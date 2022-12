Le prix de la Nvidia GeForce RTX 4070 Ti pourrait être de 799 $.



Plusieurs sources affirment maintenant que Nvidia va fixer le prix de la GeForce RTX 4070 Ti à 799 $, soit 10 % de moins que la RTX 4080 12GB annulée.







D'après une rumeur



Nvidia est prêt à lancer officiellement la carte graphique GeForce RTX 4070 Ti la semaine prochaine au cours du CES 2023, et nous savons déjà que la carte a des spécifications identiques à celles du modèle RTX 4080 12GB annulé, mais jusqu'à présent il n'y a pas de confirmation officielle de Nivida concernant le prix, avec des optimistes qui espèrent que la RTX 4070 Ti sera moins chère que le MSRP de 899 $ prévu pour la 4080 12GB.



Plusieurs sources affirment que Nvidia s'est mis d'accord sur un prix de vente conseillé de 799 $



Selon de multiples sources qui rapportent toutes la même chose, Nvidia se serait mis d'accord sur un MSRP de 799$ pour la RTX 4070 Ti, ce qui la rend 10% moins chère que la RTX 4080 12GB annulée.



Wccftech affirme que selon leurs sources, Nvidia a dit aujourd'hui aux partenaires AIC (Add-in-Card) d'ajuster le MSRP à 799 $ au lieu de 899 $. Les entreprises peuvent se mettre d'accord sur un prix et le modifier plus tard à l'approche du lancement du produit, cependant, selon l'hypothèse de Wccftech, cela devient moins probable puisque nous sommes déjà à quelques jours de la date de lancement officielle.



Moore's Law is Dead a également rapporté la même chose, avec la spéculation que même à ce prix, les partenaires de Nvidia sont susceptibles de facturer bien au-delà de 799 $ pour leurs modèles personnalisés.







Comme indiqué précédemment, la RTX 4070 Ti a les mêmes spécifications que le modèle RTX 4080 12GB annulé, construit sur la matrice GPU AD104, avec 7680 cœurs CUDA, 12 Go de mémoire GDDR6X avec une largeur de bus de 192 bits, une vitesse d'horloge GPU de base de 2310 MHz et une vitesse d'horloge boost de 2610 MHz.







Même si plusieurs sources affirment la même chose, jusqu'à ce que nous obtenions une confirmation officielle de Jensen Huang / Nvidia directement, cette nouvelle doit être considérée comme une rumeur, donc à prendre avec des pincettes.



