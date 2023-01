[CES 2023] Le NV7 de Phanteks est le boîtier dont vous avez besoin pour des cartes graphiques gigantesques et quatre radiateurs.



Avec le nouveau NV7, Phanteks a compris où les choses se dirigent avec les cartes graphiques de 600 W du segment des enthousiastes, les processeurs de 300 W et les cartes mères dotées d'énormes dissipateurs VRM, et a décidé de concevoir un boîtier qui, avec un peu de réflexion, permet d'accueillir de gigantesques cartes graphiques haut de gamme avec beaucoup d'espace pour leur câblage, jusqu'à quatre radiateurs de refroidissement liquide, de grandes cartes mères E-ATX et beaucoup d'espace pour les composants de refroidissement liquide à monter soi-même, comme les réservoirs-pompes et les tubes rigides.























Disponible en noir et en blanc, le NV7 de Phanteks possède une verrière à deux côtés, avec des supports de radiateur le long des panneaux supérieur, inférieur, latéral et arrière. Trois de ces supports peuvent accueillir des radiateurs de 360 mm, tandis que le support arrière peut accueillir un radiateur de 240 mm ou une plaque de distribution comme celle présentée dans l'exemple ci-dessous. La baie d'alimentation est située latéralement sur le dessus, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de cloisonner une moitié entière du boîtier pour elle. Le boîtier comporte également des bandes RVB adressables intégrées presque parfaites, et comprend un contrôleur RVB.



TECHPOWERUP