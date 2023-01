[CES 2023] ASUS annonce le Zenbook 14 Flip OLED.



ASUS annonce aujourd'hui le Zenbook 14 Flip OLED (UP3404), le dernier et le plus puissant modèle de 14 pouces de sa série de Zenbook Flip convertibles fins et légers haut de gamme. Le Zenbook 14 Flip OLED, élégant et polyvalent, offre de nouveaux niveaux de performance grâce à ses processeurs Intel Core de 13e génération, à sa carte graphique intégrée Intel Iris Xe, à un SSD PCIe pouvant atteindre 1 To, à 16 Go de RAM et à une batterie longue durée de 75 Wh. Pour faciliter les entrées et sorties, il y a deux ports Thunderbolt 4, un port USB 3.2 Type-A et un port HDMI 2.1 (TMDS). Le WiFi 6E (802.11ax) rapide et stable assure une connectivité sans fil fiable.







De superbes images sont fournies par l'écran tactile OLED 2.8K 16:10 de 14 pouces agrandi, qui est validé par PANTONE et possède une gamme DCI-P3 de 100 %. Il est également certifié TÜV pour les soins oculaires et prend en charge un stylet ASUS Pen 2.0 MPP 2.0 en option. Le Zenbook 14 Flip OLED compact ne fait que 15,9 mm d'épaisseur et ne pèse que 1,5 kg, avec une charnière à 360° dans toutes les positions. Les caractéristiques de conception bien pensées comprennent un capteur de couleur de lumière ambiante qui ajuste automatiquement la luminosité et la température de couleur, et permet une gradation adaptative pour aider à maintenir la longévité de l'écran OLED. Il y a également une caméra infrarouge pour une identification rapide des visages.







Le clavier ASUS ErgoSense de grande taille et le pavé tactile offrent un confort de frappe inégalé, et le ASUS NumberPad 2.0 en option facilite la saisie de données. Le puissant système audio certifié Harman Kardon offre un son Dolby Atmos multidimensionnel, ainsi que la technologie AI de suppression du bruit pour des conférences téléphoniques d'une clarté limpide. ASUS s'engage à protéger la terre, c'est pourquoi le Zenbook 14 Flip OLED utilise 30% de plastiques recyclés post-consommation (PCR) et des emballages 100% recyclables. Son efficacité énergétique est également supérieure à la norme ENERGY STAR. Pour garantir sa durabilité, l'ordinateur portable est testé selon la norme militaire américaine MIL-STD-810 la plus stricte.







Encore plus de performances



Le Zenbook 14 Flip OLED est équipé du dernier processeur Intel Core i7 de 13e génération, associé à la carte graphique Intel Iris Xe et à une mémoire vive de 16 Go. Un SSD PCIe 4.0 x4 de 1 To assure un stockage ultra-rapide. Avec le Zenbook 14 Flip OLED, les utilisateurs peuvent s'attaquer à n'importe quelle tâche, où qu'ils soient - au bureau, à la maison ou sur la route - et profiter de toutes les performances dont ils ont besoin dans n'importe quelle situation.



La batterie longue durée de 75 Wh est dotée de la fonction ASUS USB-C Easy Charge pour un chargement facile et pratique, et la technologie de charge rapide permet de la recharger à 60 % en seulement 49 minutes. Pour connecter les derniers appareils et périphériques, il y a deux ports USB-C Thunderbolt 4 ainsi qu'un port Type-A USB 3.2 Gen 2. Le port HDMI 2.1 prend en charge les écrans externes, et il y a une prise combo audio 3,5 mm très pratique.



Le WiFi 6E du Zenbook 14 Flip OLED est amélioré par la technologie ASUS WiFi Master Premium, notamment la fonction WiFi SmartConnect de l'application MyASUS qui sélectionne automatiquement la meilleure source WiFi, de sorte que le Zenbook 14 Flip OLED se connecte en toute transparence au meilleur signal WiFi et aux points d'accès mobiles connus. En outre, la fonction Task First permet aux utilisateurs de hiérarchiser facilement les tâches ou de répartir la bande passante de manière égale entre les tâches.



Des visuels plus excitants



L'écran tactile NanoEdge 2,8K 90 Hz OLED de 14 pouces du Zenbook 14 Flip OLED présente un format 16:10 qui élargit l'espace de travail visuel et offre un rapport écran/corps de 87 %. Les utilisateurs peuvent profiter de visuels étonnamment vivants et détaillés, avec la certification DisplayHDR True Black 500 pour les noirs les plus profonds, la fidélité des couleurs Pantone validée par l'industrie et une gamme de couleurs DCI-P3 de qualité cinéma à 100 % pour des couleurs ultra-vives. Il est également certifié TÜV Rheinland pour les soins oculaires, afin que les yeux de l'utilisateur ne se fatiguent pas autant, même lors de séances de visionnage marathon.



Pour une saisie créative naturelle et intuitive, l'écran prend également en charge le stylet ASUS Pen 2.0 en option, qui offre 4096 niveaux de pression et est livré avec quatre embouts interchangeables qui imitent différentes duretés de crayon. Il prend en charge la charge USB-C et les raccourcis Bluetooth via un bouton dédié.



Plus polyvalent, plus élégant



Le Zenbook 14 Flip OLED est portable sans effort et polyvalent à l'infini, avec un profil fin de 15,9 mm, un poids de seulement 1,5 kg et une charnière robuste de précision à 360° dans toutes les positions. Le nouveau design élégant incorpore le monogramme ASUS sur le couvercle, et l'ordinateur portable est disponible dans un choix de deux couleurs sophistiquées : Ponder Blue et Foggy Silver.



La conception réfléchie centrée sur l'utilisateur est une caractéristique clé des ordinateurs portables ASUS, et le Zenbook 14 Flip OLED offre une expérience utilisateur exceptionnelle. Pour un confort de frappe inégalé, le clavier ASUS ErgoSense est conçu à la perfection, avec un pas de touche de 19,05 mm, une course de 1,4 mm et un relief de 0,1 mm. Un revêtement hydrophobe et anti-traces de doigts rend le pavé tactile ASUS ErgoSense confortable et facile à nettoyer.



Un capteur de couleur de lumière ambiante donne à l'ordinateur portable la possibilité de régler automatiquement la luminosité et la température de couleur de l'écran pour fournir les meilleures images dans toutes les conditions d'éclairage. La caméra FHD IR ASUS AiSense est dotée de fonctions de détection de présence qui permettent la gradation adaptative, une fonction qui atténue l'écran si l'utilisateur s'éloigne ou regarde ailleurs. Cela fait partie des fonctions ASUS OLED Care qui maximisent la longévité de l'écran OLED.



L'appareil photo doté de l'IA prend également en charge la technologie de réduction du bruit 3D d'ASUS afin de s'assurer que le bruit vidéo est toujours minimisé lors des appels vidéo. De plus, la technologie de suppression du bruit de l'IA garantit que le son de la conférence est toujours clair comme du cristal, quel que soit le nombre de personnes présentes. Une expérience audio immersive et multidimensionnelle est fournie par le système sonore Dolby Atmos certifié par Harman Kardon.



Durable et durable



L'engagement d'ASUS à protéger la terre tout en offrant les meilleurs produits à ses utilisateurs se reflète dans la conception du Zenbook 14 Flip OLED. L'appareil utilise 30 % de plastiques PCR, et les emballages sont désormais 100 % recyclables. La consommation d'énergie a été réduite pour dépasser de 30 % la norme d'efficacité énergétique ENERGY STAR. C'est pourquoi le Zenbook 14 Flip OLED a été soumis à des tests stricts pour garantir sa durabilité, en utilisant la dernière norme militaire américaine MIL-STD-810H, avec 12 méthodes de test et 26 tests individuels, soit le régime de test le plus rigoureux du secteur.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP