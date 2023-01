Le site officiel d'AMD présente la série de mobiles Ryzen 7030.







AMD liste les prochaines séries mobiles Ryzen 7030 et Ryzen PRO 7030 parmi les produits concernés par la vulnérabilité potentielle affectant les CPU AMD.







AMD a déjà confirmé que ses prochains processeurs mobiles de nouvelle génération " Ryzen 7000 " seront constitués de différents modèles utilisant différentes micro-architectures dans la même série, qui seront commercialisés auprès de différents segments de consommateurs.



Alors que la série de processeurs mobiles haut de gamme Ryzen 7000 sera basée sur l'architecture Zen 4, certains modèles seront un rafraîchissement des précédents Zen 3+, Zen3 et Zen 2. Il en va de même pour l'iGPU, avec différents modèles utilisant RDNA 3, RDNA 2 et même RX Vega.



Jusqu'à présent, AMD n'a pas publiquement listé ses processeurs mobiles Ryzen 7000 rafraîchis et basés sur Zen 3, mais certains utilisateurs ont découvert un document couvrant une vulnérabilité pour les attaques Specter Variant 2, AMD listant officiellement les séries mobiles Ryzen 7030 et Ryzen PRO 7030 parmi les produits affectés.







Le troisième chiffre indique l'architecture



Le troisième chiffre du nom indique désormais l'architecture, de Zen 1 à Zen 4 et au-delà, alors que dans le passé, le troisième chiffre indiquait le modèle Ryzen PRO.







La série haut de gamme Ryzen 7040, qui comprend les processeurs Dragon Range HX et Phoenix HS, utilisera les dernières architectures Zen 4 et RDNA 3, la série Ryzen 7035 sera un rafraîchissement " Rembrandt " et utilisera des cœurs Zen3+ et RDNA 2.



La série Ryzen 7030 sera un rafraîchissement " Barcelo " avec Zen 3 et l'ancien iGPU RX Vega, et enfin le segment d'entrée de gamme des processeurs Ryzen 7020 utilisera des cœurs Zen 2 et RDNA 2 pour l'architecture graphique, en fait le site officiel d'AMD liste actuellement les Ryzen 5 7520U et Ryzen 3 7320U comme faisant partie de la prochaine série mobile Ryzen 7000.



La série AMD Ryzen 7030 comprendra les Ryzen 7 7730U, Ryzen 5 7530U et Ryzen 3 7330U, avec un nombre de cœurs de 8, 6 et 4 respectivement et une fréquence de boost maximale de 4,5 GHz. Ces processeurs devraient être dotés de 8 grappes de cœurs RX Vega.



HARDWARENEXUS