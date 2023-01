[CES 2023] MSI dévoile ses dernières cartes mères B760.



L'année dernière, Intel a introduit la plate-forme Z790 sur le marché et a impressionné les joueurs enthousiastes. Cette année, nous nous attendons à l'introduction de la dernière plateforme B760. La nouvelle gamme de cartes mères B760 de MSI va surprendre les utilisateurs grand public, susciter l'intérêt et susciter de nombreuses discussions. Destinées au marché grand public, les cartes mères B760 de MSI ont un design unique et des spécifications très complètes. Voyons un peu plus en détail la plateforme B760.







La plate-forme B760 présente de nombreuses caractéristiques étonnantes, accompagnées des séries MPG, MAG et PRO de MSI. Le choix des utilisateurs grand public - la série MAG comprend les cartes mères TOMAHAWK noires et MORTAR blanches. Les cartes mères de la série MAG de MSI ont adopté un système d'alimentation à 12 rails Duet avec DrMOS 75 A et un PCB à 6 couches avec du cuivre épais de 2oz, ce qui permet de délivrer des courants stables au CPU.



Pour l'expansion, la série MSI MAG prend en charge Lightning Gen 5 PCIe et possède jusqu'à 3 emplacements M.2 Gen4 embarqués. Pour gérer la chaleur générée par les opérations à forte charge, la série MAG est dotée de solutions thermiques haut de gamme, notamment un design tout en aluminium et un dissipateur thermique étendu. Les emplacements M.2 sont également recouverts de M.2 Shield Frozr.



La série PRO conserve un design linéaire d'une manière discrète. Le motif uni peut s'harmoniser parfaitement avec votre bureau ou votre studio. Les spécifications standard des cartes mères de la série MSI PRO sont capables de répondre aux besoins des entreprises. Les cartes mères MSI PRO sont dotées d'un système d'alimentation à 12 rails Duet et prennent en charge Lightning Gen4 PCIe et M.2. Grâce à l'Extended Heatsink Design et au M.2 Shield Frozr, la surchauffe ne sera jamais un problème.



Pour les amateurs d'ITX en pleine croissance, nous avons le MPG B760I EDGE WIFI DDR4. Le dissipateur thermique en aluminium blanc argenté attire l'attention au premier coup d'œil. Avec ses 8 phases directes avec DrMOS 90 A et son PCB 8 couches avec cuivre épais de 2 oz, la carte mère fait ressortir la véritable puissance des processeurs Intel Core de 13e génération. Elle prend en charge le dernier PCIe Lightning Gen5 et possède 2 emplacements M.2 embarqués qui offrent une grande capacité d'extension.



Les cartes mères MSI B760 ne sont pas les seules à être étonnantes. La gamme de cartes mères MSI B760 offre aux clients des options DDR4 et DDR5. Toutes les cartes mères Wi-Fi prennent en charge les dernières technologies Intel Wi-Fi 6E et 2.5G LAN pour vous permettre de profiter d'une expérience réseau à haut débit. En outre, les cartes mères MSI B760 sont dotées d'un bouclier IO préinstallé et de clips EZ M.2 pour faciliter la construction de PC.



Les cartes mères MSI B760 seront présentées sur le stand MSI (The Venetian / Veronese #2402-2406) lors du CES 2023. Pour sa première apparition au salon CES physique depuis trois ans, MSI présentera non seulement les dernières cartes mères de la série B760 et les derniers modèles de PC, mais aussi les lauréats des prix du CES, notamment le MEG Z790 GODLIKE, un modèle de PC à refroidissement liquide personnalisé, un nouveau modèle de PC à thème blanc et le dernier SSD PCIe 5.0 pour créer des expériences entièrement nouvelles du 5 au 9 janvier.



TECHPOWERUP