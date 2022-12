STALKER 2 : Heart of Chornobyl est de retour avec une superbe bande-annonce.



Après des mois de silence, le développeur de jeux ukrainien GSC Game World a diffusé ce soir une nouvelle bande-annonce de STALKER 2.







Comme vous vous en souvenez peut-être, la sortie de STALKER 2 était initialement prévue pour le 28 avril 2022. En janvier 2022, cependant, les développeurs ont reporté le jeu au 8 décembre 2022 afin de l'améliorer encore dans tous les domaines.



Malheureusement, l'invasion de l'Ukraine par la Russie a mis sur la touche la dernière ligne droite du développement de STALKER 2, car les gens de GSC Game World ont soudainement dû lutter pour leur survie. Le studio a réussi à reprendre le travail environ deux mois plus tard.



STALKER 2 est propulsé par Unreal Engine 5 et sortira l'année prochaine sur PC et Xbox Series S|X, Microsoft ayant apparemment obtenu une exclusivité de trois mois sur ses consoles. STALKER 2 sera également disponible sur Game Pass le premier jour.



Une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



UNE HISTOIRE ÉPIQUE ET NON LINÉAIRE DANS UN MONDE OUVERT SANS FAILLE



Endossez le rôle du harceleur solitaire et explorez un monde ouvert photoréaliste sans couture dans une zone radioactive de 64 km² avec une variété d'environnements qui révèlent une atmosphère post-apocalyptique sous différents angles. Tracez votre chemin à travers la zone pour définir votre destin en choisissant vos voies dans une histoire épique très ramifiée.



UNE VARIÉTÉ D'ENNEMIS ET DES CENTAINES DE COMBINAISONS D'ARMES



Rencontrez des membres de différentes factions, en décidant lequel d'entre eux mérite votre amitié et lequel mérite une balle. Engagez des combats intenses avec une variété d'ennemis qui suivent différentes tactiques pour tenter de vous déjouer. Choisissez vos armes à feu préférées parmi plus de 30 types d'armes avec de nombreuses modifications qui permettent de créer des centaines de combinaisons mortelles distinctives.



MUTANTS LÉGENDAIRES AVEC DIFFÉRENTS MODÈLES DE COMPORTEMENT



Préparez-vous à rencontrer d'horribles créatures mutantes dans STALKER 2 qui tenteront de vous massacrer en suivant différents modèles de comportement. Chaque mutant peut apparaître dans différents sous-types, ce qui rend leur comportement moins prévisible. Le danger vraiment extrême représente des régions avec des repaires avec de nombreux mutants chassant en grands groupes.



ARTEFACTS D'UNE VALEUR INCROYABLE ET ANOMALIES IMPITOYABLES



Les artefacts et les secrets les plus précieux de la Zone sont cachés dans les endroits les plus dangereux. Prenez garde aux anomalies dangereuses et aux archi-anomalies uniques et dévastatrices alors que vous chassez des artefacts de grande valeur disséminés dans la Zone. Oserez-vous dévoiler les mystères de la Zone qui ont coûté la vie à de nombreuses personnes avant vous ?



