MSI annonce la série personnalisée NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti.



En tant que marque leader dans le domaine du matériel True Gaming, MSI est fier d'annoncer la nouvelle gamme de cartes graphiques alimentées par le processeur graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti récemment annoncé. Une gamme comprenant les séries SUPRIM, GAMING TRIO et VENTUS réunit les dernières technologies graphiques, une conception de circuits imprimés haute performance et un refroidissement avancé. Les cartes qui en résultent sont parfaitement réglées pour maintenir des températures basses tout en restant pratiquement silencieuses et en offrant des performances optimales sous la limite de puissance par défaut, avec un accent mis sur l'obtention d'une meilleure efficacité.



SUPRIM Séries







Les cartes de la série SUPRIM sont conçues pour la performance, l'efficacité et le prestige. Le modèle basé sur la GeForce RTX 4070 Ti est refroidi par le système de refroidissement par air le plus avancé de MSI, le TRI FROZR 3S, la chaleur est efficacement dissipée des composants critiques de la carte grâce au TORX FAN 5.0, jusqu'à 7 Core Pipes, une plaque de base massive en cuivre nickelé et la technologie Airflow Control avec les nouvelles arêtes Wave-curved 3.0 et les ailettes anti-grade.



L'aluminium brossé sur l'extérieur du refroidisseur et la plaque arrière confèrent une esthétique blindée tout en renforçant la longueur de la carte. Le double BIOS permet aux utilisateurs de basculer facilement entre le mode Silencieux pour un faible niveau sonore et le mode Gaming pour des performances supplémentaires. Le flux lumineux RGB Mystic Light, avec ses millions de couleurs et ses options d'éclairage dynamique personnalisables, éblouira les spectateurs.



GAMING TRIO Séries







Le GAMING TRIO a été rafraîchi avec un nouveau look familier tout en conservant le même équilibre entre performance, refroidissement et faible bruit auquel les joueurs font confiance. Le nouveau design TORX Fan 5.0, avec des paires de trois pales de ventilateur reliées entre elles par un lien extérieur, forme un rebord qui concentre le flux d'air dans le système de refroidissement TRI FROZR 3 mis à jour. Les modèles basés sur la RTX 4070 Ti présentent la plaque de base en cuivre nickelé éprouvée et jusqu'à 6 tubes au cœur du dissipateur thermique pour dissiper efficacement la chaleur.



La nouvelle série GAMING TRIO est également équipée du Dual BIOS, les utilisateurs peuvent rapidement opter pour un faible niveau de bruit ou pour plus de performances en appuyant sur un bouton. Une plaque arrière en métal brossé avec un design fluide renforce la carte graphique, tout en assurant un refroidissement passif grâce à l'utilisation de coussinets thermiques. Mystic Light orne l'extérieur de la carte graphique, illuminant la couleur en synchronisation avec le reste du PC grâce à Mystic Light Sync et Ambient Link.



VENTUS Séries







La populaire série VENTUS est de retour, désormais équipée de trois des ventilateurs TORX 4.0 primés. Incarnation d'une philosophie de conception spartiate sans fioritures, les cartes VENTUS conservent l'essentiel pour accomplir toute tâche. Un système de refroidissement robuste, une plaque arrière en aluminium brossé et une esthétique bien équilibrée font que cette carte graphique convient à n'importe quelle construction.



Support logiciel

MSI AFTERBURNER



MSI Afterburner est le logiciel d'overclocking de carte graphique le plus reconnu et le plus utilisé au monde. Il offre un contrôle total de la carte graphique et permet aux utilisateurs de surveiller les principales mesures du système en temps réel. Afterburner offre une augmentation gratuite des performances pour une expérience de jeu fluide grâce à des FPS plus élevées.



MSI CENTER



La suite logicielle exclusive MSI Center dynamise l'expérience utilisateur grâce à des utilitaires faciles à utiliser. Par exemple, en proposant quelques catégories contenant des ensembles de fonctionnalités qu'il est recommandé d'installer.



Voici les fiches techniques :







Disponibilité



Les nouvelles cartes de la série MSI GeForce RTX 4070 Ti devraient être disponibles à partir du 5 janvier 2023.



