COOLER MASTER nous propose un nouveau boiter PC : Le Cooler Master Elite 300.



Le Cooler Master Elite 300 est un boîtier PC élégant et design, simple et efficace. Il permet l'assemblage d'une configuration compacte, bien refroidie et parée pour des évolutions futures. Pour ceux qui utilisent un lecteur/graveur DVD, ce boitier Cooler Master Elite 300 dispose d'une baie 5.25".























Grandes prises d'air filtrées



Le panneau avant est doté d'une grande grille d'admission sans restriction pour garantir que le système fonctionne de manière fraîche et efficace.



Versions de panneaux latéraux en verre trempé et en acier



Les utilisateurs peuvent choisir entre le verre trempé et l'acier en fonction de leurs besoins et de leurs préférences.



Options de refroidissement polyvalentes



Prends en charge jusqu'à cinq ventilateurs ainsi que des radiateurs montés à l'avant ou sur le dessus pour garantir que les performances ne sont pas compromises.



Support important, encombrement réduit



Prends en charge les cartes graphiques jusqu'à 345 mm, les refroidisseurs de CPU de 161 mm et les emplacements de plusieurs ventilateurs/radiateurs.



Cage à disque dur (ré)amovible



La cage à disque dur permet aux constructeurs d'installer des disques durs sans outil, et est amovible pour une meilleure compatibilité avec les blocs d'alimentation longs.



Revêtement noir intégral et couvercle de bloc d'alimentation



Laissez votre système se démarquer avec un fond entièrement noir et un couvercle de bloc d'alimentation pour cacher les câbles.



Housse d'alimentation respirante



Le couvercle ventilé du bloc d'alimentation permet d'installer les unités refroidies activement et passivement dans de multiples orientations.



Pour voir la fiche technique : Cliquez ICI.



Pour plus d'informations : Cliquez ICI.



Disponibilité et Prix



Il sera disponible en date du 09 janvier 2023. Le prix sera de : 59.90 euros.



COOLER MASTER