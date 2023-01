Le détaillant allemand Mindfactory détaille ses ventes AMD, et le Ryzen 5 5600X est quatre fois plus populaire que le Ryzen 5 7600X !

Il fallait s'y attendre, au vu du prix d'une nouvelle configuration à base de Ryzen 7000, beaucoup préfèrent se rabattre sur une mise à niveau de leur configuration actuelle en AM4 et se jettent sur certains modèles de Ryzen 5000. C'est ainsi que le détaillant allemand Mindfactory vient de diffuser il y a environ une semaine, ses ventes de processeurs AMD, et contre toute attente, les Ryzen 5000 ont encore la cote ! Du coup, seuls les Ryzen 9 7950X et Ryzen 7700X se vendent mieux (en ventes quotidiennes) que leurs ancêtres de la précédente génération, et les Ryzen 5 7600X et Ryzen 9 7900X sont par contre bien moins plébiscités que leurs homologues Ryzen 5000. En analysant une image diffusée sur Reddit, le détaillant vend en moyenne 90 processeurs Ryzen 5 5600X par jour, contre seulement 16 processeurs Ryzen 5 7600X, et donc il se vend en gros 6 fois plus de Ryzen 5 5600X que de Ryzen 5 7600X. De la même manière, d’autres valeurs mises à jour sur Reddit révèlent un ratio légèrement inférieur, à hauteur de 4,2 fois à l’avantage de la puce Zen 3. Le Ryzen 9 7900X se vend également moins bien, mais en revanche, les Ryzen 9 7950X et Ryzen 7 7700X, très courtisés pour leurs puissances dans les jeux, ont des ventes quotidiennes légèrement supérieures à leurs homologues Ryzen 5000. Bien que les prix des Ryzen 7000 aient bien diminué depuis leurs lancements, il n'en reste pas moins qu'une plateforme AM5 a un coût qu'il ne faut pas négliger et qui vient donc donner un certain crédit aux puces Ryzen 5000, qui peuvent faire un bel update sur une configuration à base de X570/B550 ou même X470/B450 après une mise à jour du bios. Ceci explique alors l'engouement pour les puces en Ryzen 5000 par de nombreux utilisateurs qui n'ont pas envie de dépenser trop d'argent ou d'avoir un budget conséquent pour une configuration à base de Ryzen 7000 !