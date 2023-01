[CES 2023] Alienware renouvelle son armada d'ordinateurs portables emblématiques au CES 2023.



Alienware et Dell dévoilent aujourd'hui six nouveaux ordinateurs portables de jeu : Alienware m18 et m16, Alienware x16 et x14, et Dell G16 et G15. Et il ne s'agit pas de petites mises à jour non plus - le roster présente des facteurs de forme et des matériaux actualisés, des mises à niveau de performances de premier ordre, des améliorations de design et de confort, ainsi qu'un centre de commande Alienware remanié.







Alors que ce qui définit les expériences de jeu prééminentes évolue constamment, Alienware et Dell continuent de se distinguer par des innovations significatives à fort impact qui répondent aux besoins changeants des joueurs. Que vous soyez un joueur de compétition ou de loisir, si la liberté sans compromis est ce que vous appréciez le plus, ne cherchez pas plus loin que notre nouvelle flotte intrépide d'ordinateurs portables hautes performances.











Les nouveaux ordinateurs portables Alienware galvanisent les joueurs avec une puissance, des performances et un design d'élite



En 2019, nous avons fait preuve d'audace en procédant à une refonte complète du portefeuille afin de distinguer l'identité de la marque Alienware du secteur. À l'époque, le paysage était envahi de machines rouges et noires. C'est à ce moment-là que nous avons choisi de tracer une nouvelle voie pour Alienware et de retirer l'identité iconique de l'ère spatiale de notre langage de conception Epic.



Le voyage a commencé avec notre équipe de conception qui a passé au crible une quantité infinie d'histoires de science-fiction et d'œuvres d'art sur une variété de supports (bandes dessinées, jeux, illustrations et films). L'objectif était de projeter le design emblématique de AW 30 ans dans le futur. Cela nous a conduit à notre cadre de conception actuel, connu sous le nom de Legend.



Legend 3, qui entre maintenant dans sa troisième phase d'évolution, fait ses débuts aujourd'hui sur les quatre nouveaux ordinateurs portables Alienware. En mettant l'accent sur la forme, la fonction et la qualité, les dernières machines présentent des caractéristiques de conception intuitive qui renforcent l'interactivité et la commodité, tout en permettant une technologie plus performante.



Notre famille de portables de jeu Alienware s'est historiquement concentrée sur les tailles d'écran 15" et 17". Tout cela change aujourd'hui, avec l'introduction des tailles d'écran 16" et 18" aux côtés de notre modèle 14" dévoilé l'année dernière (CES 2022). Ce changement fondamental est dû aux améliorations apportées par notre solution thermique Alienware Cryo-tech, qui nous permet d'adopter ces écrans plus grands sans apporter de changements significatifs à l'encombrement de chaque appareil.



Dans toute la nouvelle famille d'ordinateurs portables Alienware, nous avons activé les fonctions suivantes afin de garantir que vos expériences de jeu et de divertissement soient confortables, expressives et agréables :



- Les écrans 16:10 plus hauts offrent plus de surface d'écran pour un plus grand champ de vision.

- Dolby Atmos pour un son immersif et spatial et Dolby Vision pour des visuels époustouflants, afin que vous vous sentiez plus proche de vos divertissements préférés.

- Tous les panneaux sont équipés de ComfortView Plus, notre technologie matérielle destinée à réduire les émissions de lumière bleue sans affecter les performances ou la qualité de l'image.

- Webcam FHD à plus haute résolution pour améliorer la qualité des interactions vidéo.

- La nouvelle conception du pied inférieur permet à l'air de circuler à travers la partie inférieure et dans le cœur du châssis pour améliorer les performances globales du système.

- Le matériau d'interface thermique Element 31 est désormais placé sur le processeur et le GPU afin d'optimiser la dissipation de la chaleur.i

- Alienware Command Center 6.0 remanié pour améliorer la stabilité, la navigation entre les fonctions et le contrôle des performances du système. (plus d'informations à ce sujet ci-dessous).



Découvrez le nouveau poids lourd des performances de 18 pouces d'Alienware, le m18



La série M d'Alienware est conçue pour les joueurs qui privilégient les performances. Les tout nouveaux Alienware m18 et Alienware m16 sont à la hauteur de ce défi.



L'ordinateur portable le plus puissant d'Alienware, le m18, est dans une classe de performance à part, avec des options de personnalisation qui couvrent toute la gamme des nouvelles technologies de CPU et de GPU. Cela inclut les processeurs Intel Core i9-13980HX jusqu'à la 13e génération et les GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 pour ordinateurs portables, ainsi que les processeurs AMD Ryzen de nouvelle génération et les graphiques Radeon pour mobiles. Toutes ces performances sont rendues possibles par une série d'avancées majeures de la technologie Cryo d'Alienware.



Voici les améliorations thermiques les plus notables apportées au nouvel Alienware m18 :



- Le matériau d'interface thermique Element 31 est désormais utilisé à la fois sur le CPU et le GPU.

- La chambre à vapeur couvre désormais le GPU et le CPU, ce qui permet d'augmenter la capacité thermique de 35 %.

- Sept caloducs (contre quatre sur le m17) pour déplacer l'énergie thermique dans les ailettes en cuivre expansé, ce qui équivaut à une augmentation de la surface de 114 %.

- Quatre ventilateurs avec des pales ultrafines augmentant le flux d'air de 25 %.



Ces améliorations significatives de la capacité thermique de la plate-forme (~35% en utilisant le mode Full Speed) et du refroidissement ouvrent la voie à des CPU et GPU plus performants, nous permettant de pousser la puissance totale du système à 250 W.



De manière impressionnante, le m18 conserve la même épaisseur maximale (hauteur Z) que le m17, tout en offrant aux passionnés de jeux 14 % d'espace supplémentaire sur l'écranix, offrant suffisamment d'espace pour un clavier de taille normale et un pavé numérique avec des touches mécaniques CHERRY MX en option, plus deux emplacements DDR5 SO-DIMM remplaçables par l'utilisateur et une capacité de stockage sans précédent... désormais jusqu'à 9 To de stockage total !



Les options de panneau disponibles comprennent des écrans 165 Hz QHD ou 480 Hz FHD avec la technologie Dynamic Display Switching et la prise en charge de G-SYNC et FreeSync. Le tout est renforcé par des améliorations structurelles à l'intérieur et à l'extérieur qui permettent d'obtenir un châssis plus solide et plus rigide, répondant ainsi à la qualité de construction robuste qu'attendent les clients d'Alienware.



Pour les joueurs à la recherche d'une machine un peu plus compacte, le m16 offre les mêmes technologies, la même ergonomie, les mêmes qualités de conception et les mêmes avantages que le m18.



Voici l'Alienware le plus luxueux à ce jour, le tout premier x16



Les portables de la série X sont conçus pour les joueurs qui attendent de leur portable Alienware qu'il s'adapte à tous les aspects de leur style de vie, y compris au-delà du jeu. Ils veulent un compagnon plus portable qu'ils peuvent emmener avec eux partout où la vie les mène, tout en exigeant des performances suprêmes. Pour répondre à ces deux besoins, nous avons puisé dans le sac à malices de l'ingénierie pour concevoir les designs les plus agressifs possibles. En tant que marque phare, la série X sert de portail d'innovation, apportant de nombreuses percées technologiques en plus d'élever les matériaux, les finitions et les caractéristiques de première qualité au premier plan de l'expérience produit.



Le nouvel Alienware x16 est notre premier ordinateur portable de jeu de 16 pouces depuis 2004 et notre produit Alienware le plus haut de gamme à ce jour. Il répond au débat sur l'achat d'un ordinateur portable de jeu de 15 ou 17 pouces en trouvant le juste milieu entre les deux tailles. Promettant plus de performances, un écran 16:10 plus grand et un design amélioré à six haut-parleurs, le nouveau x16 surpasse notre x17 actuel dans presque tous les domaines, et ce dans un châssis entièrement métallique plus élégant et plus robuste. Tout ce que vous entendez, voyez et ressentez est d'un autre niveau.



Construit avec des tweeters orientés vers le haut pour la clarté et une configuration à double woofer pour des basses puissantes, le x16 crée une expérience audio spatiale avec ses 6 haut-parleurs. Grâce à Dolby Atmos, vous bénéficierez d'un son riche et stratifié qui révèle la profondeur, la clarté et les détails comme jamais auparavant, donnant vie à vos divertissements.



Complété par notre meilleure expérience AlienFX, le x16 est désormais doté de 100 micro-LED (avec 50 zones d'éclairage individuelles !) sur le stade arrière et est le premier portable Alienware amélioré avec les nouveaux modules d'éclairage AlienFX Scanner, Loop et Rainbow. En outre, notre pavé tactile RVB éclairé est désormais 15 % plus grand (que celui du x17 R2). Enfin, nous continuons à offrir un éclairage de clavier RVB par touche avec des touches mécaniques CHERRY MX en option pour compléter notre expérience d'éclairage la plus dynamique et personnalisable à ce jour, le tout contrôlable via le Centre de commande Alienware.



Il est doté des dernières technologies, notamment des processeurs Intel Core HX de 13e génération, des GPU pour ordinateurs portables NVIDIA GeForce RTX 4090 et de la technologie AMD de nouvelle génération pour les mobiles.



Le x14x, l'ordinateur portable de jeu de 14 pouces le plus fin du monde, a été présenté pour la première fois l'année dernière au CES 2022. Aujourd'hui, notre x14 R2 rafraîchi est doté d'un nouveau panneau d'affichage impressionnant qui offre plus de surface visuelle et améliore la résolution avec 97 % de pixels en plus qu'avant. Vous pouvez également charger plus d'une fois grâce au chargement USB Type-C inclus. Un nouveau design à deux ventilateurs augmente les performances de refroidissement avec la possibilité d'ajouter le design de refroidissement Cryo-tech et l'interface thermique Element 31xii.



La série G dévoile un nouveau design élégant avec les modèles G16 et G15



Les nouveaux ordinateurs portables de jeu G16 et G15 de Dell reposent sur la fiabilité et la simplicité à des prix abordables, avec une esthétique jeune et amusante et des performances à la hauteur.



Nous avons adopté une nouvelle approche audacieuse en matière de design avec les G15 et G16, qui sont disponibles dans des coloris accrocheurs, avec des touches rétro d'orange et de bleu sur fond de métal haut de gamme, qui ne manqueront pas de susciter la convoitise des amateurs de l'esthétique pop des années 80. Les deux modèles sont dotés de notre touche G-mode, de touches macro exclusives pour les fonctions de jeu et de touches audio à bascule pour améliorer l'expérience du joueur. Le G15 propose des options de clavier RVB à une et quatre zones avec pavé numérique, tandis que le G16 propose des options de clavier RVB à une zone et Cherry MX pour s'adapter à votre style.



Sous le capot, les G15 et G16 prennent en charge les jeux à forte intensité graphique avec facilité et cohérence, même lors de sessions marathon, grâce aux dernières technologies Intel, AMD et NVIDIA qui vous aideront à vous perdre dans vos jeux préférés. Et pour la première fois, la série G reçoit le refroidissement par chambre à vapeur inspiré d'Alienware et l'interface thermique Element 31xiii.



Les deux appareils sont équipés du tout nouveau Alienware Command Center pour une personnalisation ultime du jeu.



Une seule interface pour les gouverner toutes, bienvenue au Centre de commande Alienware remanié



Le nouveau Alienware Command Center (AWCC) est lancé avec tous ces nouveaux ordinateurs portables de jeu Alienware et de la série G, apportant la personnalisation et la commodité ultimes au bout de vos doigts.



Un petit rappel sur l'Alienware Command Center : le tableau de bord crée un emplacement centralisé pour accéder rapidement à des paramètres tels que les profils et les thèmes spécifiques aux jeux, l'éclairage, les macros, l'audio et l'overclocking - tous les éléments qui sont essentiels à votre expérience de jeu.



La nouvelle version de l'AWCC ne se limite pas à des mises à jour logicielles et à des améliorations de la version précédente. Il s'agit d'une nouvelle architecture - construite à partir du groupe - qui présente un nouveau design utilisateur, intuitif et dynamique. Cela ne rend pas seulement l'AWCC plus facile à naviguer et à mettre à jour, mais cela fait de vous un meilleur joueur. Prenez par exemple notre nouvelle superposition de performances : vous pouvez désormais voir et ajuster vos performances tout en jouant.



Prix et disponibilité



Certaines configurations haut de gamme seront disponibles au lancement, d'autres le seront à une ou plusieurs dates ultérieures. Pour plus de détails, consultez notre guide des prix cibles et de la disponibilité ici.



A venir cet hiver



- L'Alienware m18 sera lancé avec des configurations haut de gamme à partir de environ 2 899 Dollars, d'autres configurations seront disponibles plus tard avec le modèle d'entrée à partir de 2 099 Dollars.

- L'Alienware m16 sera lancé avec des configurations haut de gamme à partir de 2 599 Dollars, d'autres configurations arriveront plus tard avec le modèle d'entrée à partir de 1 899 Dollars .

- L'Alienware x16 sera lancé en premier avec des configurations haut de gamme à partir de 3 099 Dollars, d'autres configurations arriveront plus tard avec le modèle d'entrée à partir de 2 149 Dollars.

- L'Alienware x14 démarrera à 1 799 Dollars.



A venir ce printemps



- Dell G15 à partir de 849 Dollars,

- Dell G16 à partir de 1 149 Dollars.



