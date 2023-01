AMD en difficulté : La Radeon RX 7900 XTX de référence pourrait avoir une chambre à vapeur défectueuse.



Une analyse approfondie effectuée par Roman Hartung de der8auer montre qu'AMD pourrait avoir de sérieux problèmes car le 7900 XTX pourrait avoir une chambre à vapeur défectueuse.







Il y a quelques jours, nous avons rapporté que les propriétaires de l'AMD Radeon RX 7900 XTX sont affectés par un problème causant la température du point chaud du GPU à atteindre 110 degrés Celsius, provoquant un étranglement thermique / downclocking.



Ce problème semble jusqu'à présent n'affecter que les designs de référence MBA (Made-by-AMD), les propriétaires étant frustrés après avoir vu leurs demandes de RMA rejetées par AMD, la réponse de la société indiquant que "les températures sont normales".



Andreas Schilling de hardwareLUXX et Roman Hartung de der8auer ont mené une enquête sur le problème avec l'aide de leurs communautés respectives, vérifiant qu'il y a un écart massif entre la température du GPU et la température du point chaud affectant les cartes MBA, ce qui provoque le problème d'étranglement thermique.



Der8auer : Test approfondi du problème



Dans son enquête initiale, Roman n'a testé qu'une seule carte de référence, et a conclu que le problème pouvait être causé par un certain nombre de choses, comme une mauvaise pression de montage, ou un problème d'étalement de la pâte thermique, mais il est difficile de déterminer la raison exacte avec un échantillon de test aussi limité d'une seule carte.



Cependant, depuis qu'il a posté cette vidéo, des membres de la communauté ont contacté Roman, et il a reçu un total de 48 cas confirmés où la température atteint 110°C, dont 29 avec un montage horizontal et 19 avec un montage vertical. (sérieusement, c'est un nombre inquiétant si l'on considère que les principaux téléspectateurs de Der8auer sont probablement allemands).



Beaucoup de spectateurs touchés par ce problème ont même proposé à Roman d'envoyer leurs cartes pour des tests plus poussés, et il a en fait acheté quatre cartes à ses spectateurs et a décidé de faire un test approfondi pour déterminer ce qui pourrait être à l'origine de ce problème, et sa gravité exacte.



Roman a suivi une méthodologie de test très approfondie, où toutes les cartes ont été testées dans un banc ouvert pendant plus de 10 minutes, en utilisant le logiciel FurMark et Remnant : From the Ashes comme test de jeu.



À partir de là, il a utilisé un processus d'élimination pour trouver la cause du problème. Tout d'abord, en testant les cartes dans une orientation de montage verticale et horizontale, il a constaté que le problème est aggravé surtout dans le scénario horizontal.











Dans la partie supérieure du graphique montrant les températures des points chauds pour les cartes testées, vous pouvez voir que la température atteint 110 degrés en quelques minutes dans le test horizontal, provoquant l'accélération des cartes concernées.







Dans le cas d'un montage vertical, les ventilateurs tournaient généralement entre 1700 et 1800 tr/min, alors que dans le cas d'un montage horizontal, les ventilateurs avaient vraiment du mal à faire baisser la température, et tournaient bien au-delà de 2000 tr/min, une carte tournant même à 2800 tr/min.



Pour éliminer la possibilité que le problème soit causé par la gravité dans le cas d'un montage horizontal, qui tirerait le refroidisseur vers le bas et l'éloignerait du GPU s'il n'y a pas de pression de montage suffisante, Roman a fabriqué un dispositif qui lui a permis d'éliminer les effets de la gravité, mais là encore, cela n'a pas changé les résultats.



Il a même démonté la carte pour déterminer si le problème pouvait être causé par le refroidisseur, qui consiste en une chambre à vapeur responsable du refroidissement du GPU et de la mémoire, et ce que Roman appelle la "plaque centrale" qui est responsable du refroidissement des VRM.



Il a réduit de quelques millimètres les supports du refroidisseur Mid-plate, après avoir théorisé que si les supports ont une hauteur plus que nécessaire, ils pourraient causer le PCB d'avoir un mauvais contact avec le refroidisseur.



Avec les hauteurs ajustées des supports qui sont maintenant plus courts, assembler à nouveau les pièces du refroidisseur résulterait en une énorme quantité de pression de montage, donc si c'était effectivement le coupable pour le problème, nous devrions le voir résolu après cette étape, ce qui n'a pas été le cas, les cartes affectées sont retournées directement à 110 degrés à nouveau dans les deux positions horizontale et verticale.







Pour confirmer cela, il a fait un test de retournement, où il a testé les cartes d'abord dans une position verticale où les températures étaient dans des gammes normales et il n'y avait aucun signe du problème.



Il a retourné les cartes pendant le test en position horizontale, ce qui a fait que la température du point chaud a rapidement atteint 110 degrés, puis il les a retournées à nouveau en position verticale, ce qui n'a pas résolu le problème, la température reste à 110 degrés.











La chambre à vapeur



Le liquide à l'intérieur de la chambre à vapeur passe par un cycle où il absorbe la chaleur du GPU, devient chaud, commence à se vaporiser et se déplace vers la zone froide sous les ailettes, se refroidit, se condense en liquide, et se déplace à nouveau vers la zone près du GPU, puis répète le cycle encore une fois.



Le test de retournement effectué indique qu'il pourrait y avoir un problème empêchant la vapeur de se condenser à nouveau en liquide et de rompre ainsi le cycle de refroidissement. Selon Roman, il y a un certain nombre de choses qui pourraient causer cela, comme l'utilisation de la mauvaise pression à l'intérieur de la chambre, la quantité de liquide à l'intérieur, ou il pourrait s'agir d'une défaillance de conception mécanique de la chambre de vapeur elle-même.



L'ironie de la situation, c'est que pendant les problèmes de fusion du connecteur d'alimentation 12VHPWR de Nvidia, les dirigeants d'AMD se sont moqués de Nvidia en recommandant le 7900 XTX comme l'option la plus sûre. Sasa Marinkovic, le directeur principal du marketing des jeux chez AMD, a tweeté "Stay safe this holiday season" avec une image du connecteur double à 8 broches du RX 7900 XTX.







Dans une déclaration précédente, AMD a révélé qu'elle était au courant du problème de température du point chaud qui provoque l'étranglement thermique des modèles de référence RX 7900 XTX, et que le problème est examiné par son équipe GPU.



Gardez à l'esprit que ce problème n'affecte pas seulement les modèles de référence d'AMD, il affecte potentiellement toute autre société partenaire qui utilise le design MBA lui-même.



Il serait intéressant de voir quelle voie AMD prend exactement pour remédier à cette situation, mais à ce stade, même le rappel des modèles MBA ne serait pas une surprise si l'on considère que le problème affecte potentiellement des milliers de clients.



L'explication en vidéo : Cliquez ICI.



HARDWARENEXUS