[CES 2023] Conçu pour la victoire, le sommet AORUS de Starfleet est arrivé.



GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd, première marque de PC au monde, est fière de présenter des ordinateurs portables de jeu équipés de processeurs Intel HX et H Core de 13e génération et des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX 40 au CES 2023. Les GPU NVIDIA GeForce RTX 40 équipent les ordinateurs portables les plus rapides du monde pour les joueurs et les créateurs.



Construits avec l'architecture ultra-efficace NVIDIA Ada Lovelace, les GPU de la série RTX 40 font un bond en avant dans les performances avec le DLSS 3 alimenté par l'IA et permettent de créer des mondes virtuels réalistes avec le ray tracing complet. De plus, la suite de technologies Max-Q optimise les performances du système, la puissance, l'autonomie de la batterie et l'acoustique pour une efficacité maximale. Tout en offrant des performances de pointe, les ordinateurs portables aux contours nets sont également dotés de fonctionnalités variées pour satisfaire les besoins diversifiés en matière de jeu et de divertissement.







Parmi eux, les produits de la série de jeux professionnels AORUS, AORUS 17X et AORUS 15X, sont tous deux équipés de spécifications matérielles de premier ordre et possèdent des performances informatiques puissantes qui permettent aux joueurs de poursuivre une vitesse extrême. Alors que AORUS 17 et AORUS 15 sont les meilleurs choix portables avec des performances supérieures pour les joueurs recherchant le divertissement et les jeux occasionnels, AORUS 16 est appliqué avec un tout nouveau design d'ordinateur portable qui offre un divertissement complet.



Et pour le dernier ordinateur portable de jeu AORUS 17H, les meilleures performances, la légèreté et la taille fine sont toutes combinées. Tous les modèles d'ordinateurs portables seront annoncés au CES 2023, dévoilant les chefs-d'œuvre sans précédent que tous les joueurs attendent avec impatience.







AORUS 17X/15X - L'ordinateur portable de jeu phare créé avec un savoir-faire remarquable



AORUS 17X et AORUS 15X, les ordinateurs portables de jeu aux performances ultimes créés dans un esprit artisanal, sont les premiers à apparaître sur scène. Le design unique a été inspiré par les vaisseaux spatiaux explorant l'univers, et la technologie de barre lumineuse RGB Fusion a été introduite pour fournir une ambiance de jeu personnalisable. En outre, une technologie précise de fraisage CNC est appliquée pendant la production, sculptant le look parfait d'un rêve de joueur.



La mémoire DDR5-5600, qui est la spécification la plus élevée sur le marché actuel, peut libérer des fonctionnalités de premier ordre pendant les processus informatiques lourds. L'AORUS 17X est taillé sur mesure pour les passionnés de jeux qui sont impatients de démontrer leurs compétences avec les meilleures spécifications, y compris les processeurs Intel i9-13950HX et la NVIDIA GeForce RTX 4090 avec une TGP maximale de 175 W, ce qui confère aux modèles phares une domination révolutionnaire.



L'introduction de l'Advanced Optimus : DDS permet aux ordinateurs portables de changer de mode de sortie sans aucun réglage supplémentaire, ce qui améliore considérablement les performances de jeu. Le WINDFORCE Infinity a évolué une fois de plus pour atteindre une capacité supérieure de dissipation de la chaleur. Cette année, il est associé à une chambre à vapeur entièrement recouverte et à quatre jeux de puissants ventilateurs de refroidissement dotés de pales extrêmement fines de seulement 0,2 mm, ce qui améliore l'efficacité du refroidissement de 35 %.



L'adoption d'un matériau à haute conductivité thermique à changement de phase permet à l'ordinateur portable de maximiser les performances du CPU et du GPU dans un corps mince, en maintenant un contrôle approprié de la température et un état de sortie optimal. Grâce à l'équilibre parfait entre les performances et la dissipation de la chaleur, les joueurs pourront dominer tous les champs de bataille. Comme AORUS 17X et AORUS 15X ont des performances ultimes, une technologie de dissipation de chaleur inégalée, et des boîtiers minces mais solides conçus avec un esprit artisanal, ils sont certainement le premier choix luxueux des joueurs.



AORUS 17/AORUS 16/AORUS 15 Portables de jeu ultra-portables à hautes performances



La grande portabilité des ordinateurs portables n'entame pas leur potentiel infini, car les corps ultra-minces des AORUS 17 et AORUS 15 ont des capacités de performance exceptionnelles et puissantes. L'AORUS 16, récemment lancé, est un tout nouveau choix d'ordinateur portable 16" pour les joueurs. Son écran large adopte un golden ratio 16:10 pour présenter un affichage exceptionnel maîtrisant à la fois le confort et l'esthétique, élevant l'expérience d'extension visuelle.



Ces trois ordinateurs portables sont équipés de processeurs Intel Core i7 de 13e génération et des derniers GPU NVIDIA GeForce RTX 40, ce qui permet aux joueurs de profiter de jeux épiques de niveau triple A partout et à tout moment. La résolution QHD (1440p) la plus élevée et le taux de rafraîchissement élevé des écrans offrent les moindres détails visuels exquis sans perdre la fluidité du beurre, et les joueurs peuvent profiter simultanément de la haute résolution et du taux de rafraîchissement élevé.



Tous les écrans de la série AORUS ont passé avec succès la certification TÜV Rheinland, qui comprend une série de tests rigoureux garantissant la faible émission de lumière bleue du produit et l'absence de scintillement. La fonction AI Eyecare développée par l'équipe logicielle de GIGABYTE est également introduite.



En fonction de l'éclairage de l'environnement, elle peut ajuster en temps voulu la luminosité de l'écran, offrant ainsi aux joueurs les meilleurs visuels pour le confort des yeux. Les écrans sont également capables d'offrir jusqu'à 100 % de la gamme de couleurs DCI-P3 aux normes cinématographiques, présentant ainsi toutes les couleurs avec précision. Avec des performances puissantes et une présentation visuelle magnifique, et une épaisseur de plus de 20 %, le divertissement haut de gamme est prêt à démarrer à tout moment et en tout lieu.



AORUS 17H - Un classique revisité : L'ordinateur portable de jeu avec lunette ultrafine à 4 côtés



L'AORUS 17H a hérité de l'esprit du design à 4 faces ultra-minces, un écran de 17 pouces dans un portable de presque 15 pouces. Avec un rapport écran-corps élevé de 90%, l'extension visuelle et l'immersion de l'image sont considérablement augmentées. Le corps fin et complet est équipé d'un processeur et d'un processeur graphique de nouvelle génération aux performances supérieures. Les processeurs Intel Core H Series i9 de 13e génération offrent d'excellentes performances, tandis que le GPU NVIDIA GeForce RTX 4090 fait exploser les performances informatiques. De plus, la technologie de refroidissement WINDFORCE Infinity assure un fonctionnement stable tout au long du processus, libérant ainsi des performances 100% next-gen. Quelle que soit l'intensité du champ de bataille dans le jeu, l'ultra-performance de l'AORUS 17H garantira toujours une suprématie absolue.



Pour les joueurs professionnels, l'essence même des ordinateurs portables de jeu est l'équipement de pointe qui leur permet de transmettre leurs mouvements tactiques avec précision et excellence. Les ordinateurs portables de jeu de la série AORUS offrent une structure de clavier à long débat qui donne un retour tactile précis et net, vous permettant de profiter de l'intensité de la bataille. Avec le GIGABYTE Control Center, un logiciel de paramétrage intégré développé pour les joueurs professionnels, toute configuration complexe du système peut être simplifiée en une interface intuitive et pratique, et avec la technologie AI Boost bien pensée, il peut détecter l'état d'utilisation du joueur et optimiser la configuration des performances en conséquence.



En confiant tous les réglages au logiciel intelligent, les joueurs peuvent se concentrer pleinement sur le jeu lui-même. Tous les modèles d'ordinateurs portables sont équipés d'une batterie de grande capacité (99 Wh), ce qui accroît la mobilité et permet une utilisation prolongée. Conçus avec des ports E/S complets, les ordinateurs portables prennent en charge la sortie de trois écrans au maximum. Il n'est plus nécessaire de faire des compromis pour un quelconque équipement, car les périphériques peuvent être étendus à la demande.



Voici les fiches techniques :







Du 5 au 8 janvier 2023, GIGABYTE sera présent au CES 2023 de Las Vegas (#9119 LVCC North Hall), sous le thème " Power of Computing ", pour exposer des serveurs et des solutions de refroidissement HPC, des stations de travail d'entreprise, des plateformes de formation à l'IA, des systèmes de véhicules autonomes, ainsi que des ordinateurs personnels et portables de nouvelle génération.



TECHPOWERUP