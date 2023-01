[CES 2023] ASUS annonce le ROG Swift Pro PG248QP : le premier moniteur de jeu 540 Hz au monde.



Le ROG Swift Pro PG248QP est le premier moniteur de jeu 540 Hz au monde. Nous avons atteint cette étape importante en termes de performances grâce à la nouvelle technologie TN esports (E-TN), qui offre des temps de réponse 60 % plus rapides que les panneaux TN standard, permettant des taux de rafraîchissement ultrarapides et une clarté stupéfiante. Il est doté d'un nouveau design de support avec des griffes rétractables et verrouillées pour créer une empreinte de base beaucoup plus petite afin de libérer plus d'espace de bureau pour les joueurs professionnels.











Ce moniteur FHD (1920 x 1080) de 24,1 pouces avec une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 540 Hz (OC) est conçu pour les joueurs professionnels et les jeux immersifs. Le processeur G-SYNC comprend un NVIDIA Reflex Analyzer intégré qui capture la latence du système de bout en bout pour offrir la meilleure expérience de jeu possible. De plus, le convertisseur numérique-analogique ESS intégré fournit un son surround, ainsi que des améliorations pour les coups de feu et les bruits de pas qui fournissent une latence audio proche de zéro.











Le ROG Swift OLED PG27AQDM est le premier moniteur de jeu ROG 1440p OLED avec une fréquence de rafraîchissement ultra-rapide de 240 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. Il est doté d'un revêtement micro-texturé antireflet qui réduit les reflets pour une meilleure expérience visuelle dans toutes les conditions d'éclairage, et il offre une luminosité de pointe de 1 000 nits.



La conception thermique du système de refroidissement a été grandement améliorée pour aider à réduire le burn-in. Il dispose d'un dissipateur thermique personnalisé et d'une nouvelle disposition interne pour améliorer le refroidissement. Le flux d'air interne a été optimisé et les évents supérieurs sont plus grands pour une meilleure dissipation de la chaleur. La chaleur est dissipée plus uniformément à l'arrière du moniteur.



La température moyenne est inférieure de 5 % par rapport aux autres moniteurs de jeu OLED de 27 pouces. L'optimisation intelligente de la tension garantit une luminance constante pour chaque pixel en contrôlant la quantité de tension qui lui est appliquée. ROG a travaillé en étroite collaboration avec le fabricant du panneau pour déterminer la corrélation entre la luminosité des OLED, le niveau de tension et la température opérationnelle. Un algorithme intelligent codé pour le panneau optimise la tension en fonction des changements de température afin de garantir une luminosité constante sur l'ensemble du panneau.



Le ROG Swift OLED PG27AQDM est également doté de la fonction Uniform Brightness, qui maintient le niveau d'éclairement même lorsque les fenêtres blanches changent radicalement. De plus, le nouveau logiciel DisplayWidget Center permet d'utiliser facilement une souris pour modifier les fonctions du système et les paramètres de l'OLED via une interface intuitive.



TECHPOWERUP