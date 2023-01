[CES 2023] ASUS ROG Rapture GT-BE98 : Le premier routeur gaming WiFi 7 quadri-bande au monde.



Le ROG Rapture GT-BE98 est le premier routeur gaming WiFi 7 quadri-bande au monde. Exploitant tout le potentiel du WiFi 7 avec la prise en charge des canaux de 320 MHz dans la bande 6 GHz, il offre des vitesses jusqu'à 160 % plus rapides que la génération précédente. De plus, avec la modulation 4K QAM qui permet d'intégrer plus de données dans les transmissions, les débits de pointe sont jusqu'à 20 % plus élevés, offrant des vitesses incroyables allant jusqu'à 25 000 Mbps. En outre, deux autres fonctions révolutionnaires, le fonctionnement multi-link et la perforation multi-RU, permettent au GT-BE98 de fournir des connexions sans fil plus efficaces et plus fiables.







Le fonctionnement multi-link transmet simultanément sur différentes bandes et différents canaux pour augmenter le débit vers le dispositif, réduire la latence et améliorer la fiabilité. La perforation multi-RU segmente une large bande passante de canal en plus petites unités, ce qui permet à la perforation d'éliminer les interférences pour la bande passante restante et d'augmenter l'efficacité.



Les joueurs peuvent profiter de vitesses de transfert de données jusqu'à 10 fois plus rapides pour les tâches exigeantes en bande passante avec un port WAN/LAN 10 Gbps et deux ports LAN 10 Gbps. En outre, pour les joueurs qui vivent dans des maisons plus grandes, la fonction exclusive ASUS RangeBoost Plus améliore la portée du signal et la couverture globale. Enfin, l'accélération des jeux à triple niveau, une exclusivité ROG, offre des expériences de jeu fantastiques.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP