[CES 2023] ASUS ROG et Aim Lab collaborent : ROG Harpe Ace Aim Lab Edition.



ROG et Aim Lab, formateur de millions de joueurs de FPS dans le monde, se sont associés pour créer de nouveaux périphériques qui aident les joueurs à libérer leur potentiel de jeu.



La souris gaming sans fil ROG Harpe Ace Aim Lab Edition est destinée aux athlètes d'esports et aux joueurs professionnels en herbe. Conçue pour les jeux FPS compétitifs, cette souris ultralégère de 54 grammes possède un facteur de forme ambidextre qui a été co-développé avec des professionnels de l'esport chez Aim Lab, offrant un support optimal de la paume et une stabilité pour les joueurs afin qu'ils puissent exercer un meilleur contrôle grâce à une prise en main ferme. Ce croisement épique a également donné naissance à Aim Lab Settings Optimizer, une fonctionnalité logicielle d'Aim Lab exclusive à la ROG Harpe Ace, qui aide les joueurs à analyser et à personnaliser les paramètres de la souris en fonction de leurs forces et de leurs performances.







La souris offre également une connectivité tri-mode avec une flexibilité inégalée grâce au mode USB filaire, au mode RF 2,4 GHz à faible latence et au mode Bluetooth® permettant d'associer jusqu'à trois périphériques. La technologie sans fil ROG SpeedNova garantit des performances sans fil fiables et à faible latence, ainsi qu'une efficacité énergétique optimisée en mode RF 2,4 GHz. Les paramètres de la souris fréquemment utilisés peuvent être réglés directement en appuyant sur différentes combinaisons de boutons de la souris, ce qui est parfait pour les calibrages en déplacement. Les micro-commutateurs ROG garantissent une durée de vie de 70 millions de clics et une sensation de clics contrôlée et constante. De plus, la souris est livrée avec un jeu de rubans antidérapants pour assurer la prise en main et ajouter un peu de style.



Tapis de souris de jeu ROG Hone Ace Aim Lab Edition







Le tapis de souris ROG Hone Ace Aim Lab Edition est un tapis de souris de jeu de grande taille conçu pour fonctionner avec la tâche Aim Lab X ROG 360 afin d'aider les joueurs de FPS à améliorer la précision des flics et le placement cohérent du réticule. Le Hone Ace est doté d'une surface en tissu hybride offrant une friction optimale, d'un nano-revêtement protecteur hydrofuge, oléofuge et anti-poussière, et d'une base en caoutchouc souple et antidérapante avec la bonne quantité de rembourrage pour le confort de jeu.



Le ROG Harpe Ace Aim Lab Edition et le ROG Hone Ace Aim Lab Edition, ainsi que le clavier de jeu ROG Falchion Ace 65%, font désormais partie de la collection Ace de ROG, une nouvelle gamme destinée à donner le meilleur aux joueurs d'esports du monde entier.



