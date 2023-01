[CES 2023] Thermaltake dévoile les boîtiers pour PC de jeu Ceres 500 TG ARGB.



La marque haut de gamme de solutions de boîtiers, de refroidissement, d'alimentation et de mémoire pour PC, est heureuse d'annoncer le tout nouveau châssis Ceres 500 TG pour PC de jeu qui sera présenté au CES 2023. Le Ceres 500 TG ARGB de Thermaltake est construit pour apporter des performances thermiques optimales grâce aux panneaux métalliques à trois mailles, qui sont destinés à obtenir plus de prise d'air de refroidissement pour une excellente ventilation. Le châssis de jeu Thermaltake Ceres 500 TG ARGB est optimisé pour les options de refroidissement par eau Air et AIO et prend en charge des radiateurs de 420 mm maximum. En outre, le châssis est livré préinstallé avec quatre ventilateurs CT140 ARGB pour une efficacité de refroidissement par air robuste dès la sortie de la boîte.



















Le Ceres 500 TG ARGB est doté d'un panneau frontal et supérieur en maille unique avec filtres à air amovibles, d'un cadre métallique solide et de quatre ventilateurs CT140 ARGB préinstallés, et il peut accueillir des radiateurs AIO jusqu'à 420 mm. En outre, le panneau latéral en verre trempé de 3 mm d'épaisseur est articulé pour plus de commodité et crée une vue encadrée des composants à l'intérieur. Avec ses performances de refroidissement optimisées, ses options de personnalisation et son esthétique moderne, le Ceres 500 TG ARGB serait un châssis idéal pour la prochaine construction de jeu personnalisée.



Caractéristiques principales du Ceres 500 TG ARGB Mid Tower Chassis



- Quatre nouveaux ventilateurs CT140 ARGB sont préinstallés, dont trois à l'avant et un à l'arrière.

- Panneau latéral en verre trempé de 3 mm à charnière.

- Prise en charge du kit de panneau LCD 3,9 grâce au logiciel TT RGB Plus 2.0.

- Emplacements PCI-E rotatifs brevetés pour afficher les cartes graphiques horizontalement ou verticalement,

- Support de câble élévateur permettant l'installation de câbles élévateurs à 90 ou 180 degrés.

- Support de stockage pour un total de cinq disques durs de 3,5" ou jusqu'à huit disques SSD de 2,5".



Disponibilité



Le Ceres 500 TG ARGB sera disponible à la mi-janvier chez les principaux détaillants.



TECHPOWERUP