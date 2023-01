[CES 2023] Alienware dévoile la fréquence de rafraîchissement la plus rapide au monde (500 Hz) sur un moniteur de jeu IPS rapide et renforce l'ordinateur Aurora R15.



Aujourd'hui, Alienware franchit de nouvelles barrières avec l'introduction du taux de rafraîchissement le plus rapide au monde (500 Hzi) sur un moniteur de jeu Fast IPS et l'ordinateur de jeu Aurora R15 évolué avec la technologie AMD. Ces écrans et ordinateurs de bureau à la pointe de l'industrie renforcent l'avantage concurrentiel d'Alienware, soulignant notre héritage de longue date en tant que pionniers de la technologie et joueurs dans l'âme. Après les incroyables mises à jour du portefeuille de l'année dernière, nous sommes à plein régime en 2023 et nous n'avons aucun signe de ralentissement.











Le moniteur de jeu Alienware 500 Hz (AW2524H), lauréat du prix de l'innovation CES 2023 et du prix Best of Innovation, présente le moniteur doté de la fréquence de rafraîchissement la plus rapide au monde (500 Hz) et offre la vitesse de classe mondiale exigée par les champions d'aujourd'hui. Avec une résolution de 24,5 pouces en haute définition (FHD) et une fréquence de rafraîchissement supersonique de 500 Hz overclockée (480 Hz en natif) sur un panneau Fast IPS, cet écran d'élite offre des fréquences d'images incroyables pour offrir une clarté de mouvement stupéfiante dans les jeux rapides et aider les joueurs à remporter la victoire.



Conçu pour les joueurs hautement compétitifs, le moniteur de jeu 500 Hz offre également de nouveaux éléments fonctionnels tels qu'un support de casque rétractable intégré et une nouvelle structure de base hexagonale qui occupe un espace plus réduit afin que vous puissiez placer votre clavier et votre souris de jeu à votre convenance et vous concentrer sur la lutte contre la concurrence. Le design amélioré est basé sur les commentaires des joueurs professionnels d'esports (y compris ceux de l'équipe Liquid) ainsi que de la communauté des joueurs Alienware.



Les performances et la vitesse permettent de gagner des matchs, et avec le moniteur de jeu 500 Hz, votre gameplay sera entièrement optimisé pour vous permettre de réagir en une fraction de seconde dans les moments décisifs qui comptent le plus. Aidez à éliminer le flou et les images fantômes dans les images en mouvement rapide grâce à une latence ultra-faible avec un temps de réponse GtG de 0,5 msii ; vous pouvez donc jouer en toute confiance en sachant que vos pixels fonctionnent au maximum de leur potentiel, ce qui vous permet de faire de même. Cet écran s'appuie sur l'héritage existant de la gamme Alienware, en apportant des améliorations spécifiques aux joueurs compétitifs qui cherchent à se démarquer de la concurrence.



Le moniteur de jeu 500 Hz d'Alienware est équipé en standard du Reflex Analyzer de NVIDIA, qui permet aux joueurs de capturer la latence du système de bout en bout et de fournir une mesure précise des performances de leur PC. La superbe dalle IPS est également dotée d'une couverture des couleurs sRGB de 99 % et d'un écran VESA DisplayHDR 400 pour des angles de vision plus larges, ce qui permet d'obtenir des couleurs précises et homogènes et des visuels vibrants et réalistes pour améliorer toute l'expérience de jeu.



Ce moniteur audacieux et expressif est également doté de :



- La certification NVIDIA G-SYNC, qui garantit un gameplay fluide et sans larmes pour les cartes graphiques d'aujourd'hui et de demain.

- La solution matérielle ComfortView Plus certifiée TUV, qui réduit la lumière bleue dangereuse tout en maintenant des couleurs fidèles à la réalité.

- Éclairage AlienFX, permettant un rétroéclairage entièrement personnalisable pour s'adapter à l'esthétique de votre station de combat.



Disponible le 5 janvier : l'Alienware Aurora accueille les processeurs AMD Ryzen de la série 7000



Annoncé il y a quelques mois, le fleuron d'Alienware, l'Aurora R15, est conçu avec des courbes expressives et une forme iconique et sculptée qui abrite de puissantes performances. Configuré à l'origine avec des processeurs Intel Core série K de 13e génération, le dernier Aurora propose désormais des processeurs AMD Ryzen série 7000 et des options de processeurs Intel 13e génération 65 W pour ordinateurs de bureau. Plus tard cet hiver, nous présenterons également des options graphiques AMD Radeon RX 7000 Series.



L'artisanat intentionnel de l'intérieur met en valeur un intérieur propre et organisé par des portes latérales transparentes avec jusqu'à 8 zones d'éclairage AlienFX qui brillent agréablement sur les puissants composants internes. Disponible en deux coloris préférés des fans, Lunar Lightiii et Dark Side of the Moon, l'Aurora R15, qui fait tourner les têtes, a été conçu de manière unique à 360° pour être vraiment superbe sous tous les angles.



Récompensé par le CES 2023 Innovation Awards, ce superbe ordinateur est équipé de mises à jour de l'architecture axées sur les performances qui prennent en charge la dernière génération de technologies graphiques et de processeurs. La génération R15 des ordinateurs de bureau Aurora dispose d'un châssis repensé pour la circulation de l'air, le refroidissement et les performances, conçu pour prendre en charge des composants de jeu plus puissants pour la meilleure expérience de jeu de bureau possible.



Voici la fiche technique de l'écran PC :







Disponibilité et Prix :



Aurora R15



- 1/5/23 : Alienware Aurora R15 avec processeurs AMD Ryzen 7000 à partir de ~1 599 Dollars.

- 1/5/23 : L'Alienware Aurora R15 équipé de processeurs Intel 13e génération démarre à ~1 599 Dollars.



Plus tard cet hiver : L'Alienware Aurora R15 équipé du processeur graphique AMD Radeon 7000 sera disponible. Les prix seront communiqués à l'approche de la disponibilité.



Moniteur de jeu 500 Hz



Le prix de l'Alienware 500 Hz Gaming Monitor (AW2524H) sera annoncé à l'approche de la date d'expédition, au premier trimestre 2023.



TECHPOWERUP