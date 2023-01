[CES 2023] Colorful lance les éditions limitées GeForce RTX 4090 et RTX 4080 Vulcan White.



Colorful Technology Company Limited, un fabricant de renommée mondiale de composants de bureau, d'ordinateurs portables, d'ordinateurs de bureau, de PC AIO et de stockage, est fier d'annoncer la version blanche très attendue et très demandée de la série Vulcan - la nouvelle série iGame Vulcan White. Les cartes graphiques iGame GeForce RTX 4090 White Edition et RTX 4080 Vulcan White Edition sont conçues pour compléter les constructions de PC de jeu sur le thème du blanc. Les deux cartes graphiques White Edition ont des spécifications identiques à celles des modèles Vulcan standard, avec également un overclock d'usine plus élevé par rapport aux autres modèles de la série iGame.















Nous avons fait plus que créer une version blanche de la série Vulcan, nous avons fait en sorte qu'elle s'adapte aux PC de jeu à thème blanc. Le châssis en alliage moulé sous pression, la plaque arrière, le blindage de refroidissement, les lames Hurricane Scythe et les ailettes du dissipateur thermique du iGame GeForce RTX 4090/RTX 4080 Vulcan White Edition sont tous blancs. La série Vulcan White présente l'écran LCD iGame Smart avec des cadres blancs. Le cadre en alliage moulé sous pression a été anodisé en blanc. Pour compléter l'aspect tout blanc du Vulcan W, les ailettes du dissipateur thermique ont été recouvertes d'un revêtement spécial en poudre blanche qui leur confère un aspect complémentaire élégant sans compromettre leur potentiel de refroidissement.



Caractéristiques principales



- Tout blanc : La série Vulcan W présente un design blanc élégant qui vise à compléter les PC de jeu blancs. La carte graphique est dotée d'un cadre de support, d'une plaque d'éclairage, d'une enveloppe de refroidissement, de ventilateurs et d'un dissipateur thermique blancs.

- Pile d'ailettes de dissipateur thermique blanches : Un revêtement spécial en poudre blanche est appliqué à la pile d'ailettes du radiateur pour lui donner une élégante finition blanche.

- Overclock à une touche : Un bouton judicieusement placé sur l'entrée/sortie arrière active la fonction d'overclocking pour une augmentation rapide et facile des performances sans ouvrir de logiciel.

- Lames Hurricane Scythe : Nouveau design des pales du ventilateur qui offre un refroidissement supérieur à celui du ventilateur Storm Chaser de la génération précédente.

- Écran LCD intelligent iGame : Un écran magnétique amovible qui peut être monté sur la carte graphique ou sur le dock d'affichage inclus. L'écran a une résolution de 800x216px - entièrement personnalisable via l'application iGame Center pour afficher des chiffres de suivi en temps réel, des images personnalisées, des GIFs, et autres.

- Station d'accueil : Le socle d'affichage est un accessoire d'accueil externe que les utilisateurs peuvent placer sur leur bureau ou sur le dessus du châssis qui contient l'iGame Smart LCD. La station d'accueil pour écran permet de connecter l'écran via un câble USB.

- Cadre de support Vulcan : Le cadre de support Vulcan améliore la stabilité et la rigidité structurelle de l'ensemble de la carte graphique. Il élimine le risque de pliage et de déformation car il supporte le poids de la carte.

- Panneau arrière creux : Un panneau arrière creux qui permet au flux d'air de passer librement à travers le dissipateur thermique. Cette conception améliore considérablement la dissipation de la chaleur par rapport aux conceptions conventionnelles de refroidissement par air des GPU.

- Accessoires iGame : La série Vulcan est livrée avec un ensemble d'accessoires comprenant des lingettes pour écran, des gants blancs et un tournevis.



Voici la fiche technique :







TECHPOWERUP