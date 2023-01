[CES 2023] INNO3D lance sa série de cartes graphiques GeForce RTX 4070 Ti.



INNO3D, un fabricant leader de composants multimédia haut de gamme et d'innovations est fier de présenter la INNO3D GeForce RTX 4070 Ti DLSS 3. Alors que l'on peut s'attendre à de très hautes performances de la prochaine génération de cartes graphiques INNO3D utilisant l'architecture Ada, le design de la INNO3D GeForce RTX 4070 Ti a quelques améliorations sérieuses qui sont à la fois cosmétiques et d'amélioration des performances. Le dernier GPU NVIDIA est équipé de notre étonnant refroidisseur iCHILL X3 qui a remporté de nombreuses récompenses tandis que les INNO3D X3 et X3 OC dual slot seront la solution parfaite pour ceux qui préfèrent les constructions à petit facteur de forme.



Fondée en 1998 avec la vision de développer des produits matériels informatiques pionniers à l'échelle mondiale. En avançant rapidement jusqu'à aujourd'hui, INNO3D est maintenant bien établie dans la communauté des joueurs, connue pour son approche innovante et audacieuse du design et de la technologie. Nous sommes Brutal par Nature dans tout ce que nous faisons et nous nous engageons à 201% envers vous pour la meilleure expérience de jeu au monde.



Équipez-vous pour des jeux et des créations exceptionnels avec la NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Elle est construite avec l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace. Découvrez le ray tracing rapide, les performances accélérées par l'IA avec DLSS 3, de nouvelles façons de créer, et bien plus encore.



Disco iCHILL X3







La première impression de l'iCHILL X3 est constituée par les éléments de design RGB qui ont été placés à différents endroits du refroidisseur en utilisant des designs encore plus radicaux que les versions précédentes. Utilisant un motif unique de répétition du logo combiné à un type de motif hexo-triangulaire, la carte semble vouloir danser et apporter la fête au reste des modèles. Elle est dotée d'un RVB programmable prenant en charge Aura Sync, Mystic Light, Polychrome et RGB Fusion ; elle est donc compatible avec la plupart des logiciels de contrôle de l'éclairage LED des cartes mères.



D'énormes pales triples de 98 mm sont présentes pour maximiser le flux d'air avec une rotation du ventilateur extérieur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire les turbulences et est optimisé pour fonctionner en condition de faible vitesse de ventilation pour améliorer la conductivité thermique. La conception du dissipateur protège également le PCB de la flexion grâce à sa base métallique moulée sous pression. La technologie sous-jacente repose sur 8 heatpipes d'une longueur totale de 2 682 mm et d'une surface de 1 039 293 mm² pour la RTX 4070 Ti. La plaque arrière, conçue de manière fonctionnelle, libère l'air chaud par ses ouvertures en cas de sollicitation extrême.



Double fente X3/OC industrielle sans fioritures







Nous avons présenté le design de la GeForce RTX 3090 Ti XC/OC avec un grand succès et l'avons étendu à la nouvelle série RTX 40 avec des mises à jour subtiles mais significatives du design, ce qui a donné naissance à cette bête de carte graphique. Il fallait vraiment qu'elle soit à la hauteur de la puissance de la RTX 4070 Ti. La RTX 4070 Ti a une longueur de 300 mm et une hauteur de 112 mm et occupe seulement 2 emplacements. Elle est équipée de trois ventilateurs Scythe de 88 mm qui la maintiennent au frais, grâce à son dissipateur thermique en métal moulé sous pression comprenant 7 caloducs pour un refroidissement contrôlé à des niveaux optimaux.



La X3/OC fournit des performances maximales pour les joueurs les plus acharnés grâce à son overclocking d'usine qui est prêt pour la bataille dès la sortie de la boîte. Chaque détail de conception a été mis en œuvre afin qu'il dispose de la meilleure technologie d'extraction et de libération de l'air chaud, y compris la plaque arrière avec des ouvertures.



Plus brutal que jamais







Des modèles INNO3D à iCHILL, nous avons amélioré notre jeu en matière de conception et de performance, de sorte qu'il y a une preuve de la poursuite et de l'évolution de notre philosophie et de la conception des produits, avec des mises à niveau significatives de la conception appliquées aux modèles INNO3D et iCHILL. Avec chacun de ces modèles, nous sommes fiers d'annoncer qu'il s'agit de certains des meilleurs designs à sortir de notre usine de R&D et nous savons que nous verrons de nombreux mods PC les présenter sur les canaux sociaux. Le cœur et l'effort ne se sont pas arrêtés là, les artworks et les actifs créatifs, y compris les boîtes de détail, ont été conçus pour soutenir Brutal by Nature et ce qu'il représente pour rappeler à tous que INNO3D est toujours en train d'innover et d'étendre notre marque, d'oser et de repousser les limites. C'est très typique de notre ADN car nous nous mettons au défi d'être les meilleurs, le sommet de la chaîne alimentaire, le prédateur apex - soyez Brutal by Nature.



INNO3D continue à faire des produits étonnants grâce à des années de R&D, repoussant sans cesse les limites avec des conceptions innovantes, nous établissant comme un acteur de premier plan dans l'industrie graphique. Le besoin de perfection d'INNO3D et son attitude brutale pour créer le meilleur produit a permis à notre communauté de joueurs de rester fidèle et d'acheter chaque nouvelle génération de carte graphique. C'est grâce à la haute performance de jeu, le contrôle de la température exceptionnelle et le refroidissement super calme que notre nouvelle carte graphique offre.



INNO3D travaille en étroite collaboration avec tous nos partenaires pour s'assurer que les nouveaux GPU INNO3D GeForce RTX 4070 Ti sont en rayon chez tous les revendeurs premium de la région.



Pour plus d'informations, visitez les pages produits suivantes :



- RTX 4070 Ti ICHILL X3 : Cliquez ICI,

- RTX 4070 Ti X3 OC : Cliquez ICI,

- RTX 4070 Ti X3 : Cliquez ICI.



TECHPWOERUP