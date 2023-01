[CES 2023] Nvidia annonce la série de GPU GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables.



Nvidia dévoile la série d'ordinateurs portables RTX 40, qui promet une efficacité énergétique jusqu'à 3 fois supérieure et des performances 4 fois plus élevées que les GPU Ampère de dernière génération.







Nvidia a dévoilé aujourd'hui la nouvelle série de GPU GeForce RTX 40 pour ordinateurs portables lors du discours spécial de la société pour le CES 2023. Construite sur la nouvelle architecture Ada, elle promet d'être 3 fois plus économe en énergie que la génération précédente.



La nouvelle série RTX 40 pour ordinateurs portables sera dotée de nouvelles fonctionnalités, comme DLSS 3, la nouvelle technologie Max-Q qui offre une optimisation de la puissance et des performances alimentée par l'IA pour les facteurs de forme fins, et une mémoire GDDR6 à très basse tension.







Nvidia a annoncé que la série d'ordinateurs portables RTX 40 comprendra 5 GPU, avec en tête le GPU d'ordinateur portable RTX 4090, dont Nvidia affirme qu'il est jusqu'à 4 fois plus rapide que le GPU d'ordinateur portable RTX 3080 Ti, le fleuron de la génération précédente, dans des titres de premier ordre tels que Cyberpunk 2077.







L'ordinateur portable RTX 4090 est alimenté par le GPU AD103, et dispose de 9728 cœurs CUDA et 76 SMs, qui sont exactement les mêmes spécifications que le RTX 4080 pour ordinateur de bureau. L'ordinateur portable RTX 4090 aura un TGP maximum de 150 W, un Dynamic Boost de 25 W, et une horloge boost maximum de 2040 MHz.



Le GPU RTX 4080 pour ordinateur portable sera basé sur l'AD104, avec 7424 cœurs CUDA et 12 Go de mémoire GDDR6. Tout comme le RTX 4090 mobile, il aura un TGP maximal de 150 W et un Dynamic Boost de 25 W, avec des horloges de boost maximales allant jusqu'à 2280 MHz.







Le GPU RTX 4070 pour ordinateur portable construit sur l'AD106 comprendra 4608 cœurs CUDA, 8 Go de mémoire GDDR6, un TGP maximal de 115 W et une horloge de boost maximale de 2175 MHz.



Les GPU pour ordinateurs portables RTX 4060 et 4050 seront alimentés par l'AD107, avec 3072 cœurs CUDA pour le RTX 4060, et 2560 cœurs CUDA pour le RTX 4050. Les deux fonctionneront à une TGP maximale de 115 W et auront une horloge de boost maximale de 2370 MHz.



Nvidia a annoncé qu'il s'agissait de l'un des plus gros lancements d'ordinateurs portables que l'entreprise ait jamais connu, avec des ordinateurs portables équipés de GPU RTX 40 de tous les principaux OEM, et avec une grande variété d'appareils pour tous les segments de joueurs et de créateurs. Sur le site Web de Nvidia, ils ont révélé que les ordinateurs portables équipés des nouveaux GPU RTX 40 seront disponibles en février.







Voici la fiche technique des cartes graphiques :







