ventilation, mais aussi une rigidité supplémentaire.



Pas seulement pour les joueurs. GamingPro peut être le choix du fabricant.



Conscient que la construction de PC est un moyen d'expression, Palit ajoute le support "Maker" à la série RTX 40 GamingPro pour que les utilisateurs puissent montrer leur créativité et leur caractère unique. Grâce à la conception structurelle spéciale du refroidisseur GamingPro, les utilisateurs pourront remplacer le couvercle avant par leur propre design de refroidisseur imprimé en 3D. De plus amples informations seront publiées prochainement au cours du premier trimestre 2023.



Modèles :



- GeForce RTX 4070 Ti GamingPro OC,

- GeForce RTX 4070 Ti GamingPro.



Pour plus d'informations, visitez cette page : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP