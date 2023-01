[CES 2023] ASUS annonce de nouvelles cartes mères Intel Z790, H770 et B760.



ASUS annonce aujourd'hui de nombreuses nouvelles cartes mères pour les processeurs Intel de 12e et 13e génération. En 2022, ASUS a lancé une plateforme de cartes mères Z790 à la pointe de la technologie. Construites pour gérer les processeurs Intel Core de 13e génération les plus puissants, ces cartes répondent aux besoins des passionnés de PC, des overclockers extrêmes, des joueurs exigeants et des créateurs professionnels. Aujourd'hui, ASUS élargit la famille des cartes mères avec de nouveaux modèles Z790 et plusieurs autres options qui utilisent les chipsets H770 et B760. Ces modèles mettent les dernières puces Intel à la portée d'un public plus large que jamais. Dans le haut de gamme, ASUS dévoile les nouvelles cartes mères ROG Strix et ASUS Prime Z790, et aide également les constructeurs à dépasser les frontières avec une large sélection de cartes mères H770 et B760 des familles de produits ROG Strix, TUF Gaming, ProArt et Prime.































En plus des nouvelles options de cartes mères, ASUS lance également une fonction BIOS qui offre aux utilisateurs un moyen facile de libérer la puissance de leur nouveau CPU Intel de 13e génération tout en limitant les températures. Les utilisateurs des cartes ASUS de la dernière génération connaissent peut-être les fonctions ASUS MultiCore Enhancement et ASUS Performance Enhancement. Ces options du BIOS permettaient aux utilisateurs disposant d'un système de refroidissement exceptionnel de faire fonctionner leur CPU au-delà des paramètres d'origine. Maintenant, ASUS ajoute une nouvelle option aux deux menus.



Comme pour les modes existants, les nouvelles options suppriment les limites qui freinent le comportement de boost du CPU, mais elles imposent également une limite de température du CPU de 90°C. Les utilisateurs bénéficient ainsi de performances multicœurs exceptionnelles, mais avec des températures limitées. Même avec la restriction de température, ASUS MultiCore Enhancement et ASUS Performance Enhancement restent des outils puissants pour augmenter les performances.



Les ingénieurs d'ASUS ont testé ces deux paramètres MultiCore Enhancement avec un processeur Intel Core i9-13900K, et ils ont observé que le nouveau paramètre peut réduire les températures du processeur de 10°C tout en offrant des performances largement similaires. Le nouveau mode n'entraîne qu'une baisse de 2,8 % des performances par rapport à la version précédente, tout en offrant un avantage significatif en matière de refroidissement.



Cette nouvelle option ASUS MultiCore Enhancement sera disponible pour les utilisateurs de toutes les cartes mères ASUS Z790 prêtes pour l'overclocking, et l'option similaire ASUS Performance Enhancement fera ses débuts sur les cartes mères ASUS H770 et B760. Les propriétaires actuels pourront accéder à cette nouvelle fonctionnalité par le biais d'une mise à jour du BIOS.



Les cartes mères Z790 sont prêtes pour la bataille



Pour les passionnés à la recherche d'une carte mère bestiale et prête pour l'overclocking, les nouvelles cartes mères ASUS Z790 sont prêtes. Ces cartes haut de gamme aident les utilisateurs à construire la meilleure maison pour leur CPU overclockable de la série K. En tant qu'options de premier plan dans la famille des cartes mères Intel d'ASUS, elles sont dotées d'un grand luxe pour les constructeurs exigeants. Qu'il s'agisse de construire une plate-forme de jeu sans limites, un PC de création de contenu très puissant ou un PC polyvalent prêt à faire face à n'importe quelle charge de travail, il existe une solution de carte mère ASUS Z790.



Deux nouvelles cartes mères ROG Strix Z790 sont prêtes à affronter tous les champs de bataille : la ROG Strix Z790-A Gaming WiFi et la ROG Strix Z790-H Gaming WiFi. La prise en charge de la mémoire DDR5 garantit que le processeur dispose d'une large bande passante, ce qui est parfait pour les dernières puces dotées d'une flotte de cœurs et de threads. Les deux cartes mères disposent d'un emplacement PCIe 5.0 x16, prêt à accueillir les meilleures cartes graphiques d'aujourd'hui et de demain.



Quant à la Prime Z790M-Plus, elle offre un ensemble de caractéristiques convaincantes : un emplacement PCIe 5.0 x16, trois emplacements M.2, un connecteur prêt à accueillir un port Thunderbolt 4 en façade dans les boîtiers compatibles et bien plus encore. Et avec son esthétique intemporelle en noir et blanc et ses détails sur le thème de l'espace, le Prime Z790M-Plus s'intègre parfaitement à tous les composants du marché.



Les nouvelles cartes H770 offrent des caractéristiques haut de gamme à des prix de milieu de gamme



Les nouvelles cartes TUF Gaming H770-Pro WiFi et Prime H770-Plus D4 offrent une quantité abondante de voies PCIe - comparable à ce que les utilisateurs obtiennent avec une carte mère Z790, pour ceux qui n'ont pas besoin d'overclocking pour construire une plate-forme qui répond à leurs besoins.



La TUF Gaming H770-Pro WiFi possède la puissance et les performances fiables nécessaires pour les plateformes de jeu. Il offre un emplacement PCIe 5.0 x16 à large bande passante pour une carte graphique de nouvelle génération, quatre emplacements M.2 intégrés et une multitude de ports USB. Un port Ethernet Intel 2,5 Gbps et une connectivité WiFi 6 assurent une mise en réseau transparente. Et ASUS habille le tout de l'esthétique robuste caractéristique de TUF Gaming.



La DDR5 est la dernière génération de mémoire, et elle offre des avantages significatifs aux utilisateurs de toutes sortes. Mais pour les utilisateurs tentés par les prix abordables de la mémoire DDR4, ASUS propose le Prime H770-Plus D4. Avec ses nombreux emplacements PCIe x16 et M.2, cette carte mère est prête à accueillir une multitude de cartes d'extension et de disques durs.



Les cartes B760 apportent la puissance de la 13ème génération d'Intel aux constructeurs du monde entier



Les cartes mères ASUS de la série B sont synonymes de valeur. En tant que gamme la plus abordable de la série 700 d'ASUS, ces cartes mères s'adressent à un large éventail de personnes, telles que les constructeurs disposant d'un budget limité, les personnes qui ont l'intention d'acheter des processeurs non overclockables, les utilisateurs ayant des besoins en performances plus modestes, ou toute personne qui souhaite simplement assembler un PC fiable et durable sans se ruiner.



Bien que les cartes mères ASUS B760 ne soient pas tout à fait à la hauteur des grosses têtes d'affiche de la famille ROG Maximus Z790, elles constituent des plates-formes performantes et riches en fonctionnalités à part entière. La gamme ASUS B760 continue de surprendre les utilisateurs avec des caractéristiques qui n'apparaissaient auparavant que dans les modèles phares. Que les utilisateurs recherchent une carte de jeu des familles ROG Strix ou TUF Gaming, un modèle ProArt axé sur les créateurs, ou une excellente carte mère ASUS Prime, ils trouveront une valeur incroyable dans la gamme B760.



Peut-être que les utilisateurs sont intrigués par la proposition de valeur des cartes mères ASUS B760, mais ils ont l'intention d'utiliser leur PC principalement pour la création de contenu, et ils aimeraient que leur machine ait l'air d'une pièce. ASUS les invite à jeter un coup d'œil à la ProArt B760-Creator D4. Avec son emplacement PCIe 5.0 x16, ses nombreuses options de stockage et sa connectivité étendue, cette carte mère offre aux concepteurs, cinéastes, ingénieurs et artistes de tous bords une plateforme robuste pour leurs projets. Des finitions sophistiquées et des touches de design élégantes confèrent à la gamme ProArt un air de professionnalisme de grande classe qui ne sera jamais déplacé, que les utilisateurs rencontrent des clients ou suivent leur inspiration.



Voici un héros éprouvé, né et élevé pour être l'épine dorsale d'une construction : la ROG Strix B760-F Gaming WiFi. Avec ses dissipateurs robustes aux accents ROG, son bouclier E/S prémonté et ses dissipateurs M.2 à couverture intégrale, cette carte mère destinée aux jeux est prête à occuper le devant de la scène.



Sa solution d'alimentation robuste, son impressionnant sous-système d'alimentation et son refroidissement complet en font le modèle le plus performant de la gamme ASUS B760. La prise en charge de la DDR5 permet aux nouveaux processeurs Intel de 13e génération de disposer d'une large bande passante mémoire, et un emplacement PCIe 5.0 x16 permet aux utilisateurs de profiter de la puissance d'une carte graphique de pointe.



ASUS s'est surpassé pour faire de la construction avec le ROG Strix B760-F Gaming WiFi un jeu d'enfant. Grâce au bouton Q-Release de l'emplacement PCIe, les utilisateurs pourront sortir rapidement leur carte graphique sans se pincer les doigts. Le système ASUS M.2 Q-Latch garantit que les utilisateurs ne perdront plus jamais une autre petite vis M.2 dans les profondeurs de leur boîtier. Et si quelque chose ne va pas dans le processus de construction, le tableau de diagnostic Q-LED peut faciliter le dépannage.



Pour les joueurs qui ont l'habitude de repousser les limites, les cartes mères ROG Strix de la série A offrent une puissance haut de gamme dans des designs audacieux qui défient les attentes. Les surfaces blanches et argentées brillantes abondent avec la carte mère ROG Strix B760-A Gaming WiFi D4. Associez cette carte mère aux composants ASUS White Edition pour créer un véritable PC de prestige.



Soutenues par des sous-systèmes d'alimentation performants, ces cartes mères ne demandent qu'à accueillir un processeur Intel haut de gamme. Elles offrent un trio d'emplacements M.2 pour les SSD PCIe 4.0 et aident les utilisateurs à atteindre des taux d'images par seconde élevés grâce à un emplacement PCIe 5.0 x16 prêt à accueillir une carte graphique de nouvelle génération.



Pour un nouveau PC de taille idéale, ASUS propose le ROG Strix B760-G Gaming WiFi D4. Les utilisateurs disposent d'un emplacement PCIe 5.0 x16 et d'un emplacement PCIe 4.0 x16 pour les cartes graphiques et les cartes d'extension. Deux emplacements M.2 PCIe 4.0 permettent aux utilisateurs de créer une matrice de stockage spacieuse et rapide pour leur bibliothèque de jeux. Un port Ethernet Intel 2,5 Gb fournit une passerelle à large bande passante pour les jeux en ligne, tandis qu'une radio Intel WiFi 6E offre une connectivité sans fil pratique.



Si les utilisateurs désirent la compacité d'une carte mère Mini-ITX pour répondre à leurs besoins, ASUS propose également la ROG Strix B760-I Gaming WiFi. La plupart des gens pourraient tenir ce modèle confortablement dans la paume d'une main, mais cette carte exploite une puissance brute. Donnez à cette carte mère un puissant processeur Intel de 13e génération, une paire de bâtons DDR5 à large bande passante, deux SSD PCIe 4.0 rapides et une carte graphique de pointe dans son emplacement PCIe 5.0 x16, et vous obtenez un PC de jeu de haut calibre qui rivalisera avec les consoles et les PC de jeu les plus rapides d'aujourd'hui.



Les cartes mères TUF Gaming ont acquis une réputation parmi les joueurs en offrant des performances solides et un fonctionnement fiable à un prix avantageux. ASUS poursuit cette réputation avec trois nouveaux modèles prêts à rendre le jeu sur PC abordable pour un large public.



Pour ceux qui préfèrent le matériel de grande taille, ASUS propose la TUF Gaming B760-Plus WiFi D4. Cette carte mère ATX offre tout ce dont vous avez besoin pour une excellente plate-forme de jeu. Avec un emplacement PCIe 5.0 x16, une radio WiFi 6 et une grande sélection de ports USB, elle est prête pour la bataille. Ceux qui préfèrent une option microATX peuvent vouloir considérer le TUF Gaming B760M-Plus WiFi D4 ou le TUF Gaming B760M-Plus D4. Ces trois options prennent en charge la mémoire vive DDR4, ce qui permet aux utilisateurs d'installer et de faire fonctionner facilement leur prochaine plate-forme de jeu.



ASUS proposera également des cartes mères ATX et microATX B760 dans la série Prime pour les constructeurs polyvalents.



TECHPOWERUP