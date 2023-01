AMD publie enfin les drivers RAID pour les Ryzen 7000 et les chipsets 600 Series.







Trois mois après le lancement officiel des processeurs Ryzen 7000 Series (Raphael) basés sur le socket AM5 et sur les chipsets 600 Series (Promontory 21), AMD publie enfin ses premiers drivers RAID pour cette gamme de produits. En réalité, des drivers RAID seuls étaient bien déjà disponibles chez les OEM mais on était tout de même en droit d'attendre un pilote officiel de la part d'AMD qui plus est avec la dernière version du logiciel RAIDXpert2 !







Ces drivers permettent de faire fonctionner le contrôleur de stockage AMD en mode RAID 0, RAID 1 ou RAID 10 que ce soit avec des disques durs SATA ou avec des SSD SATA ou NVMe. D'après les release notes de ce pack RAID 3.12.08.452 (pilote 9.3.2.00158), seuls les chipsets B650, B650E, X670 et X670E sont supportés par ces drivers alors que les produits plus anciens doivent en rester à la version 2.20.19.037 (9.3.0.00296) sortie en novembre 2021 pour Windows 11.



Pourtant, après vérification par nos soins des fichiers INF de ce nouveau pilote 9.3.2, les identifiants matériels des anciens contrôleurs de stockage AMD sont toujours présents ce qui nous fait dire que cette mise à jour peut bien être installée sur les cartes mères AM4 avec des chipsets 300 Series (X370), 400 Series (X470) ou 500 Series (X570). Mais AMD n'a peut-être pas encore testé la bonne compatibilité de ce pilote avec ces chipsets donc prudence...



Plusieurs autres nouveautés : BypassIO, NVMe Passthrough...



Outre le strict support des CPU Ryzen 7000 Series et des chipsets 600 Series, ce pilote RAID 3.12/9.3.2 apporte plusieurs autres améliorations comme de meilleures performances d'entrée/sortie en RAID avec le système d'exploitation Windows 11 22H2 mais aussi une meilleure stabilité en cas de mise en veille S3 ou S4. Des problèmes d'installation de l'OS sur certains SSD SATA ou NVMe ont également été corrigés.



Enfin, AMD annonce avoir ajouté le support de plusieurs nouvelles fonctionnalités dans le pilote 9.3.2 comme la fonction BypassIO qui permet de réduire la surcharge du processeur sur les opérations de lecture. BypassIO est notamment requis sous Windows 11 pour prendre en charge l'API DirectStorage qui autorise un chargement plus rapide des jeux.



Parmi les autres améliorations du pilote AMD RAID 9.3.2, on peut citer le support de la fonction RAID LED Blink qui permet de faire clignoter la LED d'un disque dur ou SSD pour l'identifier facilement dans une grappe ou encore le support de la fonction NVMe Passthrough vers Windows qui permet d'envoyer une commande non standard au SSD c'est à dire une commande non décrite dans les spécifications NVMe.



Pour une configuration AMD, n'oubliez pas également d'installer le pack Chipset Drivers qui contient le reste des pilotes des chipsets et processeurs AMD.



Téléchargement pour Windows 10/11 64 bit (x64)



- Drivers AMD SATA/NVMe RAID 3.12.08.452 WHQL (pilote + utilitaire RAIDXpert2) : Cliquez ICI,

- Drivers AMD SATA/NVMe RAID 9.3.2.00158 WHQL (pilote seul pour installation F6) : Cliquez ICI,

- Drivers AMD Chipset Drivers 4.11.15.342 WHQL : Cliquez ICI.



TOUSLESDRIVERS