Genesis dévoile le boîtier Irid 505F avec des ventilateurs Oxal 120.



Genesis vient d'ajouter un nouveau boîtier PC, l'Irid 505F, à son portefeuille. Le modèle est basé sur le design existant de l'Irid 505 v2 avec des modifications, par exemple de nouveaux ventilateurs Oxal 120. Le boîtier Genesis Irid 505F comprend pas moins de cinq ventilateurs Genesis Oxal 120 mm installés, avec un régime maximal de 1300 tr/min. De plus, par rapport au modèle Irid 505 existant, le nouveau produit est équipé d'un filet frontal plus épais avec des ouvertures de <0,8 mm. Celles-ci sont plus petites que dans les filtres anti-poussière standard, ce qui se traduit par un meilleur filtrage.























L'Irid 505F se targue d'une meilleure efficacité de ventilation, offrant un excellent refroidissement pour les composants dont la puissance absorbée est supérieure à 500 W. L'ensemble comprend également deux splitters pour une distribution de l'alimentation plus petite pour les prises FAN de la carte mère.



Spécifications techniques du Genesis Irid 505F :



- Type de boîtier : Midi Tower,

- Standard de carte mère : ATX, micro-ATX, Mini-ITX,

- Standard d'alimentation compatible : ATX,

- Placement de l'alimentation : Bas,

- Longueur maximale de l'alimentation [mm] : 190 mm,

- Hauteur maximale de refroidissement du CPU [mm] : 165 mm,

- Longueur maximale du GPU [mm] : 380 mm,

- Panneau E/S : Mini Jack x2, USB Typ-A 2.0 x2, USB Typ-A 3.0 x2,

- Type de panneau latéral : Verre trempé,

- Type de panneau frontal : Perforé,

- Ventilateurs installés : 5x Genesis Oxal 120 mm,

- Nombre maximal de ventilateurs : 6,

- Capacité de montage des ventilateurs - haut : 2x 120 mm, 2x 140 mm,

- Capacité de montage des ventilateurs - avant : 3x 120 mm, 2x 140 mm,

- Capacité de montage des ventilateurs - arrière : 1x 120 mm,

- Capacité de refroidissement par eau (AIO) : Oui,

- Capacité de refroidissement par liquide - haut : 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm,

- Capacité de refroidissement liquide - avant : 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm,

- Capacité de refroidissement liquide - arrière : 120 mm,

- Emplacements pour cartes d'extension : 8,

- Capacité des lecteurs 2,5" (SSD/HDD) : 7,

- Capacité de disque de 3,5" (SSD/HDD) : 2,

- Chambre d'alimentation : Oui,

- Protection : Filtres anti-poussière,

- Inclus dans le kit : Manuel d'installation, jeu de composants de montage, répartiteurs,

- Matériau : ABS, acier, verre trempé,

- Couleur : Noir,

- Longueur [mm] : 447 mm,

- Largeur [mm] : 220 mm,

- Hauteur [mm] : 510 mm,

- Poids [kg] : 6,5 kg.



Disponibilité et Prix



Pas de date pour le moment. Le prix du Genesis Irid 505F est de : 74.99 Dollars.



TECHPOWERUP