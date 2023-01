[CES 2023] Nouveau clavier Gamers ASUS ROG Azoth.



Avec le ROG Azoth, Asus a présenté au CES 2023 un nouveau clavier de jeu sans fil dans un facteur de forme compact de 75 %. L'Azoth est équipé d'un écran OLED et offre diverses options de personnalisation, selon la devise : Do It Yourself.







Les stabilisateurs de clavier ROG, les keycaps ROG PBT doublehot et le kit de lubrification des interrupteurs sont inclus. Le ROG Azoth dispose également d'un écran OLED avec des commandes intuitives, d'une connectivité tri-mode polyvalente avec la technologie sans fil SpeedNova en mode 2,4 GHz et prend en charge MacOS.



Les joueurs peuvent utiliser le Bluetooth pour se connecter et basculer entre trois appareils à la fois, et la technologie sans fil ROG SpeedNova offre jusqu'à 2 000+ heures de jeu à faible latence en mode sans fil RF 2,4 GHz (OLED et RGB désactivés). Le clavier peut également être utilisé via un port USB filaire. Deux paires de pieds de clavier de hauteurs différentes offrent jusqu'à trois positions d'inclinaison.



Disponibilité et Prix



L'Asus ROG Azoth sera disponible à partir de la fin janvier 2023 au prix de 299 euros.



