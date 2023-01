[CES 2023] AMD lance la série Ryzen 7045HX, des processeurs mobiles de 16 cœurs de la "gamme Dragon".



AMD a résolu aujourd'hui le plus grand défi auquel était confrontée sa famille de processeurs mobiles face au nombre de cœurs des CPU d'Intel dans le segment HX haut de gamme, avec l'introduction des nouveaux processeurs mobiles de la série Ryzen 7045HX "Dragon Range". Basés sur la microarchitecture "Zen 4", ces processeurs offrent des nombres de cœurs allant jusqu'à 16 cœurs/32 threads, et ciblent les ordinateurs portables de jeu et les stations de travail mobiles. Ces processeurs inaugurent le nouveau module multi-puces (MCM) "Dragon Range". Il s'agit essentiellement d'une version non encastrée du MCM "Raphael" pour ordinateurs de bureau, construite dans un boîtier BGA adapté à la mobilité, avec un substrat mince et sans IHS, avec jusqu'à deux CCD "Zen 4" de 5 nm à 8 cœurs, et un cIOD (client I/O die) de 6 nm.











Le MCM "Dragon Range" utilise les mêmes chiplets que les processeurs Ryzen 7000 de bureau "Raphael", et ses E/S sont donc similaires. Le cIOD fournit une interface mémoire DDR5 à double canal (4 sous-canaux), et une interface PCI-Express 5.0 x16 pour les graphiques discrets, ainsi que deux liens PCI-Express 5.0 x4 pour jusqu'à deux SSD NVMe Gen 5. Le noyau logique de la plate-forme (chipset) est fonctionnellement similaire à celui de l'ordinateur de bureau AMD B650E. Tous les modèles de processeurs de la série présentent un TDP de 45 W, et un suivi de la puissance du boîtier (PPT) d'"au moins" 75 W. Chaque cœur de processeur "Zen 4" est doté de 1 Mo de cache L2 dédié, et chaque CCD dispose de 32 Mo de cache L3.











AMD lance la série Ryzen 7045HX "Dragon Range" avec quatre modèles de processeurs : le Ryzen 9 7945HX à 16 cœurs/32 threads est en tête de peloton, suivi du Ryzen 9 7845HX à 12 cœurs/24 threads. Ces deux modèles à deux processeurs sont suivis par des modèles à un seul processeur, le Ryzen 7 7745HX à 8 cœurs/16 threads, et le Ryzen 5 7645HX à 6 cœurs/12 threads. Le Ryzen 9 7945HX est cadencé à 2,50 GHz en base, avec une fréquence de boost maximale de 5,40 GHz. Le 7845HX a une fréquence de base de 3,00 GHz, avec un boost jusqu'à 5,20 GHz. Le 7745HX a une fréquence de base de 3,60 GHz, avec un boost jusqu'à 5,10 GHz. Le 7645HX a la fréquence de base la plus élevée, à savoir 4,00 GHz, mais ne peut être boosté que jusqu'à 5,00 GHz.







Par rapport au précédent fleuron mobile d'AMD, le Ryzen 9 6900HX "Rembrandt", le Ryzen 9 7945HX offre une augmentation de 18 % des performances en mode single-threading grâce à l'IPC accru de "Zen 4" par rapport à "Zen 3+". En ce qui concerne les performances multithread, le processeur offre un gain de 78 % sur la base du doublement du nombre de cœurs.







L'échelle de performance multithread peut sembler faible, mais c'est probablement parce que le processeur n'a que 75 W à sa disposition pour alimenter 16 cœurs. Par rapport au processeur Intel Core i9-12900HX "Alder Lake", le 7945HX offre des performances multithreading supérieures de 24% à 169% dans les quelques tests présentés par AMD. Ces performances feraient du 7945HX un processeur de la même catégorie que le Core i9-13980HX.



TECHPOWERUP