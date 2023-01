[CES 2023] Samsung Electronics dévoile ses nouvelles gammes de moniteurs Odyssey, ViewFinity et Smart au CES, ainsi que le premier moniteur DP 2.1 7 680 x 2 160 au monde.



Samsung Electronics a annoncé aujourd'hui que la société allait introduire de nouveaux modèles dans sa gamme de moniteurs, étendant ainsi son leadership en matière d'affichage visuel pour les utilisateurs. Les nouvelles offres dans les gammes Odyssey, ViewFinity et Smart Monitor au CES 2023 offriront une qualité d'image inégalée et une gamme de fonctions innovantes pour les personnes qui cherchent à travailler, jouer et vivre à travers l'affichage de leur moniteur. Samsung révolutionne la catégorie des écrans ultra-larges en lançant l'Odyssey Neo G9, le premier moniteur unique au monde doté d'une double résolution ultra-haute définition. Cette innovation témoigne de la position de leader de Samsung dans le secteur, qui offre l'expérience de jeu la plus immersive et la plus réaliste disponible sur le marché.



"Nous présentons l'avenir des moniteurs de jeu avec notre Odyssey Neo G9, rendant chaque jeu plus réaliste grâce à des fonctionnalités innovantes et une qualité d'image à une nouvelle échelle", a déclaré Hoon Chung, vice-président exécutif de Visual Display Business chez Samsung Electronics. "Le CES est l'endroit idéal pour présenter nos innovations qui peuvent faire passer les joueurs, mais aussi les graphistes ou les fans de télévision au niveau supérieur tout en offrant des expériences personnalisées à travers une gamme d'applications intelligentes intégrées."



Odyssey Neo G9 : le premier moniteur de jeu UHD double au monde







Le moniteur de jeu Samsung Odyssey Neo G9 (nom de modèle : G95NC) permet aux joueurs de voir de nouveaux niveaux de détails avec un champ de vision inégalé. Ce moniteur de jeu offre pour la première fois une résolution de 7 680×2 160 et un rapport d'aspect de 32:9 dans un seul écran.



Son écran incurvé 1000R de 57 pouces utilise la technologie mini LED quantique avec la spécification VESA Display HDR 1000 pour offrir une imagerie supérieure dans tout environnement de jeu, des ombres aux scènes lumineuses. L'affichage mat réduit la réflexion de la lumière sur l'écran, minimisant ainsi les distractions pendant les sessions de jeu les plus intenses.



Il bénéficie également du premier support DisplayPort 2.1 au monde, qui transfère les données environ deux fois plus vite que le DisplayPort 1.4 utilisé précédemment. En outre, le nouveau DP 2.1 permet la compression des flux d'affichage (DSC), une norme industrielle sans perte, pour transmettre les informations sans distorsion.



L'Odyssey Neo G9 prend également en charge un taux de rafraîchissement de 240 Hz afin que les joueurs ne manquent rien pendant les parties rapides.



Odyssey OLED G9 : des blancs plus éclatants, des noirs plus profonds et un contraste des couleurs quasi infini







L'Odyssey OLED G9 (numéro de modèle : G95SC) est le dernier né de la gamme Odyssey. Il est doté d'un double écran quadruple HD 49" 1800R incurvé avec un rapport 32:9. Son éclairage OLED à technologie à points quantiques est contrôlé pixel par pixel, ce qui permet un rapport de contraste des couleurs quasi infini.



L'écran OLED illumine chaque pixel séparément et ne dépend pas d'un rétroéclairage, ce qui permet d'obtenir un rapport de contraste dynamique de 1 000 000:1 tout en offrant un véritable RVB et un véritable noir sans filtre de couleur.



Pour un gameplay fluide, l'Odyssey OLED G9 dispose également d'un temps de réponse de 0,1 ms et d'un taux de rafraîchissement de 240 Hz pour éliminer les décalages et les sauts.



L'Odyssey OLED G9 utilise également des applications de partenaires tels que Prime Video, Netflix et YouTube grâce au Smart Hub, qui permet aux utilisateurs de profiter de divers contenus over-the-top à l'aide d'une connexion Internet sans avoir besoin d'un PC.



Il est également équipé de Samsung Gaming Hub, une plateforme de streaming de jeux tout-en-un qui permet aux joueurs de découvrir et de jouer à des jeux dans le cloud de partenaires tels que Xbox et NVIDIA GeForce Now sans avoir besoin d'une console ou de télécharger des jeux.



ViewFinity S9 : étalonnage intelligent des couleurs conçu pour les professionnels de la création







Le ViewFinity S9 (numéro de modèle : S90PC) est le dernier né de la gamme de moniteurs Samsung. Il présente pour la première fois un écran 5K de 27 pouces et est optimisé pour les professionnels créatifs tels que les graphistes et les photographes. Sa résolution de 5 120 x 2 880, associée à sa large gamme de couleurs de 99 % DCI-P3, permet d'obtenir des détails nets et fidèles, et sa précision chromatique moyenne Delta E ≦21 produit également une représentation claire et précise des couleurs, même dans des environnements visuels compliqués ou nuancés.



Le moteur d'étalonnage des couleurs intégré au moniteur garantit la précision des couleurs et de la luminosité de l'écran, ce qui permet aux utilisateurs de régler la balance des blancs, le gamma et l'équilibre des couleurs RVB pour une précision parfaite avec leurs smartphones grâce à l'application Samsung Smart Calibration. L'affichage mat limite la réflexion de la lumière et les reflets pour minimiser les distractions pendant le travail.



Les utilisateurs peuvent connecter des appareils photo et d'autres périphériques au moniteur via des connexions USB-C et Thunderbolt 4 pour transférer facilement des fichiers gigantesques de vidéos haute résolution ou d'autres ensembles de données volumineux depuis des périphériques de stockage vers leur PC. La série ViewFinity S9 est équipée d'une caméra SlimFit 4K et prend en charge la vidéoconférence native via des apps telles que Google Meet qui sont incluses dans le Samsung Smart Hub.



Smart Monitor M8 : Réunir la productivité, le divertissement et la vie personnelle







Le Smart Monitor M8 (numéro de modèle : M80C) présente un design élégant et fin et est désormais disponible dans une nouvelle taille de 27 pouces en plus de la taille existante de 32 pouces, toutes deux avec une résolution 4K. Il est proposé en quatre options de couleur qui permettent à ce moniteur de s'intégrer dans n'importe quelle pièce : Bleu lumière du jour, Vert printemps, Rose coucher de soleil ou Blanc chaud.



Le support réglable en hauteur avec support d'inclinaison offre aux utilisateurs le meilleur angle. L'écran peut désormais pivoter de 90 degrés, ce qui permet aux utilisateurs de visualiser de longs documents avec moins de défilement. Il est également conforme aux normes de compatibilité des supports VESA, ce qui permet de gagner de l'espace et de conserver un environnement sans encombrement.



Le Smart Monitor M8 peut se connecter, contrôler et gérer des centaines d'appareils connectés compatibles via le SmartThings Hub intégré, notamment des lumières, des caméras, des sonnettes, des serrures, des thermostats et bien plus encore. Samsung prévoit d'élargir les choix d'appareils et la convivialité en prenant en charge la fonctionnalité Matter et les normes de la Home Connectivity Alliance à partir de cette année.



La fonctionnalité de contrôle de la souris a été ajoutée à de nombreuses applications over-the-top du Smart Monitor, notamment SmartThings et le Smart Hub, pour un nouveau niveau de contrôle pratique sans télécommande.



Les utilisateurs peuvent utiliser le Smart Monitor M8 pour obtenir un accès instantané à Prime Video, Netflix, YouTube et d'autres services over-the-top via Smart Hub. Ils peuvent également accéder facilement à Samsung Gaming Hub, la plateforme de streaming de jeux tout-en-un.



La nouvelle fonction My Contents fournit aux utilisateurs des informations utiles en un coup d'œil. Lorsque le moniteur est en mode veille et qu'il détecte un smartphone enregistré grâce à la technologie Bluetooth à faible puissance, il affiche à l'écran les photos personnalisées de l'utilisateur, son emploi du temps et bien plus encore. Le moniteur revient en mode veille lorsque le téléphone sort de sa portée.



La caméra SlimFit intégrée au Smart Monitor M8 a été améliorée avec une résolution de 2K et fonctionne avec des applications de vidéoconférence telles que Google Meet.



En outre, le Smart Monitor M8 est également protégé par Samsung Knox Vault, qui crypte les données personnelles et maintient les fichiers et informations stockés isolés du système d'exploitation principal de l'appareil pour le protéger des attaques.



TECHPOWERUP