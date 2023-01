[CES 2023] La nouvelle gamme de téléviseurs Neo QLED, MICRO LED et OLED de Samsungs avec HDR 2 000 cd/m².



Samsung a présenté une toute nouvelle gamme de téléviseurs QD OLED dans le cadre de son lancement au CES 2023. Ces nouveaux modèles sont censés offrir une meilleure luminosité, des couleurs plus précises et un facteur de forme plus compact. Le fabricant sud-coréen affirme que ses nouveaux téléviseurs QD OLED offrent un affichage optimal, quelle que soit la position.



Il n'y avait que des modèles de 55 et 65 pouces du S95B, le téléviseur QD OLED de Samsung de 2022. Les nouveaux téléviseurs QD OLED 4K seront disponibles en quatre tailles d'écran (49, 55, 65 et 77 pouces) en 2023. Les derniers téléviseurs OLED de LG n'atteindraient "que" 1 800 cd/m2 de luminosité maximale, mais grâce au nouveau panneau QD-OLED de Samsung Display, doté du nouveau matériau "OLED HyperEfficient-EL" (pour la couche émettrice de lumière bleue) et de l'"Intellisense AI", les nouveaux téléviseurs peuvent atteindre une luminosité maximale de 2 000 cd/m2, ce qui correspond aux mini-téléviseurs LED à panneaux LCD. En outre, Samsung affirme que le nouveau matériau augmente la visibilité des trois couleurs primaires.



Samsung Electronics a officiellement dévoilé ses nouvelles gammes Neo QLED, MICRO LED et Samsung OLED ainsi que des produits et accessoires de style de vie avant le CES® 2023. La gamme de cette année propose des produits avancés et innovants, axés sur une connectivité améliorée et des expériences personnalisées pour les consommateurs.



Le large portefeuille d'offres de Samsung aide les utilisateurs à construire leurs propres expériences sur mesure avec les appareils qu'ils utilisent tous les jours, avec une technologie plus intuitive que jamais. Cette année, Samsung fait un pas de plus dans son voyage en constante évolution pour simplifier la vie quotidienne des consommateurs avec une intégration transparente de plusieurs appareils dans l'ensemble de son écosystème grâce à sa plateforme de maison intelligente SmartThings.



" En 2023, nous repoussons les limites de l'innovation pour offrir aux consommateurs plus qu'une simple qualité d'image haut de gamme, mais une expérience holistique d'appareil haut de gamme adaptée à ce dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent de leur maison connectée ", a déclaré Cheolgi Kim, EVP de Visual Display Business chez Samsung Electronics. "Avec SmartThings, notre technologie avancée est transparente et intuitive, rendant la vie plus durable, plus accessible et plus agréable au quotidien."



Des expériences haut de gamme et connectées avec Neo QLED







La dernière gamme de téléviseurs Neo QLED 8K et 4K de Samsung offre aux consommateurs des options haut de gamme qui répondent à tous les besoins. La qualité d'image Neo QLED est alimentée par le processeur Neural Quantum avancé de Samsung, qui prend en charge le téléviseur Quantum Mini LED avec un traitement 14 bits et une mise à l'échelle AI, permettant des fonctionnalités telles que le contrôle adaptatif de la lumière Shape et Real Depth Enhancer Pro pour une image tridimensionnelle et réaliste.



Les QLED 2023 Neo de Samsung vont également au-delà d'une simple image claire, avec un panneau haute résolution et l'algorithme exclusif de Samsung qui alimente la nouvelle remastérisation HDR automatique de Samsung. Il utilise la technologie d'apprentissage profond de l'IA pour analyser et appliquer des effets HDR (High Dynamic Range) en temps réel sur le contenu SDR (Standard Dynamic Range), scène par scène, rendant le contenu SDR plus lumineux et plus vivant pour une immersion absolue.



En outre, les utilisateurs de SmartThings n'ont plus besoin d'acheter un dongle SmartThings distinct pour connecter et contrôler les appareils Zigbee et Thread. En 2023, le module monopuce SmartThings Zigbee & Matter Thread sera directement intégré aux produits Samsung. Et pour une expérience ultime en matière d'appareils connectés, SmartThings synchronise automatiquement les appareils pour faciliter le contrôle non seulement des appareils Samsung, mais aussi des appareils tiers et des appareils IoT pour des connexions transparentes.



- Chattez ensemble : Les utilisateurs peuvent facilement entrer dans un groupe de discussion en direct pour partager des pensées et réagir en temps réel avec d'autres personnes qui regardent également le même contenu.



- ConnecTime : Facilitez la prise d'appels vidéo à partir d'appareils connectés, en offrant une plateforme plus grande pour les appels vidéo sur le téléviseur et une transition transparente vers un appareil plus petit si un utilisateur souhaite s'éloigner et transférer l'appel sur un autre écran.



- Vue cartographique 3D : Conçue pour permettre aux utilisateurs de contrôler et de surveiller facilement les appareils connectés, la vue cartographique 3D de Samsung offre aux utilisateurs une vue d'ensemble de leur maison et de tous leurs appareils SmartThings en un coup d'œil.



Élargir les options de visualisation avec MICRO LED et Samsung OLED







La gamme MICRO LED 2023 propose de nouveaux modèles allant de 50 à 140 pouces afin d'offrir aux consommateurs un large éventail d'options pour une qualité d'image et une expérience d'écran inégalées. Grâce à sa nature modulaire, MICRO LED n'est pas limité par la forme, le ratio et la taille, ce qui le rend complètement personnalisable pour s'adapter à l'installation souhaitée par le consommateur. En outre, il est dépourvu de bordures, de sorte que, quelle que soit la configuration, la frontière entre l'écran et la vie réelle est transparente.



Et pour offrir aux consommateurs encore plus d'options de visualisation, la gamme OLED 2023 de Samsung est désormais disponible en modèles de 55, 65 et 77 pouces. La dernière gamme OLED de Samsung est dotée de la technologie Quantum Dot, développée pour les Neo QLED de Samsung, ainsi que de processeurs Neural Quantum, afin de conserver les atouts fondamentaux de la technologie OLED tout en améliorant les limites de sa luminosité et de la représentation des couleurs.



La gamme élargie s'accompagne d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz et de toutes les fonctionnalités intelligentes de Samsung, notamment le Samsung Gaming Hub. Et pour la première fois sur un téléviseur OLED, les OLED de Samsung sont dotés de la certification FreeSync Premium Pro d'AMD pour une expérience de jeu OLED ultime.



Enfin, pour élargir les options de visionnage, Samsung propose Samsung TV Plus sur toutes ses gammes de téléviseurs intelligents. Le service gratuit de télévision avec publicité (FAST) et de vidéo à la demande propose plus de 1 800 chaînes dans le monde, dont plus de 50 chaînes détenues et exploitées, dans 24 pays et sur 465 millions d'appareils dans le monde, sur les téléviseurs et les appareils mobiles de la société. Il est 100% gratuit et ne nécessite aucun téléchargement, abonnement ou appareil supplémentaire.

Explorez un nouveau monde de jeux avec Samsung Gaming Hub



Le Samsung Gaming Hub, la nouvelle maison du jeu sur les Smart TV Samsung, offre aux utilisateurs un accès illimité à des milliers de leurs jeux préférés provenant de partenaires tels que Xbox, NVIDIA GeForce NOW, Amazon Luna et Utomik, sans téléchargement, limites de stockage ou consoles nécessaires. De plus, il s'agit de l'expérience de jeu la plus intuitive où les joueurs peuvent simplement allumer leur téléviseur et jouer.



Samsung Gaming Hub, qui a été lancé l'année dernière, offre une qualité d'image incroyable et une toute nouvelle façon d'aborder le jeu - avec le multitâche, des partenariats étendus et le streaming 4K. Les joueurs peuvent même regarder plusieurs types de contenus en même temps.



En 2023, les mises à niveau de la GameBar 3.0 avec MiniMap Sharing et Virtual Aim Point amélioreront l'expérience de tous les types de joueurs. Le partage de mini-carte permet aux joueurs de voir la mini-carte de leur jeu en un clin d'œil sur n'importe quel écran, tandis que le point de visée virtuel, conçu pour les jeux de tir à la première personne (FPS), permet aux joueurs de voir des réticules plus visibles dans n'importe quel jeu afin qu'ils puissent effectuer le tir parfait.



Le Samsung Gaming Hub est également disponible sur les moniteurs intelligents et les écrans de jeu Samsung, notamment la série Odyssey. Avec Odyssey Ark, les joueurs peuvent faire pivoter leur écran verticalement ou horizontalement en fonction de l'orientation souhaitée et profiter de jeux immersifs avec un écran incurvé 1000R de 55 pouces et un son puissant.



Améliorez votre style de vie grâce à une gamme élargie de produits et de nouvelles fonctions.



Les besoins des consommateurs en matière de style de vie sont en constante évolution. Pour s'adapter à ce paysage, Samsung a dévoilé de nouveaux produits et de nouvelles fonctionnalités pour élever l'expérience utilisateur à un autre niveau, permettant aux consommateurs de personnaliser la façon dont ils regardent et vivent les écrans.



- The Premiere 8K : En 2023, Samsung présentera une nouvelle itération de son projecteur laser, The Premiere 8K. La gamme de projecteurs à portée ultra-courte s'accompagne désormais d'un modèle 8K, offrant aux utilisateurs le même écran ultra-large dans une résolution encore plus élevée. Il prend en charge une taille d'écran maximale de 150 pouces pour un écran massif avec une résolution exquise à la hauteur.



- Le Freestyle avec Smart EDGE Blending : Le Freestyle est l'appareil flexible par excellence, permettant aux consommateurs de regarder ce qu'ils veulent où ils veulent. En 2023, les utilisateurs pourront profiter de la nouvelle fonction Smart EDGE Blending, qui leur permet d'utiliser deux appareils et de regarder du contenu dans une configuration 21:9 sans alignement ni réglage manuel. Le Freestyle 2023 prendra également en charge Samsung Gaming Hub pour plus de divertissement en déplacement.



- Nouvelle interface utilisateur et nouveaux accessoires : En 2023, Samsung présente un nouveau Samsung Art Store amélioré avec des fonctionnalités telles que des aperçus en un coup d'œil et des offres de contenu étendues, qui imitent l'expérience d'une visite dans une galerie ou un musée. Autre nouveauté : une option de lunette métallique pour un look moderne et luxueux sur The Frame. La dernière gamme de téléviseurs de Samsung peut être montée avec le support mural rotatif automatique en option, qui apporte la rotation automatique et l'expérience de visualisation verticale des médias de The Sero à d'autres téléviseurs, y compris The Frame et les Neo QLED.



La durabilité au quotidien avec les écrans Samsung



Conformément à la dernière stratégie environnementale annoncée en 2022, Samsung travaille constamment avec ses partenaires et ses clients pour être éco-conscient, en fournissant un impact plus large tout au long du cycle de vie du produit. Ainsi, chaque étape est rendue plus éco-consciente, qu'il s'agisse de rendre le processus de fabrication plus efficace, de réduire les emballages ou de changer la façon dont les consommateurs utilisent leurs produits.



- Matériaux recyclés : Pour la gamme 2023, Samsung remplacera 20 % des pièces de fixation utilisées pour le SolarCell Remote par du plastique recyclé provenant des océans. En outre, les principales pièces de la carte d'alimentation utilisent des canettes d'aluminium et du cuivre recyclés, remplaçant ainsi environ 12 % des matériaux utilisés à l'origine.



- Réduction de l'impact de la fabrication : Samsung a conçu un moule d'injection léger qui nécessite moins de matériaux et dont la structure peut être réutilisée, ce qui permet de réduire la consommation d'énergie globale et les matières premières nécessaires à la production.



- Mode d'économie d'énergie de l'IA : Grâce à SmartThings, les téléviseurs 2023 de Samsung prennent en charge le mode d'économie d'énergie AI, aidant ainsi les utilisateurs à économiser davantage d'énergie par de nouveaux moyens. Le service d'énergie SmartThings sur les téléviseurs permet de réduire l'empreinte carbone des appareils connectés grâce à des changements simples, comme le passage automatique en mode économie d'énergie sur des appareils spécifiques lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Et avec la vue cartographique 3D, il sera plus facile d'obtenir une vue d'ensemble des appareils connectés et de mettre en pratique des idées d'économie d'énergie.



- L'éco-emballage : En 2023, l'Eco-Packaging Samsung sera doté d'une impression minimale, de sorte que moins d'encre sera consommée dans sa production, et Samsung utilisera du ruban adhésif en papier pour réduire l'utilisation de plastique dans ses emballages. En outre, la taille des emballages sera réduite afin de diminuer les émissions globales de carbone.



Paysage sonore multidimensionnel et qualité audio grâce à l'IA







Une expérience d'écran haut de gamme ne serait complète qu'avec un son ultra-immersif. Si les téléviseurs Samsung sont dotés d'impressionnants haut-parleurs intégrés, ils disposent également de puissantes fonctions et de dispositifs audio permettant d'améliorer l'expérience de visionnage pour une expérience véritablement cinématographique.



- Remasterisation du son par l'IA : En 2023, le téléviseur phare et la barre de son de Samsung proposeront le Sound Remastering, qui utilise l'IA pour remastériser chaque objet sonore afin de s'assurer que les voix sont claires, que les sons environnementaux sont totalement enveloppants et que chaque composant est au bon volume.



- Nouvelles barres de son : En plus de la barre de son phare, HW-Q990C, avec un son 11.1.4 canaux prenant en charge Dolby Atmos, la HW-S800B ultra-mince offre un son immersif puissant en Dolby Atmos à partir d'un appareil 3.1.2 canaux de seulement 40 mm de haut et 38 mm de profondeur. Il se place facilement avec n'importe quel téléviseur et offre toujours un son clair avec des basses percutantes.



- Q-Symphony : Une nouvelle itération de l'harmonie entre le téléviseur et la barre de son, la nouvelle Q-Symphony 2023 fournira un son largement évolué pour lequel la barre de son puise dans l'unité de traitement neuronal du téléviseur pour analyser les signaux audio et traiter chaque son pour plus de détails que jamais.



En 2023, en associant les téléviseurs Samsung aux barres de son Samsung, ces appareils offriront l'écosystème le plus puissant, personnalisable et personnalisé disponible à ce jour.



