[CES 2023] Acer élargit sa gamme Aspire avec de nouveaux ordinateurs de bureau et portables tout-en-un.



Acer a annoncé aujourd'hui des modèles rafraîchis de ses ordinateurs tout-en-un et portables Aspire, conçus pour répondre aux besoins quotidiens de productivité et de divertissement des familles, tout en ajoutant une touche de style à l'environnement domestique. Les élégants PC tout-en-un Acer Aspire S sont disponibles en modèles de 27 et 32 pouces et sont équipés des derniers processeurs Intel Core de 13e génération et de Windows 11 pour offrir une expérience informatique transparente.



Offrant efficacité et fiabilité aux utilisateurs multitâches travaillant à domicile, les ordinateurs portables de la série Aspire 5 sont équipés des derniers processeurs Intel Core de 13e génération et des GPU NVIDIA GeForce RTX, tandis que les ordinateurs portables légers de la série Aspire 3 offrent des performances prêtes à l'emploi. Acer a également présenté le dernier membre de sa famille d'enceintes intelligentes avec l'enceinte intelligente Acer Halo Swing, dotée de Google Assistant, du son DTS et d'un écran à points LED, apportant aux utilisateurs un son de qualité et des lumières éblouissantes partout où ils vont.



Acer Aspire S Series All-in-One PCs







Les PC tout-en-un de la série Aspire S d'Acer offrent aux utilisateurs un espace de travail minimaliste mais moderne, dans le confort de leur propre maison. Conçue pour répondre aux besoins quotidiens des familles en matière d'informatique et de divertissement, la version 32 pouces est équipée de processeurs de bureau Intel Core i7-13700 de 13e génération et de la carte graphique Intel Arc A-Series, tandis que le modèle 27 pouces est propulsé par les derniers processeurs Intel Core i5 et i7 de 12e génération ainsi que par la carte graphique Intel Iris Xe, offrant des performances multitâches supérieures là où elles sont le plus nécessaires. Le tout-en-un est également doté d'un châssis élégant en aluminium et d'un écran inclinable ergonomique conçu avec soin pour offrir une vision confortable lors du travail ou de la navigation.



Les utilisateurs bénéficient également d'une expérience audiovisuelle multidimensionnelle sur les PC tout-en-un Aspire S d'Acer. Les écrans WQHD de ces modèles offrent des images nettes et brillantes sur un écran presque sans bord, tandis que ses doubles haut-parleurs produisent un son exaltant grâce au son DTS Surround. Les appels vidéo et la création de contenu sont désormais un jeu d'enfant avec la webcam FHD 1080p à montage magnétique et une webcam QHD 1440p en option avec un accessoire de lumière circulaire pour capturer les meilleures apparitions à l'écran des utilisateurs.



Grâce au logiciel de reconnaissance faciale Acer EyeSense et au lecteur d'empreintes digitales Windows Hello, les utilisateurs peuvent bénéficier d'une sécurité biométrique sans mot de passe pour accéder plus facilement aux appareils Windows 11, tandis que leurs données personnelles continuent d'être sécurisées. En plus de leurs nombreuses fonctionnalités, les PC tout-en-un Acer Aspire S offrent un nombre généreux de ports et d'options de connectivité et mettent en œuvre le Wi-Fi 6E, tout en tirant parti de sept canaux supplémentaires de 160 MHz pour bénéficier d'une connectivité trois fois plus rapide aux réseaux locaux.



Acer Aspire 5 Laptops







Les nouveaux modèles de la gamme Acer Aspire 5 sont équipés de puissants processeurs Intel Core de 13e génération et sont associés à des GPU NVIDIA GeForce RTX 2050 dotés de la technologie AI avancée pour le ray tracing, ce qui en fait un choix idéal pour les utilisateurs qui exigent performances et polyvalence. En tant qu'ordinateur portable domestique complet, l'Aspire 5 Series est également équipé d'une mémoire DDR4 pouvant atteindre 32 Go et d'un disque dur SSD M.2 de 1 To. Les blogueurs, les photographes et les étudiants disposent ainsi des outils essentiels pour accomplir leurs tâches et exprimer leurs passions à travers une multitude d'applications en même temps. Toute cette puissance se cache sous son châssis en aluminium, disponible en plusieurs coloris étonnants.



Les utilisateurs bénéficient d'une visualisation claire et confortable grâce à l'écran époustouflant des ordinateurs portables domestiques. Le portable de 15 pouces présente un écran QHD et un rapport d'aspect 16:9, tandis que la version de 14 pouces dispose d'un écran FHD avec un rapport d'aspect 16:10, et des bords étroits sur un grand angle de visualisation IPS accrocheur. L'expérience est d'autant plus intense que les ordinateurs portables sont équipés de la suite de technologies visuelles d'Acer pour l'optimisation dynamique des couleurs. L'Aspire 5 constitue également un excellent choix pour les streamers et les utilisateurs constamment en vidéo. Sa webcam FHD 1080p et ses microphones numériques utilisent les technologies Acer TNR (Temporal Noise Reduction) et Acer PurifiedVoice pour des flux vidéo de haute qualité et une sortie audio nette lors des streamings ou des conférences téléphoniques.



Enfin, les ordinateurs portables Aspire 5 restent frais à l'intérieur comme à l'extérieur grâce au système de refroidissement TwinAir et à un clavier à entrée d'air pour améliorer la capacité thermique et expulser davantage de chaleur. Ils disposent également d'un large éventail d'options de port pour connecter ou charger des appareils, avec un port USB Type-C à fonctions complètes avec Thunderbolt 4, Wi-Fi 6E et HDMI 2.1 pour une fonctionnalité accrue lors du streaming ou du partage de fichiers.



Acer Aspire 3 Laptops







Les Aspire 3 d'Acer sont des ordinateurs portables conviviaux et économiques, conçus pour des fonctions multitâches pratiques et destinés à tous les membres de la famille. Les ordinateurs portables pour la maison sont toujours prêts à fonctionner avec les nouveaux processeurs Intel Core i3-N pour tirer le meilleur parti du travail, des études ou des loisirs. Les performances et la productivité étant au cœur des préoccupations, les systèmes thermiques améliorés présentent une augmentation de 40 % de la surface de ventilation et une capacité thermique supplémentaire de 17 % pour optimiser le flux d'air et refroidir les composants internes, ce qui permet une utilisation plus longue et plus efficace lorsque l'ordinateur est débranché.



La gamme Aspire 3 a été délibérément conçue pour être plus légère et plus fine, pesant seulement 1,6 kg avec un boîtier métallique de 18,9 mm disponible dans une gamme de couleurs vives. Les familles bénéficient d'images nettes et détaillées lorsqu'elles naviguent sur le web ou regardent des films en streaming grâce à son écran FHD 1080p, tandis que la technologie BlueLightShield d'Acer réduit l'émission de lumière bleue pour minimiser la fatigue oculaire. Tous les modèles sont également équipés d'un port USB Type-C, de ports HDMI 2.1 et du Wi-Fi 6E, offrant des fonctionnalités accrues pour les besoins essentiels de toute la famille en matière de connectivité.



Acer Halo Swing Portable Smart Speaker







En tant que nouveau membre de la famille des haut-parleurs intelligents d'Acer, le haut-parleur intelligent portable Acer Halo Swing (Halo SPK 5100G) apporte un son cristallin et des affichages LED interactifs partout et en tout lieu. Incorporant le son DTS, il met en avant une projection améliorée du son et des basses et dispose d'une base réactive à éclairage RVB qui s'adapte à différents genres musicaux pendant la lecture. L'éclairage de la base change également de couleur lors de l'interaction avec Google Assistant et peut se transformer en source lumineuse, éclairant les zones avec une lumière chaude.



La dernière enceinte intelligente d'Acer offre également une commodité accrue et un contrôle ultra-réactif des appareils pour plusieurs utilisateurs à la fois. Prise en charge par Google Home et l'application Acer Halo Swing, elle permet d'appairer et de gérer les appareils sans problème, de communiquer et d'écouter de la musique en groupe à l'aide d'autres enceintes. L'enceinte intelligente Acer Halo Swing permet aux utilisateurs d'écouter leur musique préférée, de contrôler le volume et de trouver des informations sur la chanson qu'ils écoutent en mains libres.



Ils peuvent également planifier leur journée, programmer des alarmes et contrôler les appareils intelligents de la maison, simplement en utilisant leur voix. Le panneau d'affichage à points LED de l'enceinte permet aux utilisateurs de vérifier les mises à jour personnalisables telles que le courrier, les calendriers, les rappels et les messages. Pour couronner le tout, le haut-parleur intelligent Acer Halo Swing est conçu avec une résistance à l'eau classée IPX5, une poignée en cuir élégante et des capacités de commutation de liens intelligents prenant en charge le streaming sans fil Bluetooth 5.2 ou les options de port aux-in, ce qui en fait un excellent choix pour les appareils audio portables.



Prix et disponibilité



- L'Aspire S 27 pouces (S27-1755) sera disponible dans la région EMEA en janvier 2023, à partir de 1 199 euros.

- L'Aspire S 32 pouces (S32-1856) sera disponible dans la région EMEA en juin 2023, à partir de 1 799 euros.

- L'Aspire 3 de 14 pouces (A314-23P) sera disponible dans la région EMEA en janvier 2023, à partir de 549 euros.

- L'Aspire 3 15 pouces (A315-510P) sera disponible dans la région EMEA en janvier 2023, à partir de 499 euros.

- L'Aspire 3 17 pouces (A317-55P) sera disponible dans la région EMEA en février 2023, à partir de 599 euros.

- L'Aspire 5 de 14 pouces (A514-56P) sera disponible dans la région EMEA en mars 2023, à partir de 799 euros.

- L'Aspire 5 15 pouces (A515-58P) sera disponible dans la région EMEA en mars 2023, à partir de 799 euros.

- L'Aspire 5 de 17 pouces (A517-58M) sera disponible en Amérique du Nord en avril 2023, à partir de 699.99 Dollars.



Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité varieront selon les régions.



TECHPOWERUP