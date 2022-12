TECHPOWERUP nous propose le test d'un nouvel écran PC : Le Cooler Master Tempest GP27Q.







Nous n'avons pas eu à attendre longtemps pour que la technologie Mini-LED fasse son chemin des téléviseurs aux moniteurs, et les marques de PC orientées gaming ont déjà commencé à l'implémenter dans leurs produits haut de gamme. En 2022, Cooler Master a présenté deux moniteurs Mini-LED : le Tempest GP27U et le Tempest GP27Q. Tous deux sont des écrans Quantum Dot de 27 pouces avec des panneaux IPS à taux de rafraîchissement élevé, mais la principale différence réside dans leur résolution native. Le Tempest GP27U a une résolution 4K, tandis que le GP27Q, que nous allons examiner ici, a une résolution de 2560x1440. Cela fait du GP27Q une option plus attrayante pour ceux qui veulent le framerate le plus élevé possible ou qui ne disposent pas d'un système de jeu haut de gamme, car la résolution 2560x1440 nécessite beaucoup moins de puissance GPU que la résolution 4K.







Avant de poursuivre, il est important de noter que la mini-LED n'est pas une technologie de panneau d'affichage. Les mini-LED sont de minuscules diodes électroluminescentes, dont la taille est généralement de quelques millimètres, et sont utilisées en réseau pour assurer le rétroéclairage des écrans LCD. L'un des principaux avantages de la technologie Mini-LED est qu'elle permet d'obtenir des taux de contraste plus élevés et des couleurs plus vives que les écrans LCD traditionnels. En effet, la taille réduite des mini-LED permet un contrôle plus précis de l'intensité du rétroéclairage, qui est divisé en 576 zones de gradation locales dans le cas du Cooler Master Tempest GP27Q. Le choix d'un écran Mini-LED présente de nombreux avantages potentiels, tels qu'un taux de contraste très élevé et une luminosité de pointe élevée. En conséquence directe, de tels écrans peuvent offrir une véritable expérience de jeu HDR, contrairement aux moniteurs PC " ordinaires " dépourvus de technologie de gradation locale.



Le système de rétroéclairage Mini-LED est l'un des nombreux arguments de vente du Cooler Master Tempest GP27Q ; le moniteur est surclassé dans presque tous les autres domaines qui comptent pour les joueurs, et a même beaucoup à offrir aux professionnels (commutateur KVM, port USB-C Power Delivery 90 W), y compris ceux qui font un travail critique en matière de couleurs. Avec un prix étonnamment raisonnable de 500 $, c'est aussi l'une des entrées les plus abordables dans le monde du HDR sur PC, ce qui le rend d'autant plus intéressant.



Voici la fiche technique :







