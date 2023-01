[CES 2023] ASUS annonce la carte graphique GeForce RTX 4080 Noctua Edition.



ASUS annonce aujourd'hui la carte graphique GeForce RTX 4080 Noctua Edition, qui s'inscrit dans la continuité de sa collaboration avec le légendaire fabricant de systèmes de refroidissement, en s'appuyant sur les précédentes variantes GeForce RTX 3070 et RTX 3080 Noctua. Cette année, ASUS et Noctua ont travaillé ensemble pour dompter la puissance de la puissante carte graphique GeForce RTX 4080. Les prouesses de Noctua en matière de conception de ventilateurs et la chambre à vapeur personnalisée d'ASUS se combinent pour créer la RTX 4080 refroidie par air la plus silencieuse du marché.







Frais et silencieux



L'ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition intègre une paire de ventilateurs Noctua NF-A12x25 à la pointe de la technologie pour faire circuler l'air sur un dissipateur thermique massif, développé en partenariat entre l'équipe de R&D thermique d'ASUS et les ingénieurs de Noctua. Les ingénieurs ont réussi à affiner la densité des ailettes et la disposition des caloducs du dissipateur, en l'optimisant pour les caractéristiques de flux d'air du NF-A12x25. Pour donner la priorité aux faibles niveaux de bruit, à une signature acoustique douce et à des performances de refroidissement élevées tout en faisant de la place pour la paire de ventilateurs de 120 mm, ASUS a augmenté le volume total de la carte pour occuper 4,3 emplacements. La carte est dotée d'un double commutateur BIOS, et le mode silencieux est activé par défaut pour minimiser le bruit dès la sortie de la boîte.



Le NF-A12x25 a été un choix facile pour ce projet en raison des nombreuses innovations contenues dans son cadre de 120 mm. Une roue fabriquée à partir du polymère à cristaux liquides (LCP) Sterrox, propriété de Noctua, présente un coefficient de dilatation thermique exceptionnellement faible, ce qui permet aux pales du ventilateur de se situer à seulement 0,5 mm du cadre extérieur. Cette tolérance extrêmement étroite permet aux ventilateurs NF-A12x25 de travailler plus efficacement contre la contre-pression en réduisant les fuites de flux d'air, ce qui est parfait pour un empilement d'ailettes de GPU très dense. Le moyeu et l'axe du moteur, renforcés par du métal, renforcent encore cet écart extrêmement précis entre la roue et le châssis.



Innovation en matière de chambre à vapeur



Si la collaboration avec Noctua sur les GeForce RTX 3070 et RTX 3080 Noctua Editions a été un grand succès en minimisant l'acoustique pour des performances GPU maximales, les ingénieurs d'ASUS ne se sont pas contentés de se reposer sur leurs lauriers. Cette année, une chambre à vapeur expansive avec un réseau de huit caloducs a été incorporée dans la conception. Lorsqu'elle fonctionne au TDP de 320 watts de la GeForce RTX 4080, la GeForce RTX 4080 Noctua Edition d'ASUS atteint des pics à seulement 61,7° Celsius, avec les mêmes niveaux de bruit ultra bas que les variantes Noctua des GeForce RTX 3070 et RTX 3080. Pour tirer le meilleur parti de la NVIDIA GeForce RTX 4080, faites confiance aux décennies d'expertise technique d'ASUS et de Noctua.



Un style sûr



ASUS sait que les amateurs de Noctua se soucient autant de l'esthétique de leurs constructions que des performances élevées et des faibles niveaux sonores. En conséquence, ASUS a créé une enveloppe brune personnalisée pour les ventilateurs Noctua, complétant leur schéma de couleurs distinctif et fournissant un système de montage sécurisé - pas besoin de colliers de serrage. Les logos d'ASUS et de Noctua sur l'avant et les côtés de la protection, ainsi que les graphiques subtils sur la plaque arrière en alliage sur toute la longueur, permettent à cette carte de se coordonner parfaitement avec les autres composants Noctua d'un système.



Alimentation et jeu



Pour que la GeForce RTX 4080 Noctua Edition fonctionne au mieux, associez-la à une alimentation ASUS haut de gamme. La ROG Thor 1000P2 est l'alimentation parfaite pour une configuration ultra-puissante et ultra-silencieuse, grâce à ses composants de haute qualité et à son fonctionnement efficace. Ou, pour une configuration plus compacte, essayez l'alimentation ROG Loki 1000P FX-L. Chaque alimentation est garantie 10 ans, ce qui garantit aux utilisateurs une alimentation stable et fiable sur le long terme.



Disponibilité et Prix



Pour plus d'informations sur les prix et la disponibilité de l'ASUS GeForce RTX 4080 Noctua Edition, veuillez contacter votre représentant ASUS local.



TECHPOWERUP