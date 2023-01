Les benchmarks officiels de la NVIDIA RTX 4070 Ti sont dévoilés.



La NVIDIA RTX 4070 Ti sera lancée le 5 juin pour un prix de vente conseillé de 799 $ (ce qui sera interprété de manière approximative par les AIC étant donné que la société ne prépare pas d'édition Founder's Edition pour cette carte et que seuls les modèles personnalisés seront commercialisés). Videocardz l'a fait encore une fois et a divulgué les chiffres officiels de performance de la RTX 4070 Ti - bien que nous ayons déjà eu une idée exceptionnellement bonne des diapositives officielles de NVIDIA de la même carte quand elle a été lancée comme la RTX 4080 12 GB.







La RTX 4070 Ti obtient 11258 points en TimeSpy Extreme (4K) et 13698 points en FireStrike Ultra (4K)



En bref, la RTX 4070 Ti est à peu près aussi rapide que la NVIDIA RTX 3090 Ti d'ancienne génération. Dans les jeux, la RTX 4070 Ti est juste à côté de la RTX 3090 Ti et dans les applications de rendu comme Octanebench, elle est en fait légèrement plus rapide. Le prix de vente conseillé officiel de la carte est de 799 $, soit 1200 $ de moins que le prix de vente conseillé de la RTX 3090 Ti, qui est de 1999 $.



Bien que les performances soient similaires, il convient de noter que la RTX 3090 Ti disposait de 24 Go de VRAM alors que la RTX 4070 Ti n'en a que 12.



La répartition complète des scores et leurs positions relatives, avec l'aimable autorisation de Videocardz, est donnée ci-dessous :







La NVIDIA RTX 4070 Ti aura 7680 cœurs CUDA cadencés à 2,61 GHz et alimentés par 12 Go de mémoire GDDR6X. Cela signifie que l'on peut s'attendre à un débit FP32 théorique de 40,01 TFLOPs. Il est intéressant de noter que ces benchmarks officiels montrent que la RTX 4070 Ti sera officiellement légèrement moins puissante que la Radeon RX 7900 XT, dont le prix de vente conseillé est de 899 $. Il s'agit donc pour NVIDIA d'abaisser le prix de son concurrent Radeon en l'orientant vers ce qui est essentiellement le nouveau segment de marché grand public.







Alors que la RTX 4090 s'est vendue comme des petits pains chauds compte tenu de la proposition de valeur qu'elle offrait sur une base de TFLOPs/$, la RTX 4080 ne s'est pas bien vendue du tout compte tenu de son mauvais prix. La RTX 4070 Ti est beaucoup plus proche de la proposition de valeur de la RTX 4090 et devrait également se vendre beaucoup mieux. Ce n'est peut-être pas le prix que les joueurs espéraient, mais il est certainement bien meilleur que ce que nous avons vu sur le marché depuis des années et devrait permettre à NVIDIA et AMD de commencer à renouer avec leur public de base - les joueurs.



WCCFTECH