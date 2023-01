[CES 2023] AMD Ryzen 7000X3D annoncé, revendique une domination totale sur Intel "Raptor Lake", la prochaine i9-13900KS est dissuadée.



AMD a annoncé aujourd'hui ses processeurs de bureau Ryzen 7000X3D "Zen 4" dotés de la technologie 3D Vertical Cache. Avec ces derniers, l'entreprise affirme disposer des processeurs les plus rapides au monde pour les jeux. L'entreprise affirme avoir battu le Core i9-13900K "Raptor Lake" d'Intel dans le domaine des jeux, avec une marge qui lui permet de rester compétitif, même face au prochain Core i9-13900KS. Au cœur de ces processeurs se trouve le nouveau CCD "Zen 4" 3D Vertical Cache (3DV cache), qui dispose de 64 Mo de cache L3 empilés sur la région du CCD "Zen 4" qui a le cache L3 on-die de 32 Mo. Le cache 3DV fonctionne à la même vitesse que le cache L3 sur puce, et est contigu à celui-ci. Les cœurs du processeur voient 96 Mo de cache L3 adressable transparent.







Il a été prouvé que le cache 3DV a un impact profond sur les performances de jeu avec le processeur Ryzen 7 5800X3D "Zen 3" qui l'a aidé à battre "Alder Lake" dans les charges de travail de jeu malgré le fait que "Zen 3" soit une microarchitecture générationnellement plus ancienne ; et AMD prétend avoir répété cette magie avec la série 7000X3D "Zen 4", lui permettant de battre Intel "Raptor Lake". Contrairement au 5800X3D, AMD n'a pas l'intention de faire des performances de jeu un compromis pour les performances de création multithread, et il introduit même des SKUs à 12 et 16 cœurs, de sorte que vous obtenez des performances de jeu avec beaucoup de muscle pour les charges de travail de création.







La série se compose de trois SKUs, le 8-core/16-thread Ryzen 7 7800X3D, le 12-core/24-thread Ryzen 9 7900X3D, et le flagship 16-core/32-thread Ryzen 9 7950X3D. Le 7800X3D est livré avec une fréquence de base inconnue au-dessus de la marque 4.00 GHz, avec jusqu'à 5.00 GHz de boost. Le 7900X3D a une fréquence de base de 4,40 GHz, et un boost jusqu'à 5,60 GHz. Le modèle phare 7950X3D a une fréquence de base de 4,20 GHz et un boost jusqu'à 5,70 GHz.







Il y a quelque chose d'intéressant dans la configuration du cache des trois UGS. Le 7800X3D dispose de 104 Mo de cache total (L2+L3), tandis que le 7900X3D dispose de 140 Mo et le 7950X3D de 144 Mo. Le CCD à 8 cœurs du 7800X3D dispose de 64 Mo de cache 3DV empilés sur les 32 Mo de cache L3 de la puce, ce qui donne 96 Mo de cache L3, et comme chacun des 8 cœurs dispose de 1 Mo de cache L2, on arrive à 104 Mo de cache total. Logiquement, les 7900X3D et 7950X3D devraient avoir 204-208 Mo de cache total, mais ce n'est pas le cas.







Alors que nous attendons plus de détails de la part d'AMD sur ce qui se passe ici, il existe deux théories : l'une soutient que le cache 3DV pour les 7900X3D et 7950X3D n'est que de 32 Mo par chiplet, ou 64 Mo de cache L3 par CCD. Le cache total de 140 Mo pour le 7900X3D proviendrait donc de ((2 x 64 Mo L3) + (12 x 1 Mo L2)) ; et pour le 7950X3D, ce serait ((2 x 64 Mo L3) + (16 x 1 Mo L2)).



La deuxième théorie, plus radicale, veut qu'un seul des deux CCD dispose de 64 Mo de cache 3DV empilés sur les 32 Mo de cache L3 de la puce, et que l'autre soit un CCD "Zen 4" conventionnel avec seulement 32 Mo de cache L3 sur la puce. Les calculs sont corrects. Depuis les processeurs Ryzen 3000 "Zen 2" Matisse à double CCD, AMD a travaillé avec Microsoft pour optimiser les ordonnanceurs de Windows 10 et Windows 11 afin de localiser les charges de travail de jeu à l'un des deux CCD (en utilisant des méthodes telles que le marquage du cœur préféré CPPC2), donc si ces processeurs ont effectivement une configuration de cache L3 asymétrique entre les deux CCD, celui avec le cache 3DV serait préféré par le système d'exploitation pour les charges de travail de jeu.



Dans sa présentation, AMD utilise le terme " le meilleur processeur de jeu au monde " avec le 7800X3D et non le 7950X3D. Cela signifie que malgré sa fréquence de boost maximale inférieure, le 7800X3D devrait offrir les meilleures performances de jeu parmi les trois UGS, et dispose très probablement de 96 Mo de cache L3 pour le CCD, tandis que les 7900X3D et 7950X3D disposent soit de quantités inférieures de cache 3DV par CCD, soit de cette configuration de cache L3 asymétrique que nous avons théorisée.







En termes de performances, AMD affirme que la 7800X3D gagne entre 21 % et 30 % en performances de jeu par rapport à la 5800X3D de la génération précédente. Cela peut être associé à l'augmentation de l'IPC du cœur "Zen 4" et à une mémoire DDR5 plus rapide. AMD affirme que la 7800X3D devrait particulièrement briller dans les scénarios de jeu limités par le CPU, tels que les configurations à basse résolution et à taux de rafraîchissement élevé.



La 7950X3D est censée battre le Core i9-13900K en termes de performances de jeu de 13% à 24% dans les quatre tests présentés par AMD, tout en offrant des gains importants dans les benchmarks de productivité multithread. En particulier dans les charges de travail impliquant de gros flux de données, comme la compression de fichiers et DaVinci Resolve, la 7950X3D offre une avance de 24% à 52% sur le i9-13900K (ce que nous doutons que le i9-13900KS puisse compenser).



Les processeurs Ryzen 7000X3D seront disponibles à partir de février 2023, et devraient être compatibles avec les cartes mères Socket AM5 existantes, certaines cartes nécessitant une mise à jour du BIOS. La fonction USB BIOS Flashback est normalisée par AMD pour toutes les marques de cartes mères, ce qui ne devrait pas poser de problème.



TECHPOWERUP