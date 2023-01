[CES 2023] HyperX dévoile la manette Xbox filaire Clutch Gladiate et la nouvelle génération de souris de jeu Haste 2.



HyperX, l'équipe de périphériques de jeu de HP Inc. et marque leader dans le domaine du jeu et des esports, a élargi aujourd'hui sa gamme de produits primés avec la nouvelle manette filaire améliorée HyperX Clutch Gladiate conçue pour Xbox et la nouvelle génération de souris de jeu HyperX Pulsefire Haste 2, disponibles en versions filaire et sans fil. Conçue pour les joueurs Xbox sérieux, Clutch Gladiate est la première manette de jeu certifiée Xbox d'HyperX offrant un ultra-confort et un contrôle précis pour les sessions de jeu prolongées sur console, tandis que la nouvelle série de souris Pulsefire Haste 2 apporte de nouvelles caractéristiques de conception à l'une des familles de souris de jeu les plus populaires d'HyperX.







"Le CES est le lieu idéal pour HyperX pour mettre en évidence notre engagement à fournir des produits de jeu de haute performance pour tous les joueurs", a déclaré Daniel Kelley, responsable mondial du marketing, HyperX. "Que vous jouiez sur une manette Xbox ou un PC, HyperX apporte les derniers produits de qualité supérieure pour que les joueurs puissent profiter d'un jeu immersif et engageant, ainsi que de la liberté, de la commodité et de la personnalisation sans fil."



Offrant de nouveaux niveaux de confort, de performance et de contrôle pour tous les joueurs, les nouveaux produits HyperX seront présentés au CES 2023 pendant le Pepcom Digital Experience et dans la suite de démonstration HyperX à l'hôtel Venetian (Venetian Tower #29-111) du 4 au 6 janvier. Voici plus de détails sur les produits :



HyperX Clutch Gladiate Enhanced Wired Controller pour Xbox : La manette HyperX Clutch Gladiate est conçue pour les joueurs Xbox afin d'améliorer leur expérience de jeu et de maximiser les performances. Officiellement autorisé sous Design for Xbox, la manette filaire dispose de deux verrous de gâchette et de boutons arrière remappables pour optimiser le contrôle et s'adapter aux différentes façons de jouer de différents joueurs.



En outre, les puissants moteurs à double bruit ajoutent des signaux de retour de force immersifs et intuitifs. Enfin, grâce à ses poignées texturées, la Clutch Gladiate permet une prise en main confortable et sûre de la manette. Elle dispose également d'une prise stéréo 3,5 mm pour se connecter facilement à un casque filaire.



Souris de jeu filaire HyperX Pulsefire Haste 2 : La souris de jeu HyperX Pulsefire Haste 2 pèse 53 g et utilise un design de coque ultra-léger qui offre des mouvements plus rapides. Cette souris complète fournit des taux de polling allant jusqu'à 8000 Hz et offre des mouvements de curseur rapides et fluides avec un capteur HyperX 26K de haute précision avec des réglages DPI natifs jusqu'à 26K DPI.



La souris utilise également le commutateur HyperX durable et réactif, évalué à 100 millions de clics. Les câbles flexibles HyperFlex 2 et les patins en PTFE de qualité vierge s'associent pour offrir aux joueurs une glisse douce et facile. Le Pulsefire Haste 2 est également personnalisable avec le logiciel HyperX NGENUITY et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres DPI, l'éclairage RVB, l'affectation des boutons, les performances du capteur et d'enregistrer des macros. La souris de jeu filaire Pulsefire Haste 2 sera disponible en noir et en blanc.



Souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste 2 : La souris de jeu sans fil Pulsefire Haste 2 offre une double connectivité sans fil avec la technologie sans fil Bluetooth et la technologie sans fil 2,4 GHz pour le jeu. Pesant 62 grammes, la souris sans fil Pulsefire Haste 2 offre des mouvements plus rapides et jusqu'à 100 heures d'autonomie sur une seule charge. La souris sans fil Pulsefire Haste 2 offre des mouvements de curseur rapides et fluides grâce à un capteur HyperX 26K de haute précision avec des réglages DPI natifs jusqu'à 26K DPI.



Les câbles flexibles HyperFlex 2 et les patins en PTFE de qualité vierge s'associent pour offrir aux joueurs une glisse fluide et facile. Pulsefire Haste 2 wireless est également personnalisable avec le logiciel HyperX NGENUITY et permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres DPI, l'éclairage RGB, l'affectation des boutons, les performances du capteur et d'enregistrer des macros. La souris de jeu sans fil Pulsefire Haste 2 sera disponible en noir ou en blanc.



Disponibilité



Les nouveaux produits seront disponibles dans le réseau HyperX de points de vente au détail et en ligne comme suit :



- Manette Xbox HyperX Clutch Gladiate - Disponible à partir de mars 2023 au prix de 34.99 Dollars.

- HyperX Pulsefire Haste 2 Wired Gaming Mouse - Disponibilité à partir d'avril 2023 à 59.99 Dollars.

- Souris de jeu sans fil HyperX Pulsefire Haste 2 - Disponibilité à partir d'avril 2023 à 79.99 Dollars.



Les prix d'HyperX.com peuvent être modifiés sans préavis. Les prix des détaillants peuvent varier.



TECHPOWERUP