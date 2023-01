[CES2023] Lexar lance le SSD portable SL660 BLAZE, la mémoire ARES DDR5 RGB, le SSD NVMe NM800PRO avec dissipateur thermique et des cartes mémoire professionnelles.

[CES 2023] Lexar lance le SSD portable SL660 BLAZE, la mémoire ARES DDR5 RGB, le SSD NVMe NM800PRO avec dissipateur thermique et des cartes mémoire professionnelles.



Lexar, l'une des principales marques mondiales de solutions de mémoire flash, dévoile de nouveaux produits spécialement conçus pour les jeux lors du Consumer Electronics Show 2023 (CES 2023). Le nouveau portefeuille de jeux comprend une variété de produits, notamment des DRAM, des SSD internes, des SSD de jeux portables et, pour suivre la croissance croissante de la catégorie mobile, des cartes microSD.







Parmi la gamme de produits pour le jeu, on trouve la nouvelle ARES DDR5 RGB 6000 MHz, ainsi que les produits existants NM800PRO with Heatsink M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe SSD, le SL660 BLAZE Gaming Portable SSD, et la carte microSD UHS-I PLAY. " Nous sommes ravis d'apporter au marché du jeu la qualité, les performances et la fiabilité que vous attendez de nos produits photo et vidéo professionnels. Nos produits pour le jeu sont conçus pour répondre aux besoins uniques des joueurs et leur permettre de jouer au maximum de leurs capacités sans se soucier des temps de chargement, du décalage des jeux ou du bégaiement des graphiques ", a déclaré Joel Boquiren, directeur général de Lexar.



Outre ses nouveaux produits de jeu, Lexar présentera également sa vaste gamme de produits de photographie et de vidéographie, notamment la nouvelle carte CFexpress professionnelle de type B de 512 Go de la série DIAMOND, la carte CFexpress professionnelle de type B de la série GOLD, désormais disponible en capacités de 1 et 2 To, et l'ensemble carte et lecteur CFexpress professionnelle de type A de 320 Go + RW530.



"Nos produits de photographie et de vidéographie permettent aux professionnels comme aux passionnés de réaliser leur meilleur cliché. Nos cartes haute capacité permettent aux créateurs de contenu de capturer plus longtemps, tandis que nos produits haute performance offrent des vitesses de transfert fulgurantes pour accélérer les flux de travail", a déclaré Joey Lopez, directeur du marketing.



L'ARES DDR5 RGB 6000 MHz, le NM800PRO avec dissipateur thermique M.2 2280 PCIe Gen 4 x4 NVMe SSD et le SL660 BLAZE Gaming Portable SSD seront présentés dans la suite du Lexar CES dans le cadre d'une démonstration en direct. Le Lexar CES se tiendra à The Venetian, Suite #29-211 (3355 S Las Vegas Blvd, Las Vegas, NV 89109) du 5 au 7 janvier, de 9h à 18h. Les médias, les analystes du secteur, les influenceurs et les YouTubers sont les bienvenus pour visiter et découvrir les nouveaux produits innovants.



Remarque : L'ARES DDR5 RGB 6000 MHz, la carte CFexpress professionnelle de type B de 512 Go de la série DIAMOND et la carte CFexpress professionnelle de type B de 1 TB-2 TB de la série GOLD ne sont pas encore disponibles aux États-Unis. Elles seront disponibles dans la dernière partie du premier trimestre.



TECHPOWERUP