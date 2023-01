[CES 2023] Lancement de la série de cartes mères ASRock B760, y compris l'édition spéciale SONIC.



ASRock, leader mondial des cartes mères, est fier d'annoncer sa nouvelle série de cartes mères Intel B760, dont la B760M Steel Legend WiFi, la B760M Pro RS et l'édition spéciale B760M PG SONIC WiFi. Ces cartes mères pleines de fonctionnalités sont conçues pour apporter des performances suprêmes et les dernières technologies - y compris jusqu'à PCI-Express 5.0 et DDR5 overclocké - au profit d'un plus grand nombre de passionnés de PC, de joueurs, de bureaux et de stations de travail que jamais auparavant. Le chipset B760 est conçu pour les derniers processeurs Intel Core de 13e génération de la série 'K' ou 'non-K' (socket LGA1700), tout en supportant également la 12e génération précédente.







Après le succès de la ASRock Z790 PG SONIC, la société sort une nouvelle carte mère sous licence officielle à l'effigie de Sonic le Hérisson de SEGA : la B760M PG SONIC WiFi. Basée sur le chipset Intel B760, cette carte mère micro ATX présente tous les éléments SONIC dans un petit format et un design économique.







La B760M PG SONIC WiFi est construit à l'aide d'un PCB à 6 couches pour un excellent contrôle thermique, un meilleur routage des signaux et un potentiel d'overclocking DDR5 accru. Les phases d'alimentation du CPU Dr.MOS 12+1+1 garantissent que les états de Velocity Boost sont toujours stables, maximisant ainsi les performances potentielles du CPU. La couverture généreuse du dissipateur thermique pour le VRM, les SSD M.2 et le PCH est ornée du design SONIC, avec des graphiques amusants et accrocheurs.



Dragon 2.5Gbit Ethernet, et Wi-Fi 6E fournissent des performances de connectivité multi-gigabit, assurant des pings plus faibles dans les jeux, et un débit de données sans limite vers et depuis le stockage local. Trois emplacements pour SSD Hyper M.2 NVMe Gen-4x4 et quatre ports SATA III sont disponibles, offrant un espace de stockage performant et permettant d'exploiter le potentiel des constructions micro ATX pour aller plus loin.



Les joueurs profiteront de la qualité audio Nahimic, tandis que le slot PCI-Express 5.0 x16 est prêt à débloquer les performances des dernières et futures générations de cartes graphiques. L'éclairage ARGB Polychrome Sync d'ASRock est disponible pour assortir les lumières ARGB et les ventilateurs du boîtier au style emblématique de SONIC, si vous le souhaitez !



ASRock B760M Steel Legend WiFi- Excellentes performances dans les constructions haut de gamme et micro







Prêt pour les passionnés qui disposent d'un budget limité, le populaire Steel Legend est optimisé pour offrir d'excellentes performances dès la sortie de la boîte. Grâce à des VRM de CPU Dr.MOS 12+1+1 mis à niveau avec des bouchons Nichicon 12K Black Caps, et un PCB à 6 couches (cuivre 2oz) avec un routage des signaux optimisé pour la DDR5, le Steel Legend garantit des températures de fonctionnement plus basses et une meilleure efficacité énergétique pour maximiser la longévité. Il est doté de technologies aux performances extrêmes, notamment un emplacement PCI-Express 5.0 x16, Dragon 2.5G Ethernet, une connectivité Wi-Fi 6E aux vitesses extrêmes et Nahimic Audio pour les joueurs. Le connecteur eDP unique apporte de nouvelles possibilités de personnalisation aux passionnés de PC, donnant la possibilité de connecter un petit écran de manière ordonnée à l'intérieur ou autour du châssis.



ASRock Pro RS Series - Mise à niveau rentable avec des technologies de pointe



Afin de rendre la mise à jour vers les derniers processeurs Intel Core de 13ème génération la plus abordable possible, ASRock a préparé une série de produits comprenant les B760 Pro RS, B760M Pro RS ainsi que leur variante DDR4, les B760 Pro RS/D4 & B760M Pro RS/D4 WiFi qui offrent le support de la DDR4 afin que les utilisateurs puissent continuer à utiliser leur mémoire existante tout en profitant des nouvelles fonctionnalités de la plateforme telles que Dr. MOS CPU VRM, Dragon 2.5Gbit Ethernet, multi-gigabit Wi-Fi 6E, deux slots PCI-Express Gen-4x4 NVMe SSD, et Nahimic audio, Premium 6 layer PCB est également disponible sur les modèles DDR5 pour une excellente performance et efficacité thermique.



Une petite vidéo des présentations des cartes : Cliquez ICI.



TECHPOWERUP