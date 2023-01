Zotac publie les détails de trois cartes graphiques Nvidia GeForce RTX 4070 Ti.



Certaines des cartes graphiques RTX 4070 Ti de Zotac voient leurs spécifications fuiter. La carte graphique est une réplique de la RTX 4080 12GB de Nvidia, annoncée mais jamais commercialisée. Mardi, Nvidia devrait annoncer la RTX 4070 Ti.



















Zotac a publié des informations sur trois cartes graphiques RTX 4070 Ti distinctes. Les détails et les photos de la Zotac AMP Extreme AIRO, Apocalypse OC et X-Gaming sont abordés, seule la première voyant une sortie mondiale. Chacune des trois variantes dispose d'un connecteur haute puissance de 12 volts et d'un système de refroidissement à trois ventilateurs. ZOTAC prévoit de sortir pas moins de cinq variantes distinctes de la RTX 4070 Ti.



