[CES 2023] Acer renforce sa gamme de jeux avec de nouveaux ordinateurs portables Predator et des moniteurs OLED.



Acer a annoncé deux puissants ordinateurs portables de jeu Predator Helios et une paire de moniteurs de jeu Predator. Les ordinateurs portables présentent un tout nouveau design avec des écrans de 16 et 18 pouces, les derniers processeurs mobiles Intel Core de 13e génération et les GPU NVIDIA GeForce RTX 40 Series, ce qui en fait les ordinateurs portables de jeu les plus puissants d'Acer à ce jour. Le Predator X45 présente un énorme écran incurvé 800R et a remporté un CES Innovation Award dans la catégorie "Périphériques et accessoires informatiques". Tout comme le Predator X27U, les deux moniteurs intègrent la technologie OLED avec des taux de rafraîchissement rapides de 240 Hz.



Ordinateurs portables Predator Helios 16, Predator Helios 18











Les tout nouveaux Predator Helios 16 (PH16-71) et Predator Helios 18 (PH18-71) apportent les dernières et meilleures technologies à la série d'ordinateurs portables de jeu les plus puissants d'Acer. Dotés d'un tout nouveau design et d'un système thermique amélioré, ces deux modèles comprennent des processeurs Intel Core i9 ou i7 HX de 13e génération associés à un GPU pour ordinateur portable NVIDIA GeForce RTX 4080 (MGP jusqu'à 165 W) et une pléthore de fonctions de jeu haut de gamme incontournables.



"Nous sommes ravis de collaborer avec Acer pour offrir aux passionnés du monde entier des plates-formes PC très performantes basées sur la famille de processeurs mobiles Intel Core de 13e génération", a déclaré Steve Long, vice-président d'entreprise et directeur général de la région Asie-Pacifique et Japon chez Intel. "Les performances fulgurantes que les utilisateurs pourraient expérimenter sont remarquables par rapport aux alternatives de l'industrie, car nos laboratoires ont montré jusqu'à 40% de plus dans les tests Crossmark d'utilisation générale du PC et deux fois dans Blender que de nombreux créateurs de contenu utilisent pour leur travail."



Les nouveaux processeurs Intel Core de 13e génération vont au-delà des performances pour permettre à votre PC d'en faire encore plus à la fois. Son cœur plus performant et sa conception hybride permettent un multitâche ultra-efficace et un divertissement immersif tout en jouant à vos jeux préférés, sans interruption. Les nouveaux GPU NVIDIA GeForce RTX 40 exploitent l'architecture NVIDIA Ada Lovelace qui permet de faire un bond en avant en termes de performances et de graphisme basé sur l'IA.



Les utilisateurs peuvent découvrir des mondes virtuels réalistes et des performances accrues avec le ray tracing, des images de haute qualité avec DLSS 3, et la latence système optimisée de Reflex pour gagner un avantage concurrentiel. Enfin, jusqu'à 32 Go de RAM DDR5-4800 MHz et jusqu'à 2 To de SSD PCIe Gen4 NVMe en RAID 0 en font des centrales mobiles impressionnantes, idéales pour jouer aux jeux AAA les plus exigeants.



Le Predator Helios 16 offre un écran WQXGA (2560×1600) de 16 pouces (16:10) à 165 Hz ou 240 Hz ou un panneau Mini LED à 250 Hz, alimenté par la technologie AUO AmLED qui prend en charge une luminosité de pointe de plus de 1000 nits avec un rapport de contraste élevé de 1 000 000:1 et une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3 pour des couleurs riches et vives. Le Predator Helios 18 présente un écran époustouflant de 18 pouces (16:10) avec les options suivantes : WUXGA (1920x1200) à 165 Hz, WQXGA (2560×1600) à 165 Hz ou 240 Hz, ou l'écran Mini LED ultra-rapide 250 Hz d'AUO qui présente un taux de contraste ambiant trois fois supérieur à celui des écrans conventionnels et prend en charge 1000 zones de gradation locale pour offrir une liberté d'utilisation totale, même dans de mauvaises conditions d'éclairage.



Les résolutions plus élevées et les taux de rafraîchissement rapides font que les images glissent sur les écrans avec un minimum d'images fantômes ou de déchirures. L'écran immersif de 18 pouces offre des jeux portables à plus grande échelle et est idéal pour les configurations à plusieurs moniteurs, ce qui permet d'élever l'action à un niveau supérieur avec une clarté et des détails époustouflants.



Pour garder les nouveaux composants puissants au frais, les nouveaux ordinateurs portables Predator sont dotés de solutions thermiques améliorées avec deux ventilateurs métalliques AeroBlade 3D de 5e génération conçus sur mesure et des caloducs vectoriels en forme de rectangles pour un meilleur transfert de chaleur. En outre, les effets refroidissants de la graisse thermique liquide en métal viennent couronner ses performances thermiques avancées.



Toute cette technologie puissante est logée dans un nouveau design pour la série Helios, avec un châssis noir mat simplifié aux bords nets et aux rebords plus fins. Plusieurs ports sont situés à l'arrière de l'ordinateur portable avec une barre de lumière RVB personnalisable qui court le long du haut des évents arrière.



Le nouveau design est complété par un clavier rétroéclairé par mini-LED avec une course des touches de 1,8 mm et un retournement des touches N anti-ghosting. Le clavier rétroéclairé RVB par touche a été redessiné pour offrir des couleurs uniformes et lumineuses (avec moins de halo) et des effets d'éclairage dynamiques et fluides, tout en consommant moins d'énergie et en évacuant efficacement la chaleur grâce à un module de rétroéclairage spécialement conçu.



La nouvelle touche Mode dédiée permet de changer instantanément de mode pour améliorer les performances de jeu, tandis que la touche PredatorSense facilite l'ouverture rapide de l'application. Les utilisateurs peuvent également utiliser PredatorSense pour activer l'éclairage Predator Pulsar afin de personnaliser davantage le rétroéclairage RVB de chaque touche de leur clavier. En outre, le centre de contrôle des jeux d'Acer, PredatorSense, a été mis à jour à la version 4.0 et offre un design plus robuste qui facilite le contrôle des paramètres du système et la surveillance, tandis que la nouvelle fonction Scenario Manager permet la création de profils personnels pour différentes configurations de jeu.



Les joueurs restent entièrement connectés puisque les ordinateurs portables Predator sont équipés du contrôleur Ethernet Intel Killer E2600, de la prise en charge de la bande de fréquence Intel Killer Wi-Fi 6E AX1675 pour un jeu rapide et fluide. Les ordinateurs portables de jeu couvrent une gamme complète de périphériques avec des ports USB 3.2 Gen2, y compris un HDMI 2.1, deux USB Type-C Thunderbolt 4 qui prennent en charge la livraison de puissance, et un lecteur de carte Micro SD. Les ordinateurs portables Predator Helios 16 et Predator Helios 18 comprennent également un mois de Xbox Game Pass ou PC Game Pass, donnant accès à des centaines de jeux PC de haute qualité.



Moniteurs de jeu Predator X45 et X27U











Les nouveaux moniteurs de jeu Acer de la marque Predator, le Predator X45 et le Predator X27U, sont dotés d'écrans OLED et de performances ultra-rapides qui plairont aux joueurs les plus acharnés. Le Predator X45 de 45 pouces UWQHD (3440x1440) est un moniteur incurvé 800R avec un cadre ultra-large et étroit qui élargit le champ de vision et renforce l'immersion dans le jeu. Il prend également en charge 98,5 % de la gamme de couleurs DCI-P3 pour des images d'un réalisme saisissant.



Équipé de ports DisplayPort 1.4 et de deux ports HDMI 2.0, il est compatible avec les PC et les consoles et est également certifié TÜV Rheinland EyeSafe. La dalle OLED du Predator X45 avec HDR10 et une luminosité maximale de 1000 nits produisent un excellent contraste pour des images plus détaillées, tandis que son classement UGR<22 permet de jouer sans reflets dans des conditions de forte luminosité. Un support métallique réglable doté d'une base métallique élégante, mais robuste, permet de maintenir le grand moniteur stable tout au long du jeu.



La dalle plate WQHD (2560x1440) de 27 pouces du Predator X27U avec une couverture DCI-P3 de 98,5 % est idéale pour les joueurs professionnels qui recherchent une machine fiable et puissante pour une utilisation quotidienne. Le moniteur certifié TÜV Rheinland EyeSafe tire également parti d'une luminosité maximale de 1000 nits et des capacités HDR10 pour offrir des visuels étonnants et réalistes.



Le Predator X45 et le Predator X27U ont tous deux des taux de rafraîchissement très rapides de 240 Hz et un temps de réponse des pixels de 0,01 ms, combinés à la technologie AMD FreeSync Premium pour offrir un gameplay incroyablement fluide. Ils disposent également d'un commutateur KVM qui permet de passer sans effort d'un ordinateur de bureau à un ordinateur portable sans avoir à changer de clavier et de souris. En outre, un hub USB avec USB Type-C permet d'accueillir facilement les gadgets et autres périphériques.



Disponibilité et Prix



- Le Predator Helios 16 (PH16-71) sera disponible en Amérique du Nord en mars 2023, à partir de 1 649.99 Dollars.

- La Predator Helios 18 (PH18-71) sera disponible en Amérique du Nord en avril 2023, à partir de 1 699 Dollars.

- Le Predator X45 sera disponible en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2023, à partir de 1 699 Dollars, en EMEA au deuxième trimestre 2023, à partir de 1 799 euros.

- Le Predator X27U sera disponible en Amérique du Nord au deuxième trimestre 2023, à partir de 1 099 Dollars, dans la région EMEA au deuxième trimestre 2023, à partir de 1 099 euros.



Les spécifications exactes, les prix et la disponibilité de ces nouveaux produits peuvent varier selon les régions.



TECHPOWERUP