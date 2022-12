La mise à jour clé de Handbrake ajoute la prise en charge de l'AV1 et une série de mises à niveau pour les créateurs de vidéos.



Si vous avez lu la couverture - y compris la nôtre - des récents lancements de matériel graphique, vous avez sûrement vu la mention du support du codec vidéo AV1 comme l'un des principaux avantages. C'était un argument de vente pour les graphiques Arc d'Intel ainsi que pour les processeurs mobiles Ryzen 6000 et les GPU Radeon RX 7900 d'AMD, tandis que les GPU haut de gamme Ada Lovelace de NVIDIA sont même équipés de doubles encodeurs AV1. AV1 est un codec plus efficace que l'ancien codec H.264/AVC ou même que les nouveaux codecs h.265/HEVC, ce qui permet d'économiser de la bande passante lors de la transmission de vidéos et de réduire la taille des fichiers vidéo.







Du moins, ce sera le cas lorsqu'elle sera mieux supportée par les logiciels. Aucun des sites de streaming vidéo ne peut ingérer de la vidéo AV1 pour les flux en direct, et seul YouTube la prend en charge sous quelque forme que ce soit (téléchargements de vidéos). De même, pour essayer d'encoder des vidéos AV1, il faut recourir à des utilitaires cryptiques et/ou maladroits, qui fonctionnent souvent en ligne de commande et ne sont généralement pris en charge que par le processeur.







Dans une démarche qui va certainement accélérer l'adoption de ce nouveau format vidéo, le célèbre outil d'encodage Handbrake a ajouté la prise en charge des vidéos AV1 dans sa dernière mise à jour, la version 1.6.0. Il y a trois préréglages : AV1 général, QSV pour l'accélération matérielle à l'aide de QuickSync Video d'Intel intégré dans ses processeurs graphiques, et MKV pour la sortie dans le format conteneur vidéo polyvalent Mastroska. Malheureusement, il ne semble pas que Handbrake prenne encore en charge l'encodage AV1 à l'aide d'autres adaptateurs graphiques, mais cela ne saurait tarder.



Bien sûr, la mise à jour a fait beaucoup plus que cela. La prise en charge des encodeurs matériels NVIDIA et AMD est améliorée lors de l'utilisation du codec h.265/HEVC, et vous pouvez désormais effectuer un encodage vidéo 10 bits au format VP9. La prise en charge de l'encodage vidéo 4:4:4 permet de conserver une qualité maximale, et la mise à jour a également ajouté la possibilité d'utiliser plusieurs moteurs QuickSync Video simultanément, une fonction qu'Intel appelle "Deep Link Hyper Encode".







Nous n'avons fait qu'effleurer la surface des notes de patch ici, donc si vous êtes un utilisateur avide de Handbrake, vous voudrez consulter les notes de patch complètes sur Github pour voir tous les changements. Si vous souhaitez simplement obtenir l'application et vous lancer, vous pouvez la télécharger sur la page de téléchargement du site officiel.



HOTHARDWARE