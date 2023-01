[CES 2023] NVIDIA apporte la RTX 4080 au GeForce NOW.



NVIDIA annonce que GeForce NOW va aller plus loin que la vitesse, en apportant des jeux de classe GeForce RTX 4080 à des milliards d'appareils - disponible exclusivement dans le nouveau niveau d'adhésion haute performance Ultimate. Alimentés par l'architecture NVIDIA Ada Lovelace, les SuperPODs GeForce NOW RTX 4080 mis à niveau fourniront plus de 64 teraflops de puissance graphique à un utilisateur individuel, soit plus de 5 fois celle d'une Xbox Series X et près de 1,75 fois celle des SuperPODs de la génération précédente.







L'abonnement GeForce NOW Ultimate place la barre très haut en matière de cloud gaming, en le rapprochant plus que jamais d'une expérience de jeu locale. Grâce aux performances du GeForce RTX 4080, les membres de l'abonnement Ultimate seront les premiers à découvrir le vrai jeu sur PC : le streaming jusqu'à 240 images par seconde depuis le cloud avec le ray tracing complet et DLSS 3, dans des jeux à succès comme Portal avec RTX. Avec l'ajout de NVIDIA Reflex, GeForce NOW atteint une latence du clic au pixel inférieure à 40 millisecondes, une autre première dans le domaine du cloud gaming.



"L'architecture Ada de NVIDIA représente un grand bond en avant dans la qualité graphique, et grâce à GeForce NOW, nous diffusons une expérience RTX 4080 à plus d'appareils et plus de joueurs que jamais ", a déclaré Jeff Fisher, senior vice président de GeForce chez NVIDIA. "Les membres de GeForce NOW Ultimate disposeront de la technologie et des performances nécessaires pour jouer aux jeux les plus exigeants dans toute leur splendeur en ray-traced ".



Les membres actuels de GeForce NOW RTX 3080 seront immédiatement mis à niveau vers les membres Ultimate et seront parmi les premiers à profiter pleinement des performances du GeForce RTX 4080 dans le cloud lorsque les serveurs commenceront à être déployés à la fin du mois.



Les technologies RTX dans le nuage



Les technologies NVIDIA RTX introduites avec l'adhésion Ultimate propulsent le cloud gaming vers de nouveaux sommets. Le mode NVIDIA Reflex 240-FPS apporte la technologie de frame-pacing au cloud, ce qui permet de rationaliser l'exécution de la simulation, du rendu et de l'encodage du jeu sur le serveur. Lorsqu'il est associé à un moniteur NVIDIA G-SYNC, le GeForce NOW varie pour la première fois le taux de streaming vers le client, fournissant des mises à jour d'images fluides et instantanées sur les écrans des clients dans les jeux équipés de Reflex, ce qui réduit encore la latence totale.



Les technologies RTX de nouvelle génération qui seront intégrées à GeForce NOW comprennent le ray tracing intégral et le DLSS 3, introduits lors du lancement de la série GeForce RTX 40. Elles offrent de superbes graphismes de qualité cinématographique et utilisent l'IA pour maintenir des fréquences d'images fluides.



Les avantages ultimes



Les membres de GeForce NOW Ultimate sont prêts à recevoir trois mises à niveau majeures du streaming. Les nouveaux SuperPODs sont capables d'effectuer un rendu et un streaming jusqu'à 240 fps. Associés à NVIDIA Reflex, les membres auront l'impression de jouer sur un PC de bureau.



Le jeu en 4K passe de la vitesse à la vitesse supérieure avec une mise à niveau de 60 FPS à 120 fps, tandis que les moniteurs ultra-larges seront pris en charge pour la première fois, jusqu'à une résolution de 3 840 x 1 600, y compris de nombreuses variantes populaires telles que 3440 x 1440 et 2560 x 1080.



Les membres Ultimate peuvent profiter de sessions de streaming plus longues, de l'accès le plus rapide aux serveurs de jeu en nuage les plus performants et de paramètres de jeu qui persistent d'une session à l'autre.



Il est temps de jouer le jeu



GeForce NOW a récemment franchi le cap des 1 500 jeux, avec des méga succès de grands éditeurs comme Electronic Arts et Ubisoft, des titres indépendants populaires sur PC comme Valheim et Rust, et plus de 100 des plus grands jeux free-to-play comme Fortnite et Genshin Impact. De nouveaux jeux sortent chaque jeudi GFN, et de nouvelles fonctionnalités comme la synchronisation des comptes Ubisoft permettent aux membres d'accéder instantanément à leurs jeux. Les jeux sont disponibles auprès des plus grandes boutiques de jeux PC, notamment Steam, Epic, Ubisoft et Electronic Arts.



Les membres pourront diffuser en continu sur le service certains des plus grands lancements de jeux PC à venir, à commencer par Portal avec RTX plus tard cette semaine. Revivez le jeu Portal, acclamé par la critique et primé, réimaginé avec le ray tracing complet et des taux de trame plus élevés avec DLSS 3, en streaming depuis le cloud.



Les membres Ultimate verront les performances se multiplier avec DLSS 3 pour Atomic Heart, de Mundfish et Focus Entertainment. Le jeu The Day Before de FNTASTIC et MyTona sera lancé plus tard dans l'année, accéléré par DLSS 3 et doté d'un monde détaillé enrichi de réflexions par traçage de rayons. Jouez avec ou contre vos amis grâce au moteur physique réaliste de Party Animals de Recreate Games et Source Technology.



Le catalogue GeForce NOW comprend un grand nombre des jeux PC les plus populaires, notamment les récentes sorties de Marvel's Midnight Suns, Warhammer 40 000 : Darktide et The Witcher 3 : Wild Hunt Next-Gen Update, ainsi que des titres massifs et gratuits comme Destiny 2, Lost Ark et Apex Legends.



Disponibilité et Prix



L'abonnement GeForce NOW Ultimate est disponible dès aujourd'hui pour les nouveaux utilisateurs, au prix de 19.99 Dollars par mois ou de 99.99 Dollars pour six mois. Les comptes des membres GeForce RTX 3080 ont déjà été convertis à la nouvelle adhésion à leur prix actuel. Les performances améliorées de la GeForce RTX 4080 en streaming à partir des nouveaux SuperPODs seront disponibles en Amérique du Nord et en Europe à partir de la fin du mois, avec un déploiement continu au cours des mois suivants. Les quantités sont limitées.



Les nouveaux clients AT&T Fiber, ainsi que les clients AT&T 5G nouveaux ou existants bénéficiant d'un forfait 5G éligible, peuvent bénéficier d'une adhésion gratuite de six mois à Ultimate.



TECHPOWERUP