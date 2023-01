ASUS dévoile la ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti et la TUF Gaming RTX 4070 Ti.



ASUS annonce aujourd'hui les cartes ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti et TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti, deux cartes graphiques hautes performances prêtes à propulser les plateformes de jeu dans la nouvelle génération. La ROG Strix GeForce RTX 4070 Ti offre des performances de nouvelle génération dans un boîtier légèrement plus petit que ses grandes sœurs, avec tout le style et la substance que les utilisateurs attendent de ROG Strix.







Avec ses 3,15 fentes d'épaisseur et ses 336 mm de long, cette carte offre une grande surface sur son dissipateur MaxContact pour le flux d'air, tout en conservant le dernier design cyberpunk et la structure ultra-rigide de ses grands frères et sœurs. Elle est également équipée de trois nouveaux ventilateurs ASUS Axial-tech à 11 pales, qui peuvent pousser un volume d'air supérieur de 31 % et une pression statique supérieure de 56,3 % à ceux de son prédécesseur ROG Strix GeForce RTX 3080, le tout à une limite de puissance inférieure et avec des niveaux de bruit tout aussi bas. Une plaque arrière massive et ventilée assure un flux d'air supérieur, et la technologie 0dB permet à cette carte d'être totalement silencieuse dans des conditions de travail légères.



Toutes les caractéristiques incontournables de Strix sont également présentes : Choisissez entre les modes performance et silencieux grâce à un commutateur Dual BIOS, connectez les ventilateurs du boîtier du PC à deux connecteurs FanConnect II et éclairez votre environnement avec un anneau de feux arrière ARGB compatible avec Aura Sync. En attendant, une alimentation fiable et une qualité de construction éprouvée, obtenue grâce au processus de fabrication ASUS Auto-Extreme, signifient que cette carte est prête à accompagner les utilisateurs pendant de nombreuses années.



Faites vos preuves avec la GeForce RTX 4070 Ti de TUF Gaming







ASUS propose également une variante TUF Gaming de la GeForce RTX 4070 Ti, équipée du même GPU puissant que la version Strix, mais avec un dissipateur thermique légèrement plus épais et une carte plus courte. Avec 3,25 slots et les nouveaux ventilateurs Axial-tech à 11 pales, les utilisateurs ne manqueront pas de potentiel de refroidissement, tandis que la longueur plus courte de 305 mm offre une plus grande compatibilité avec le boîtier.



Le boîtier unibody moulé sous pression partage la même résistance structurelle que les cartes TUF Gaming GeForce RTX 4080 et 4090, tandis qu'un large évent sur la plaque arrière améliore le flux d'air par rapport aux modèles de la génération précédente. La TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti offre également le commutateur Dual BIOS et un logo TUF ARGB redessiné le long du couvercle pour une touche de flair, ainsi que des condensateurs de qualité militaire et la qualité de fabrication Auto-Extreme pour laquelle toutes les cartes TUF sont connues. Si les utilisateurs veulent une carte durable qui prouvera sa valeur maintes et maintes fois, la GeForce RTX 4070 Ti de TUF Gaming est ferme dans son engagement à la performance de jeu de longue durée.



Exercez votre puissance



Les GeForce RTX 4070 Ti de ROG Strix et TUF Gaming sont des cartes puissantes, qui font un excellent usage de chaque watt qui leur est fourni. Pour tirer le meilleur parti de ces GPU nouvelle génération, les utilisateurs peuvent associer leur nouvelle carte graphique à l'une de nos alimentations premium, comme la ROG Thor 850 W Platinum II, la ROG Strix 850 W Gold Aura Edition ou la ROG Loki SFX-L 850 W Platinum pour les constructions ITX plus compactes. Avec leurs composants de haute qualité, leur fonctionnement silencieux et leur garantie de 10 ans, le PC bénéficiera d'une alimentation stable et fiable pendant des années.



Voici les fiches techniques :







Pas de prix pour le moment.



TECHPOWERUP