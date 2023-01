[CES 2023] Acer lance de nouveaux portables Nitro équipés de processeurs Intel Core de 13e génération et de GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series.

[CES 2023] Acer lance de nouveaux portables Nitro équipés de processeurs Intel Core de 13e génération et de GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Séries.



Acer présente aujourd'hui une série de nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro puissants, équipés des derniers processeurs Intel Core de 13e génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series. Destinés aux joueurs occasionnels qui sont prêts à profiter d'une meilleure jouabilité, de fonctions supplémentaires et d'une expérience plus immersive, les nouveaux ordinateurs portables Nitro d'Acer de 16 et 17 pouces sont plus compacts, plus fins et plus légers, avec des rapports écran/corps plus élevés. Qu'il s'agisse d'explorer le catalogue toujours croissant de titres de jeux ou de monter des montages de vidéos de jeu, la construction solide et les performances puissantes du Nitro permettent aux utilisateurs de découvrir un nouveau niveau de jeu.







Les derniers GPU de la série NVIDIA GeForce RTX 40 sont alimentés par l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace qui permet de faire un bond en avant en termes de performances et de graphismes alimentés par l'IA. Les joueurs peuvent découvrir des mondes virtuels réalistes grâce au ray tracing, augmenter massivement les performances avec DLSS 3 et obtenir un avantage concurrentiel avec Reflex.







Acer Nitro 16



Le nouveau portable de jeu Nitro 16 (AN16-51) est doté d'une surface d'écran 5 % plus grande que son prédécesseur et d'un écran WUXGA ou WQXGA 16 pouces amélioré avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz qui prend en charge NVIDIA Advanced Optimus, permettant aux utilisateurs de basculer dynamiquement entre la carte graphique intégrée et la carte graphique discrète sans avoir à redémarrer. Il est livré avec un clavier rétroéclairé RVB à 4 zones et conserve des couleurs vives avec une prise en charge de la gamme de couleurs sRGB à 100 % et un rapport écran/corps amélioré de 84 % pour une expérience visuelle plus attrayante.



Acer Nitro 17



Alimenté par des processeurs Intel Core HX jusqu'à la 13e génération, la puissance du Nitro 17 est enveloppée dans un châssis qui pèse moins de 3 kg et se présente sous la forme d'un design fin de 400,20 x 293,25 x 27,9/28,9 mm. L'ordinateur portable de 17,3 pouces est proposé avec plusieurs options d'affichage, avec soit un écran FHD avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz ou 165 Hz, soit un écran quadruple haute définition (QHD) avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz. Il offre également un grand pavé tactile (125,0 mm x 81,6 mm), un rapport écran/corps de 81 % et un clavier RVB rétroéclairé à 4 zones pour ajouter du style à l'expérience de jeu.



Les nouveaux ordinateurs portables Acer Nitro sous Windows 11 sont équipés d'une mémoire DDR5 de 32 Go à 4800 MHz et d'un énorme espace de stockage M.2 PCIe Gen 4 de 2 To pour que les joueurs puissent sauvegarder davantage de jeux, de films et de séquences en streaming. Les deux ordinateurs portables sont également livrés avec un mois de Xbox Game Pass ou PC Game Pass, permettant aux joueurs d'accéder à des centaines de titres PC populaires.



Ces appareils Nitro sont équipés d'un double ventilateur, de quatre sorties de ventilateur situées sur les côtés et à l'arrière, d'une prise d'air supérieure, et sont en outre soutenus par une graisse thermique liquide en métal pour faciliter le refroidissement pendant les périodes de jeu intenses. Ils sont tous équipés du logiciel NitroSense et d'une clé NitroSense dédiée, ce qui permet aux utilisateurs de surveiller la température de leur système et d'ajuster la vitesse des ventilateurs et les paramètres d'alimentation pour que le matériel fonctionne aussi bien que possible.



Chaque modèle est livré avec Killer DoubleShot Pro et est équipé de Killer Wi-Fi 6 1650i pour offrir plus de bande passante. Pour améliorer l'expérience de jeu et de streaming, ces ordinateurs portables sont équipés d'une caméra HD, de deux microphones et de deux haut-parleurs avec le son DTS:X Ultra afin que les joueurs puissent s'immerger dans des paysages sonores luxuriants. Les nouveaux ordinateurs portables de jeu Nitro possèdent également une gamme de superbes options de connectivité avec un port HDMI 2.1, un lecteur de carte microSD, deux ports Thunderbolt 4 prenant en charge Power Delivery, et trois ports USB 3.2 Gen 2, dont un qui permet la recharge hors ligne.



Disponibilité et Prix



- Le Nitro 16 d'Acer (AN16-51) sera disponible dans la région EMEA en mai 2023, à partir de 1 499 euros.

- L'Acer Nitro 17 (AN17-51) sera disponible en mai 2023, à partir de 1 599 euros.



Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité varieront selon les régions.



